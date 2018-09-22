Almanya'da iki vekil ErdoÄŸan iÃ§in verilecek yemeÄŸe katÄ±lmayacak

HÃ¼r Demokrat Parti ve Sol Partili iki vekil Almanya'da CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan iÃ§in verilecek resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Almanya’ya gerçekleÅŸtireceÄŸi ziyarete iliÅŸkin tepki ve tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. Almanya’da iki milletvekili, Berlin'de Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier tarafÄ±ndan Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan için verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Söz konusu açÄ±klamalar liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) meclis grubu dÄ±ÅŸ politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai ile Türk-Alman ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ve Sol Parti milletvekili Sevim DaÄŸdelen'den geldi.

YEMEÄžE DEÄžÄ°L PROTESTOLARA KATILACAK

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Sol Partili Sevim DaÄŸdelen, etkinliÄŸe ‘devlet yemeÄŸi ve askeri tören çerçevesinde bir devlet ziyaretini bütünüyle uygunsuz’ bulduÄŸu için katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Türkiye ile diyalogdan yana olduÄŸunu belirten DaÄŸdelen Bellevue SarayÄ±'na gitmek yerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± düzenlenecek protestolara katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Almanya ErdoÄŸan'a hazÄ±rlanÄ±yor

‘ANKARA Ä°NSAN HAKLARI DEÄžERLERÄ°NDEN UZAKLAÅžIYOR’

Djir-Sarai, Die Welt gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Türkiye cezaevlerinde bulunduÄŸu ve Ankara'nÄ±n demokrasi ve insan haklarÄ± deÄŸerlerinden uzaklaÅŸmayÄ± sürdürdüÄŸü bir ortamda bir Alman milletvekili olarak kendisiyle akÅŸam yemeÄŸi yiyemeyeceÄŸini kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyaretinde bulunacak olan ErdoÄŸan, askeri törenle karÅŸÄ±lanacak ve adÄ±na bir akÅŸam yemeÄŸi verilecek. ErdoÄŸan ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸbakan Angela Merkel ile de bir araya gelecek. ErdoÄŸan’Ä±n Berlin’deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Köln’e giderek, Diyanet Ä°ÅŸleri Türk-Ä°slam BirliÄŸi’ne baÄŸlÄ± Köln Merkez Camii'nin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

Twitter hesabÄ± üzerinden ErdoÄŸan'Ä±n gündemindeki DÄ°TÄ°B planÄ±na iliÅŸkin bir mesaj paylaÅŸan Djir-Sarai, “ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'da DÄ°TÄ°B camisi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapmasÄ± yanlÄ±ÅŸ bir sinyal olur. Federal hükümet, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini açÄ±kça ifade etmeli. Devlet ziyareti sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan'a izlediÄŸi siyasetin reklamÄ±nÄ± yapmasÄ± için platform saÄŸlanmamalÄ±” dedi.

YeÅŸiller Partisi eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Cem Özdemir de, Cumartesi günü Stuttgarter Nachrichten gazetesine açÄ±klamalarda bulundu. Özdemir, Alman hükümetine ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± açÄ±k bir tavÄ±r alÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n izlediÄŸi siyasete karÅŸÄ± sert eleÅŸtirel tutumuyla tanÄ±nan ve devlet yemeÄŸine davet edilen siyasilerden biri olan Özdemir'in kararÄ± merakla bekleniyor. (DIÅž HABERLER)

Gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a karÅŸÄ± ortak eylem Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 21:40

www.evrensel.net