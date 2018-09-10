TGS, Meclisten seslendi: Haber alma hakkÄ± iÃ§in yÃ¼zde 40 sÃ¼bvansiyon

TGS Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¶khan DurmuÅŸ ve CHP'li Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, dÃ¶viz kuru nedeniyle basÄ±n sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara dair Mecliste aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Döviz kuru karÅŸÄ±sÄ±nda artan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± nedeniyle basÄ±n sektöründe yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ ve CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer Mecliste ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

TGS Genel BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ, son aylarda yaÅŸanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n, döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n aÄŸÄ±r yaralar açtÄ±ÄŸÄ± sektörlerin baÅŸÄ±nda medyanÄ±n geldiÄŸini söyledi. 2005 yÄ±lÄ±nda SEKA’nÄ±n özelleÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan gazete kaÄŸÄ±dÄ± üretimi yapan Giresun ve BalÄ±kesir fabrikalarÄ±nÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kaÄŸÄ±tta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale gelen Türkiye’de kur artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gazeteleri çÄ±kamaz duruma getirdiÄŸini kaydeden DurmuÅŸ, “Habertürk gazetesinin iki ay önce baskÄ±yÄ± durdurmasÄ± ve 350 basÄ±n emekçisinin iÅŸsiz kalmasÄ±yla baÅŸlayan süreç, tüm sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± su yüzüne çÄ±kardÄ±: Sözcü gazetesi bir ekini kapattÄ±, Dünya, Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Yeni Asya ve AydÄ±nlÄ±k fiyatlarÄ±na zam yapmak zorunda kaldÄ±, Milli Gazete sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürdü” dedi.

Bu sürece nasÄ±l gelindiÄŸini açÄ±klayan DurmuÅŸ, 6 ay kadar önce kaÄŸÄ±dÄ±n tonunu 700 dolara alan gazeteler, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 2 bin 660 TL öderken, bugün aynÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n tonunun 850 dolara yani 5 bin 525 TL’ye alÄ±nabildiÄŸini söyledi. DurmuÅŸ, hem kaÄŸÄ±da yapÄ±lan zam hem de döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle kaÄŸÄ±dÄ±n fiyatÄ±nÄ±n 6 ay öncesine göre yüzde 100’ün üstünde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YEREL GAZETELERDE ÜCRET ÖDENEMÄ°YOR

KaÄŸÄ±t konusunda yaÅŸanan bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n yayÄ±nevlerini ve yerel gazeteleri de etkilediÄŸini ifade eden DurmuÅŸ, Anadolu’da yayÄ±n yapan birçok yerel gazetenin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na maaÅŸ ödeyemez, sigorta primlerini yatÄ±ramaz durumda olduÄŸunu söyledi. YayÄ±nevlerinde ise kitap basÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan enzo kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tonunun 6 ay önce 900 dolar yani 3 bin 420 TL iken ÅŸu anda 1150 dolar yani 7 bin 475 lira olduÄŸunu belirten DurmuÅŸ, mizah dergileri ile aylÄ±k çÄ±kan sektör dergilerinin de yayÄ±nlarÄ±na ara vermek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘GAZETE KAÄžIDINDA KDV SIFIRLANSIN’

Sendika olarak çözüm önerilerini paylaÅŸan DurmuÅŸ, gazete kaÄŸÄ±dÄ±ndaki yüzde 8’lik KDV sÄ±fÄ±rlanmasÄ± ve BasÄ±n Ä°lan Kurumunun resmi ilan fiyatlarÄ±na zam yapmasÄ±nÄ±n hayati önemde olduÄŸunu söyledi. Devletin ayrÄ±m yapmadan tüm gazetelerin yÄ±llÄ±k kaÄŸÄ±t ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 40’Ä±nÄ± sübvanse etmesi gerektiÄŸini belirten DurmuÅŸ, “Bu uygulamanÄ±n örnekleri, Avrupa ülkelerinde mevcut olduÄŸu gibi geçmiÅŸte SEKA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile de yapÄ±lmaktaydÄ±. AlÄ±nacak bu önlemler ile hem halkÄ±n haber alma hakkÄ± korunmuÅŸ, demokrasimize katkÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ hem de basÄ±n emekçilerinin iÅŸsiz kalmasÄ± engellenmiÅŸ olur” dedi.

MEMLEKET MESELESÄ° HALÄ°NE GELDÄ°

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, döviz kuru karÅŸÄ±sÄ±nda artan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± nedeniyle basÄ±n sektöründe yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n had safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SorunlarÄ±n çözümüne iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma önergesini Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸunu belirten ÇakÄ±rözer, CumhurbaÅŸkanÄ± ve Bakanlara acil önlemler alÄ±nmasÄ±, yurttaÅŸlara da gazete ve dergilerine sahip çÄ±kmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. KaÄŸÄ±t krizi karÅŸÄ±sÄ±nda acil çözüm bulunmazsa gazete ve kitap okumanÄ±n lüks hale geleceÄŸini belirten ÇakÄ±rözer, “Ulusal basÄ±ndan, yerel basÄ±na dergilerden yayÄ±nevlerine kadar etkisini iyiden iyiye hissettiren kaÄŸÄ±t sorunu artÄ±k memleket meselesi haline geldi. Bu sorun sadece basÄ±nÄ±n sorunu deÄŸil, herkesin sorunudur. Hükümet giderek derinleÅŸen bu krize ses vermelidir. Gazete ve kitap için kaÄŸÄ±t üretimi stratejik öncelikli sektör olmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

DÃ¶vizle kira Ã¶deyen esnaf kepenk kapattÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:08

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