TYP ile çalışan işçiler de kadro istiyor

Toplum yararına program (TYP) kapsamında geçici süreyle çalışan kamu işçileri de kadro istiyor.

Volkan PEKAL

Adana

1 Mayıs günü Adana’da İnönü Parkı’nda bir araya gelen emekçiler, taşeron düzenlemesinde kendilerinin dışarıda bırakılmasına tepki gösterdiler. Kamu Çalışanları Platformu adı altında bir araya gelen işçiler sürekli kadro, olmadı sürekli iş istediklerini dile getirdiler.

İşçiler adına konuşan Platform Başkanı Halit Önük, “Hepimiz kamu işçisiyiz. Kamunun işini yapıyoruz. Kadro istiyoruz” dedi. TYP ile çalışan işçilerin kadro beklerken düzenlemenin dışında kalarak hayal kırıklığını uğradığını ifade eden Önük, “Taşeron değil diyebilirsin ama 4-C de taşeron değildi. TYP de kapsama alınabilir. PİCTES projesi kapsamında çalışanlar var. Parası Avrupa’dan geliyor diye kapsama alınmadı. Bu insanlar neden mağdur ediliyor?” diye sordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşemediklerini dile getiren Önük, KİT’lerde çalışanlar ve TYP ile çalışanların da kadroya geçirilmesini istedi.

‘ÖNCE SİGORTASIZ, SONRA TAŞERON, ŞİMDİ DE TYP’

Açıklama sırasında mağdur işçilerle konuşuyoruz. Güvencesiz işlere bile parti referansları ile girildiği için konuştuğumuz işçiler isimlerinin gizli kalmasını istediler. Konuştuğumuz kadınlardan biri yaklaşık bir yıldır TYP kapsamında bir okula temizlik işlerinde çalışıyor. Emekliliğine 4 yıl süre kalan işçi, “Sürem dolunca işsiz kalacağım. Kadro vermeseler de sürekli işçilik versinler. Emekliliğimi nasıl dolduracağım?” dedi. Bir başka kadının çalışma hikayesi de esnek çalışmanın hangi noktalara geldiğini gösteriyor. 2011’den beri okullarda temizlik işlerinde çalışan işçi bu süre zarfından hiç kadrolu çalışmamış. İlk çalıştığı köy okulunda 2011 yılından 2013’e kadar sigortasız çalıştırılmış. Sigorta yapalım diyenlere okul müdürü şiddetle karşı çıkmış.

‘DÖNDÜĞÜMDE İŞE ALMADILAR’

Daha sonra Adana’da bir okulda çalışmaya başladığını anlatan işçi “Burada da 2013’ten 2015’e taşeron olarak çalıştım. Haziran’da işim bitti. Bana ‘eylülde buradasın’ dediler. Okula döndüğümde beni hiçbir gerekçe olmadan başlatmadılar. Orada kalsaydım kadro alacaktım. Benimle birlikte çalışan kadroya geçti. O hakkımı yediler. O hakkımı istiyorum” dedi. 2016’dan beri de bir okula İŞKUR’dan TYP ile giren işçi “Haziranın 30’unda işime son verilecek. 2 tane çocuğum var. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kendi ayakları üzerinde duranlara destek vermeleri gerekir” dedi.

‘YARGININ KABUL ETTİĞİNİ BAKANLIK ETMİYOR’

Ruşen Yalçın, Adana Devlet Hastanesinde 20 yıl bilfiil çalıştığı eczane teknikerliği işinden idarenin yönlendirdiği başka bir işte çalışmayı kabul etmediği için 2015 yılının 6’ıncı ayında çıkarılmış. 3 yıldır süren davada Yargıtay kamunun işçisi olduklarını onamış; ancak Yalçın işe başlatılmamış. Yargıda kazandıkları haklarının Bakanlıkça bilirkişide olduğu gerekçesi ile verilmediğini ifade eden Yalçın, “Düzenleme yapılınca kadroya geçmek için biz de başvurduk. Ama o tarihte çalışmadığımız için bizi kapsama almadılar. Biz yargı kararıyla hak ettiğimiz kadromuzu istiyoruz” dedi.

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