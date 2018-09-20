Musa Anter anmasÄ±na engelleme

DiyarbakÄ±râ€™da 1992 yÄ±lÄ±nda katledilen gazeteci ve yazar Musa Anter Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 26'Ä±ncÄ± yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde vurulduÄŸu yerde anÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r’Ä±n Seyrantepe Mahallesi’nde 20 Eylül 1992’de katledilen gazeteci ve yazar Musa Anter (Apê Musa) vurulduÄŸu yere karanfil bÄ±rakÄ±larak anÄ±ldÄ±.

Çok sayÄ±da polis ve zÄ±rhlÄ± aracÄ±n bulunduÄŸu anmada polis, Musa Anter’Ä±n fotoÄŸrafÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ’90’larda katledilmiÅŸ ya da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ gazetecilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na izin vermezken Anter’in dÄ±ÅŸÄ±ndaki öldürülen gazetecilerin fotoÄŸraflarÄ±na ‘GBT’ yaptÄ±rdÄ±. YaÅŸanan kÄ±sa süreli gerginliÄŸin ardÄ±ndan anmaya gelen gazeteciler, fotoÄŸraflarÄ± ters çevirerek yürüyüÅŸe geçip duruma tepki gösterdi.



FotoÄŸraf: Evrensel

Anmaya Musa Anter’in oÄŸlu Anter Anter, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili, Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Selçuk MÄ±zraklÄ±, Dersim DaÄŸ, HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif CamcÄ±, Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi Sözcüsü HakkÄ± Boltan ve çok sayÄ±da gazeteci katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klama yapÄ±lmasÄ±na izin verilmezken HDP Milletvekili Saliha Aydeniz ise taÅŸÄ±nan fotoÄŸraflarÄ±n hepsinin basÄ±n emekçisi olduÄŸunu belirterek yaÅŸanan durumun tamamen keyfi bir uygulama olduÄŸunu söyledi. Aydeniz, “ Biz burada 26 yÄ±l önce katledilen Musa Anter’i anmak için toplandÄ±k. Elimizdekilerin hepsi tescilli, basÄ±n emekçisidir, ÅŸairdir, edebiyatçÄ±dÄ±r. Ama Ä±srarla fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bile suçlu olduÄŸunu bize dayatÄ±yorlar. Bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi gazetecidir, yazardÄ±r ÅŸairdir. Ya katledilmiÅŸlerdir ya da ölmüÅŸlerdir. Sonuç bu ülkede ÅŸu an yüzlerce gazeteci tutuklu, onlarca gazeteci öldürüldü. Bunlardan biri de Musa Anter’dir. 26 yÄ±l önce burada katledildi. Bu gün bunun için burada toplandÄ±k ama maalesef buna bile izin verilmiyor. Buna bile tahammülleri yok, çünkü artÄ±k fotoÄŸraflarÄ±mÄ±zdan bile korkuyorlar. OHAL koÅŸullarÄ±nda bile bu resimlerin tamamÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸken bu gün bu resimler bilmem nerede öldü, bilmem nasÄ±l öldü diye tamamen keyfi müdahale yapÄ±lÄ±yor. Bu ülkenin demokrasisi için, bu ülkenin özgürlüÄŸü için bu yazarlara, edebiyatçÄ±lara, ÅŸairlere bu mücadeleye ihtiyaç vardÄ±r. Ülkenin geleceÄŸi için gereklidir” dedi.

FotoÄŸraf: MA

BOLTAN: HABERÄ°MÄ°ZÄ° YAPACAÄžIZ

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi Sözcüsü HakkÄ± Boltan ise yaÅŸanan duruma tepki göstererek” Görüyorsunuz, anma imkanÄ± bÄ±rakÄ±lmadÄ±. Anma imkanÄ± bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için de Apê Musa söylemiÅŸti, biz Ä±slÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, müziÄŸimizi, kalemimizi, haberimizi yapacaÄŸÄ±z. Ne Ä±slÄ±k çalmak suçtur, ne Kürtçe konuÅŸmak suçtur, ne müzik çalmak suçtur ne de bunlarÄ±n haberini yapmak suçtur. Biz anmamÄ±zÄ± yaptÄ±k, anmaya bu ÅŸekilde müdahale edildi. Ülkenin durumu budur. bu da bunu gösteriyor ki Apê Musa’ya ne kadar ihtiyaç vardÄ±r, Apê Musa’nÄ±n dünya görüÅŸünün ne kadar önemli olduÄŸunu burada görüyoruz” dedi.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan anmaya gelen kitle Musa Anter’in vurulduÄŸu yere karanfil bÄ±rakÄ±p ayrÄ±ldÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 16:49

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