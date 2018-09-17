Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2

TÃœÄ°K verilerine gÃ¶re, mayÄ±s ayÄ±nda yÃ¼zde 9,7 olan iÅŸsizlik oranÄ±, haziran ayÄ±nda 10,2 seviyesine Ã§Ä±karak Ã§ift haneli rakamlara yÃ¼kseldi.

TÜÄ°K, 2018 yÄ±lÄ± haziran dönemi iÅŸ gücü istatistiklerini açÄ±kladÄ±. MayÄ±s döneminde yüzde 9,7 olan iÅŸsizlik oranÄ± haziran ayÄ±nda yüzde 10,2 seviyesine çÄ±ktÄ± ve çift haneye yükselmiÅŸ oldu.

3 MÄ°LYON 315 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°ÅžSÄ°Z

TÜÄ°K’ten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± haziran ayÄ± döneminde geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 64 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 315 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 10,2 seviyesinde gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 0,1 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸ ile yüzde 12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaÅŸ) iÅŸsizlik oranÄ± 1,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸ ile yüzde 19,4 olurken, 15-64 yaÅŸ grubunda bu oran deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleÅŸti.

TARIMDA Ä°STÄ°HDAM AZALDI

Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 133 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 744 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 19,2’si tarÄ±m, yüzde 19,6’sÄ± sanayi, yüzde 7,2’si inÅŸaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldÄ±. Önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 0,9 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0,4 puan azalÄ±rken, sanayi sektörünün payÄ± 0,8 puan, hizmet sektörünün payÄ± 0,4 puan arttÄ±.

TARIM DIÅžI SEKTÖRDE KAYIT DIÅžI Ä°STÄ°HDAM YÜZDE 22,4

Haziran 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 93 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 505 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,3 puan artarak yüzde 10,9 oldu. Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleÅŸti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, tarÄ±m sektöründe 30 bin, inÅŸaat sektöründe 6 bin kiÅŸi azalÄ±rken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kiÅŸi arttÄ±.

PROF. HAYRÄ° KOZANOÄžLU: EKONOMÄ°DE TABLO AÄžIRLAÅžACAK

Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu (FotoÄŸraf: MA)

Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± krizin istihdam cephesinde de kendini ÅŸiddetle hissettirdiÄŸini gösterdiÄŸini söyleyen Ä°ktisat Profesörü Hayri KozanoÄŸlu, “MayÄ±s ayÄ±nda tek haneye düÅŸen iÅŸsizlik oranÄ± tekrar çift haneye sÄ±çrayarak yüzde 10.2 oldu. DiÄŸer bir ifadeyle 2017’nin haziran ayÄ±na göre iÅŸsizlik oranÄ± deÄŸiÅŸmemiÅŸ görünüyor. Bu ÅŸu demek, ekonominin 2018’in ilk çeyreÄŸinde yüzde 7,4 büyüdüÄŸü, ikinci çeyreÄŸin 5,2 olarak açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürsek ekonominin ortalama olarak yüzde 6 büyüdüÄŸü bir yÄ±lda dahi iÅŸsizlik oranÄ± düÅŸürülememiÅŸ oluyor” dedi. Bu rakamlarÄ±n krizin kendini en belirgin hissettirdiÄŸi temmuz-aÄŸustos aylarÄ±nÄ±n öncesine rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KozanoÄŸlu, “Haziran istatistikleri mayÄ±s ile temmuz arasÄ± dönemi kapsar. Bu da inÅŸaat, turizm ve tarÄ±m sektörlerinin istihdamÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, genel olarak iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü dönemlerdir. Böyle bir dönemde dahi iÅŸsizliÄŸin belirgin ÅŸekilde yarÄ±m puan sÄ±çramasÄ± önümüzdeki aylarda özellikle sonbahardan kÄ±ÅŸa geçiÅŸte enflasyonun çok ciddi bir sÄ±çrama göstereceÄŸine, iÅŸsizliÄŸin muhtemelen yüzde 15’in üzerine fÄ±rlayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin belirtiler içeriyor” dedi. Mevsim etkinlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tablolara göre iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n 10,9 olduÄŸunu söyleyen KozanoÄŸlu, “Orada da bir önceki aya göre 0,3’lük bir artÄ±ÅŸ var” dedi. KozanoÄŸlu ‘Ne eÄŸitimde ne istihdamda olan gençlerin oranÄ±nÄ±n yüzde 24,3 olduÄŸunu belirterek, “Bu oran kadÄ±nlar arasÄ±nda yüzde 33,5. Yani Türkiye genç kadÄ±nlarÄ±n üçte birine hiçbir gelecek sunamÄ±yor. Ben istihdam piyasasÄ±ndaki tablonun giderek aÄŸÄ±rlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, krizin etkilerinin ne yazÄ±k ki kendine üretim sürecinde yer bulmaya çalÄ±ÅŸan emekçiler arasÄ±nda hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” ifadelerini kullandÄ±.

DÄ°SK: GERÇEK Ä°ÅžSÄ°Z SAYISI 6 MÄ°LYON

Türkiye Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu AraÅŸtÄ±rma Dairesi (DÄ°SK-AR) Türkiye Ä°statistik Kurumu TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± haziran 2018 dönemi iÅŸ gücü istatistikleri ile Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan açÄ±klanan aÄŸustos 2018 dönemi verilerini deÄŸerlendirdi. DÄ°SK-AR’Ä±n iÅŸsizlik ve istihdama iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri özetle ÅŸöyle:

â– MayÄ±s 2018 döneminde yüzde 9,7 olan dar tanÄ±mlÄ± standart iÅŸsizlik 0,5 puan artarak yüzde 10,2 olarak gerçekleÅŸti. Dar tanÄ±mlÄ± iÅŸsizlik bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde de yüzde 10,2 olmasÄ±na raÄŸmen, iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre 64 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 315 bine ulaÅŸtÄ±.

â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizlik ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 10,9 olarak gerçekleÅŸti.

â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizliÄŸin son bir yÄ±ldÄ±r düzenli olarak arttÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik yüzde 12,8 olarak gerçekleÅŸirken, mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ genç iÅŸsizliÄŸi 19’a yükseldi.

â– GeniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 5 milyon 950 bini aÅŸtÄ±. GeniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsizlik oranÄ± ise yüzde 17.1 olarak hesaplandÄ±.

â– Ä°ÅŸsizlikteki artÄ±ÅŸ eÄŸilimi Ä°ÅžKUR verileri tarafÄ±ndan da teyit ediliyor. AÄŸustos 2017 döneminde 2 milyon 560 bin olan kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± aÄŸustos 2018’de 192 bin artarak 2 milyon 752 bine yükseldi.

â– KadÄ±n iÅŸsizliÄŸi yüzde 13,2, genç kadÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± ise yüzde 24,6 olarak gerçekleÅŸti.

â– 930 bin üniversite mezunu iÅŸsiz durumda.

â– Her dört gençten biri ne eÄŸitimde ne istihdamda (NEET). DiÄŸer bir ifadeyle dört gençten biri boÅŸta gezer durumunda.

(EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:33

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