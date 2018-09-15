Almanya ErdoÄŸan'a hazÄ±rlanÄ±yor

28-29 EylÃ¼l tarihlerinde Berlinâ€™e gidecek olan Tayyip ErdoÄŸan'Ä± protesto etmek amacÄ±yla Almanyaâ€™da pek Ã§ok gÃ¶steri ve etkinlik planlanmÄ±ÅŸ durumda.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Resmi temaslarda bulunmak üzere 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin’e gidecek olan AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± protesto etmek amacÄ±yla Almanya’da pek çok gösteri ve etkinlik planlanmÄ±ÅŸ durumda.

ERDOÄžAN’IN PROGRAMI

Türkiye ile Almanya arasÄ±ndaki “Gerilimin normalleÅŸtirilmesi zirvesi” olmasÄ± beklenen ErdoÄŸan’Ä±n Berlin ziyareti, 27 Eylül akÅŸamÄ± baÅŸlayacak. Geceyi Berlin’deki Adlon Hotelinde geçirecek olan ErdoÄŸan, 28 Eylül sabahÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier tarafÄ±ndan askeri törenle karÅŸÄ±lanacak. Burada yapÄ±lacak görüÅŸmeden sonra ErdoÄŸan, BaÅŸbakanlÄ±k Dairesine geçecek ve BaÅŸbakan Merkel ile bir görüÅŸme yapacak. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan ise ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlenecek. ErdoÄŸan aynÄ± günün akÅŸamÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak. AynÄ± gün içinde ayrÄ±ca ErdoÄŸan, Unter den Linden adresinde bulunan SavaÅŸ ve Åžiddet KurbanlarÄ± AnÄ±tÄ±’na çelenk bÄ±rakacak.

TARAFTARLARINA SESLENECEK MÄ°?

Almanya’dan ayrÄ±lma tarihi ise kesin olarak belirtilmiyor. Zira, ErdoÄŸan’Ä±n 29 Eylül Cumartesi günü Berlin ya da Köln’de taraftarlarÄ±na yönelik bir toplantÄ± yapmak istediÄŸini Alman yetkililere bildirdiÄŸi ve bu konudaki görüÅŸmelerin devam ettiÄŸi ifade ediliyor. Kesin karanÄ±n ziyaret öncesinde açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.

ALMAN VE TÜRKÄ°YELÄ° ÖRGÜTLER PROTESTO EDECEK

ErdoÄŸan’Ä±n ziyaretine karÅŸÄ± birçok Alman ve Türkiyeli örgütün protesto hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± devam ediyor. En az beÅŸ bin polisin görev yapacaÄŸÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Berlin ziyareti öncesinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k Dairesi önünde protesto gösterileri için izin alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± önünde saat 08-18.00 arasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan eylemde Türkiye’deki azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ±na dikkat çekilecek.

GAZETECÄ°LER DE EYLEM HAZIRLIÄžINDA

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) de aynÄ± gün saat 14.00-17.00 arasÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Dairesi önünde basÄ±n özgürlüÄŸüne dikkat çekmek için eylem yapacak.

FDP Milletvekili Marcel Luther de Breitscheidplatz’dan Brandenburg Tor’a kadar sürecek bir yürüyüÅŸ için izin aldÄ±. Bu eylemin de saat 16.00’da baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor.

AralarÄ±nda NAV-DEM’in de olduÄŸu Türkiyeli ve KürdistanlÄ± örgütleri de aynÄ± gün BaÅŸbakanlÄ±k Dairesi veya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’na doÄŸru bir yürüyüÅŸ organize etmeyi planlÄ±yor. Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu, AABF ve diÄŸer örgütlerin de cuma günü yapÄ±lacak eylemlere katÄ±lmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Almanya Kürt Toplumu ise 29 Eylül Cumartesi günü Berlin Brandenburg Tor için bir gösteri izni aldÄ±. Örgüt, ErdoÄŸan’Ä±n Türkiye’ye dönmesi durumunda da eylemi yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:39

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