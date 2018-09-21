Ã–DP: SEKA, halkÄ±n denetiminde yeniden kurulmalÄ±

Ã–DP, Ã¶zelleÅŸtirilerek kapatÄ±lan SEKA fabrikasÄ±nÄ±n kamuya ait ÅŸekilde yeniden kurulmasÄ± iÃ§in eylem yaptÄ±.

Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (ÖDP) özelleÅŸtirilerek kapatÄ±lan SEKA fabrikasÄ±nÄ±n kamuya ait olarak tekrar kurulmasÄ± talebiyle basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. SEKA KaÄŸÄ±t Müzesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ da katÄ±ldÄ±.

SEKA KaÄŸÄ±t Müzesi önündeki açÄ±klamaya, Emek Partisi (EMEP) Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, CHP, HDP, SYKP, Halkevleri ve çeÅŸitli sivil kitle örgütü temsilcileri de katÄ±ldÄ±.

Alper TaÈ™ konuÅŸmasÄ±nda SEKA'nÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. SEKA'nÄ±n bir kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±ndan çok daha fazlasÄ± olduÄŸunu vurgulayan TaÈ™, "Biz burada eskisi gibi bürokratlarca iÅŸletilen bir SEKA'yÄ± kastetmiyoruz“ dedi ve SEKA'nÄ±n iÈ™çi ve halk denetiminde iÅŸletilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

TaÈ™'Ä±n ardÄ±ndan ÖDP Kocaeli Ä°l Örgütü adÄ±na açÄ±klama yapan È˜eyda SinekoÄŸlu ise “Türkiye yerli kaynaklara dayanarak kaÄŸÄ±t üretimine baÅŸlamalÄ±dÄ±r. Kamusal varlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n özelleÅŸtirilmesine son verilmeli, emeÄŸimiz ve alÄ±n terimizle yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z varlÄ±klar iÅŸçi ve halk denetimini esas alan bir demokrasi temelinde kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çözüm yeniden kamulaÅŸtÄ±rmadÄ±r. Çözüm halkÄ±n yönetim ve denetimi altÄ±nda kamusal varlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± geri almaktÄ±r. Çözüm özelleÅŸtirmeci, piyasacÄ± zihniyeti çöpe atmak, toplumsal faydayÄ± temel alan bir ekonomik anlayÄ±ÅŸÄ± hakim kÄ±lmaktÄ±r” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 01:09

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