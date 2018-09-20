Alman basÄ±nÄ±na yazan Albayrak: TÃ¼rkiye, kur krizini atlattÄ±

Frankfurter Allgemeine gazetesine yazan Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, TÃ¼rkiye'nin kur krizini atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede Türkiye'nin kur krizini atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Albayrak, yazÄ±da Almanya ve Avrupa BirliÄŸi ile daha sÄ±kÄ± ekonomik iÅŸbirliÄŸi yapmak arzusunda olduklarÄ±nÄ± da söyledi.

Avrupa BirliÄŸi ile aralarÄ±ndaki Gümrük BirliÄŸi’nin geniÅŸletilmesini ve "himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle" iÅŸbirliÄŸi yapmak istediklerini söyleyen Albayrak, Gümrük BirliÄŸi’nin sÄ±nai mamullerin yanÄ± sÄ±ra hizmet ve tarÄ±m sektörlerini de kapsamasÄ±nÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

'EKONOMÄ°K ZORLUKLARI AÅžMAK Ä°ÇÄ°N REFORM ADIMLARI ATILACAK'

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya BaÅŸbakanÄ± Angele Merkel ve diÄŸer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açÄ±sÄ±ndan ne kadar önemli olduÄŸunu gözler önüne serdiÄŸini belirten Berat Albayrak, ekonomik zorluklarÄ± aÅŸmak için reform adÄ±mlarÄ± atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Berat Albayrak, Türkiye ve Almanya'nÄ±n yüksek ticari ve bölgesel olduÄŸu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkÄ±da bulunacak potansiyele sahip olduklarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele ve tasarruf önlemleriyle bütçe disiplinin korunmasÄ±na mutlak öncelik verdiklerini savundu ve bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± milli gelirin yüzde 2'sinde tutmaya kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Küresel yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n Türk ekonomisine güvenini yeniden kazanmayÄ± hedeflediklerini kaydeden Albayrak, "özel sektörünün dinamik ve esnek yapÄ±sÄ±nÄ±n ihracat aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± büyümeyi teÅŸvik edeceÄŸini" iddia ettii.

'BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ° SAYESÄ°NDE YAPISAL REFORMLAR DAHA ÇABUK GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°LECEK'

Hedeflenen yapÄ±sal reformlar arasÄ±nda enerji ithalatÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "yeÅŸil enerji aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarla" azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu kaydeden Maliye BakanÄ± Albayrak, "BaÅŸkanlÄ±k sistemi sayesinde yapÄ±sal reformlarÄ±n daha verimli ve daha çabuk gerçekleÅŸtirebileceklerini" iddia etti.

'HÜKÜMET KURDAKÄ° DALGALANMALARI BAÅžARIYLA SAVUÅžTURDU'

Döviz krizinden ABD’nin sorumlu olduÄŸu savunmasÄ±nÄ± tekrarlayan Albayrak, Türkiye’nin para krizini atlattÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde. Albayrak, "ABD Türkiye’yi hedef aldÄ±ÄŸÄ± için AÄŸustos ayÄ±nda kur ÅŸoku geçirdiklerini" ve "hükümetin kambiyo kurlarÄ±ndaki dalgalanmalarÄ± baÅŸarÄ±yla savuÅŸturduÄŸunu" öne sürdü.

CUMA GÜNÜ BERLÄ°N'DE OLACAK

Türkiye Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan ve Enerji BakanÄ± Fatih Dönmez, Almanya'nÄ±n desteÄŸini alabilmek için cuma günü baÅŸkent Berlin'de temaslarda bulunacak. Türk hükümetinin üç üyesi Almanya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier ile bir araya gelecek. (HABER MERKEZÄ°)

Bakan Albayrak, bugÃ¼n orta vadeli programÄ± aÃ§Ä±klayacak

TÃ¼rkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almak ucuzladÄ±

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