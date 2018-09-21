Gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a karÅŸÄ± ortak eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°nsan haklarÄ± ve gazeteci Ã¶rgÃ¼tleri, Almanyaâ€™da Angela Merkel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä± protesto Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Türkiye’deki basÄ±n özgürlüÄŸüne dikkat çeken Alman gazeteci örgütleri, ErdoÄŸan’Ä±n Berlin’de BaÅŸbakan Angela Merkel ile görüÅŸtüÄŸü saatlerde eylem çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. UluslararasÄ± Af Örgütü, Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV), Alman Gazeteciler BirliÄŸi (DJU), SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (ROG) ve Avrupa BasÄ±n ve Medya ÖzgürlüÄŸü (ECPMF) tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa gerçekleÅŸtirilecek eylem, 28 Eylül Cuma günü saat 11.00’de yapÄ±lacak.

Eylemde DJV BaÅŸkanÄ± Frank Überall, DJU Sekreteri Cornelia Hass, ROG BaÅŸkanÄ± Christian Mihr, Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus N. Beeko ve ECPMF Genel Müdürü Dr. Lutz kinkel konuÅŸacak.

YapÄ±lan açÄ±klamada Deniz Yücel ve MeÅŸale Tolu’nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸünün ihlal edilmeye devam edildiÄŸi ifade edilerek, 100’den fazla gazetecinin halen cezaevinde olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Eylemde, Türkiye’deki basÄ±n ve düÅŸünce özgürlüÄŸüne dikkat çeken dövizlerin açÄ±lmasÄ± bekleniyor. (KölnEVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:19

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