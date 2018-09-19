TÃ¼rkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almak ucuzladÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla TÃ¼rkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na hak kazanmak iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sabit sermaye tutarÄ± 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla yabancÄ±larÄ±n vatandaÅŸlÄ±k alma hakkÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlÄ±ÄŸa hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarÄ± 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancÄ±larÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸa geçiÅŸi için gereken asgari taÅŸÄ±nmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düÅŸürüldü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 106 sayÄ±lÄ± kararla yabancÄ±larÄ±n Türkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçiÅŸiyle ilgili bazÄ± düzenlemeler deÄŸiÅŸtirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararla, 2010 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren Türk VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Kanunu’nun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelik’in yabancÄ±larÄ±n ‘istisnai olarak Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ kazanmalarÄ±nÄ± düzenleyen 20’nci maddesinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarÄ± 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

AyrÄ±ca Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancÄ±larÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸa geçiÅŸi için gereken asgari taÅŸÄ±nmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Yine vatandaÅŸlÄ±ÄŸa hak kazanma ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda yer alan en az 100 kiÅŸiye istihdam saÄŸlama ifadesi de 50 kiÅŸi olarak deÄŸiÅŸtirildi. VatandaÅŸlÄ±ÄŸa geçme hakkÄ± kazanmak için Türkiye’deki bankalarda tutulmasÄ± gereken mevduat miktarÄ± da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düÅŸürüldü.

RESMÄ° GAZETE’DE YAYINLANAN YÖNETMELÄ°K

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin ardÄ±ndan ilgili yönetmeliÄŸi 20’nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n yeni hali ÅŸöyle oldu:

“(2) AÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸartlardan herhangi birini saÄŸlayan yabancÄ±, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) bendi kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanabilir:

a) En az 500.000 Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz ya da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk LirasÄ± tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz ya da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk LirasÄ± tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ± tapu kayÄ±tlarÄ±na üç yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhi koyulmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen,

c) En az 50 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz ya da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk LirasÄ± tutarÄ±nda mevduatÄ± üç yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz ya da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk LirasÄ± tutarÄ±nda Devlet borçlanma araçlarÄ±nÄ± üç yÄ±l tutmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan DolarÄ± veya karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± döviz ya da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Türk LirasÄ± tutarÄ±nda gayrimenkul yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± veya giriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ±nÄ± en az üç yÄ±l elinde tutma ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca tespit edilen.” (HABER MERKEZÄ°)

DiyarbakÄ±râ€™da 50'den fazla ÅŸirket konkordatoya baÅŸvurdu

YÃ¼ksek faiz artÄ±rÄ±mÄ± yetmedi, dolar kuru yeniden 6.40'Ä± gÃ¶rdÃ¼

LÃ¼ks giyim maÄŸazasÄ± Bilstore'un TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m ÅŸubeleri kapandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 08:32

www.evrensel.net