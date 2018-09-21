HotiÃ§ ve YeÅŸil Kundura'dan sonra Beta AyakkabÄ± da konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden firmalara Beta AyakkabÄ± da eklendi. Åžirket, konkordato ilanÄ±nÄ± 'yeniden yapÄ±landÄ±rma sÃ¼reci' olarak duyurdu.

Hotiç ve YeÅŸil Kundura'nÄ±n ardÄ±ndan Beta AyakkabÄ± da konkordato baÅŸvurusunda bulundu. Åžirketin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±, "Yeniden yapÄ±landÄ±rma sürecini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" diyerek konkordato ilanÄ±nÄ± duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Beta AyakkabÄ±, konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±. Beta AyakkabÄ± ve Sanayi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Taner Ä°kiÄ±ÅŸÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, artan döviz kurlarÄ±na dikkat çekerek "Åžirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ä°çinde bulunduÄŸumuz süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale geldi" sözleriyle konkordato baÅŸvurusunu duyurdu.

YakÄ±n zamanda Hotiç ve YeÅŸil Kundura da konkordato baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan edince ne olur?

Beta AyakkabÄ±'nÄ±n Türkiye'de toplam 400 çalÄ±ÅŸanÄ± ve 50 maÄŸazasÄ± bulunuyor. Åžirket aynÄ± zamanda Wall Street, Caterpillar, Geox, Arctica, Sebago ve Harley Davidson gibi dünyaca ünlü markalarÄ±n da distribütörü.

'SÜREÇ, TÄ°CARÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°ZÄ° ETKÄ°LER HALE GELDÄ°'

Beta AyakkabÄ± ve Sanayi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°kiÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "TL'deki deÄŸer kaybÄ±, nakit akÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, AVM'lerde kiralamalarÄ±n döviz üzerinden yapÄ±lmasÄ± gibi nedenlerle ÅŸirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bir talihsizlik sonucu yaklaÅŸÄ±k 6 ay önce fabrikamÄ±zda gerçekleÅŸen yangÄ±na karÅŸÄ±n, 1 ay içinde yeni makinalar satÄ±n alarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak müÅŸterilerimize hiç hissettirmeden yolumuza yeniden devam ettik. Fakat artÄ±k içinde bulunduÄŸumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi. Piyasa koÅŸullarÄ±na uyum saÄŸlamak adÄ±na, mevcut ödeme yapÄ±mÄ±zda sürdürülebilir deÄŸiÅŸikliklere gitmek, bazÄ± tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adÄ±na Yönetim Kurulu kararÄ± ile yeniden yapÄ±landÄ±rma sürecini baÅŸlatmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z" dedi.

YeÅŸil Kundura da konkordato ilan etti

Ä°kiÄ±ÅŸÄ±k, "yeniden yapÄ±landÄ±rma" olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± konkordato ilanÄ±nÄ±n müÅŸterilerinin, satÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve üretimini gerçekleÅŸtirdikleri markalarÄ±n ve tedarikçilerinin haklarÄ±nÄ± korumak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

HotiÃ§ konkordato ilan etti: 'TL'deki aÅŸÄ±rÄ± deÄŸer kaybÄ± nedeniyleâ€¦'

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:39

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