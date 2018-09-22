ErdoÄŸan: Bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yurda dÃ¶nÃ¼ÅŸ seferberliÄŸini baÅŸlatÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da 3. HavalimanÄ±nda dÃ¼zenlenen TEKNOFEST alanÄ±nda gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°stanbul'daki 3. HavalimanÄ±'nda düzenlenen TEKNOFEST'te kendisine özel dikilen pilot kÄ±yafetiyle kürsüye gelen ErdoÄŸan, teknolojik geliÅŸmenin önemini vurgulayan mesajlar verdi. Finans, saÄŸlÄ±k, enerji teknolojilerinde yerli ve milliliÄŸe dikkat çeken ErdoÄŸan, seferberlik baÅŸlatarak "Bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yurda dönüÅŸ seferberliÄŸini baÅŸlatÄ±yoruz uluslararasÄ± lider araÅŸtÄ±rmacÄ±lar programÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. DünyanÄ±n her yerindeki bilim insanÄ±nÄ± ülkemizde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atÄ±lÄ±ma katÄ±lmaya davet ediyorum." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, TEKNOFEST Festival alanÄ±nda açÄ±klama yapÄ±yor. Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

â– "Gençlerimizin her alanda teknolojiyi sevdireceÄŸine inanÄ±yorum. Günümüz dünyasÄ±nda gerçek anlamda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n birinci ÅŸartÄ± teknolojiyi üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaÅŸmaktÄ±r. Teknolojik geliÅŸmelerin ilk aÅŸamasÄ± hayal edebilmektir. EcdadÄ±mÄ±z asÄ±rlar boyunca hep daha fazlasÄ±nÄ± hayal etmiÅŸ, bunun peÅŸinden gitmiÅŸ ve çoÄŸunlukla da hedefine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r."

â– " Biz de Türkiye’ye ne kazandÄ±rdÄ±ysak hep hayallerimizin peÅŸinden giderek kazandÄ±k. TEKNOFEST’in bir sÄ±çrama vesilesi olmasÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±, teknoloji üreten bir toplum haline dönüÅŸmemizle mümkündür."

â– "Sadece bu etkinliÄŸin düzenlendiÄŸi ÅŸu havalimanÄ± ülkemizin teknoloji alanÄ±ndaki vizyonunun en somut ifadesidir. Günümüzde güvenlik kavramÄ±nÄ±n anlamÄ± büyük ölçüde deÄŸiÅŸti. Fiziki güvenliÄŸi siber güvenlikle tahkim etmiyorsanÄ±z kendi kendinizi kandÄ±rÄ±yorsunuz demektir. "

â– "Bizim ecdadÄ±mÄ±z yÄ±llarca kendi döneminin teknolojilerine öncülük etmiÅŸ, daha sonra ne yazÄ±k ki liderliÄŸi elinden kaçÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Dönemin padiÅŸahlarÄ± bu sorunun çözümünü batÄ±nÄ±n teknolojisini ülkemize taÅŸÄ±makta görmüÅŸtür. Teknolojiyi kullanacak insan kaynaÄŸÄ±nda da BatÄ±’da eÄŸitilme yoluna gitmiÅŸtir. Åžimdi bakÄ±nca bu tercihin çok da isabetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yoruz. AsÄ±l olan teknolojiyi tasarlamak, geliÅŸtirmek ve öÄŸretmektir."

â– "1925’te Haliç’te yerli sermayeyle gerçekten önemli bir savunma sanayi fabrikasÄ± kurulmuÅŸtur. Ä°kinci Dünya savaÅŸÄ± yÄ±llarÄ± sÄ±rasÄ±nda bu çabalar hÄ±z kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ngiltere ve ABD’nin askeri yardÄ±mlarÄ± bahane edilerek bu fabrika atÄ±l hale getirilmiÅŸtir. Nuri DemiraÄŸ’Ä±n uçak fabrikasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya ihracat yapmasÄ±na bile fÄ±rsat verilmemiÅŸtir. Vecihi HürkuÅŸ’un çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸlarÄ± sabote edilmiÅŸtir. Hele bir de Kafkas Ä°slam Ordusu KomutanÄ± Nuri PaÅŸa’nÄ±n hikayesi var ki tam bir ibret vesikasÄ±dÄ±r. Kafkas Ä°slam Ordusu’nun daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±ndan sonra uzun yÄ±llar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak zorunda kalan Nuri PaÅŸa, ikinci dünya savaÅŸÄ±ndan sonra dönmüÅŸtür. 1949’da bu fabrika aralarÄ±nda Nuri PaÅŸa’nÄ±n olduÄŸu pek çok kiÅŸiyle birlikte ÅŸüpheli ÅŸekilde havaya uçmuÅŸtur. Ölenlerin cesetlerine dahi ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r."

â– "59 yÄ±l önce BandÄ±rma Füze Kulübü’nü kurarak füze denemeleri yapan Kirkor DivancÄ± ve ekibinin baÅŸÄ±na gelmeyen kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yerli otomobilimiz Devrim’in hikayesi malumdur. Rahmetli Özal bu gerçeÄŸi fark ettiÄŸi için Savunma Sanayi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± kurdu. Dönemin ÅŸartlarÄ± çerçevesinde bir takÄ±m önemli çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸsa da 2003’te savunma sanayi ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 20’si yerli imkanlarla saÄŸlanabiliyordu. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±m dönemimde bu alanÄ± kiÅŸisel himayeme alarak büyük bir atÄ±lÄ±m baÅŸlattÄ±m. Tank, helikopter, insansÄ±z hava aracÄ± gibi pek çok ürünün hazÄ±r alÄ±m projelerini iptal ederek, milli ve özgün model geliÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±k. Halen ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor.

'LÄ°DER ARAÅžTIRMACILAR PROGRAMI BAÅžLATIYORUZ'

â– "Finans, saÄŸlÄ±k, enerji teknolojileri yerli ve milli olarak geliÅŸtirerek baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± perçinlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yurda dönüÅŸ seferberliÄŸini baÅŸlatÄ±yoruz uluslararasÄ± lider araÅŸtÄ±rmacÄ±lar programÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. DünyanÄ±n her yerindeki bilim insanÄ±nÄ± ülkemizde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atÄ±lÄ±ma katÄ±lmaya davet ediyorum. Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ama artÄ±k bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her adÄ±mda ‘boÅŸverin’ teklifleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Sürekli daha iyisini daha ucuza verme vaadiyle kandÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k. Åžu insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± vermediler. ParamÄ±zla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar. Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. Ä°ma yoluyla Nuri DemiraÄŸ’larÄ±n, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiÄŸimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah’Ä±n verdiÄŸi ömrü kimse kÄ±saltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projeleri sabÄ±rla dirayetle takip ettik, ediyoruz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:09

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