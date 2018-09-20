Albayrak 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Vaat Ã§ift haneli iÅŸsizlik

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, adÄ± Yeni Ekonomi ProgramÄ± olarak deÄŸiÅŸtirilen orta vadeli programÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dolmabahçe ÇalÄ±ÅŸma Ofisi'nde, 2019-2021 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayacak Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± açÄ±kladÄ±. "Ä°ÅŸsizlik oranlarÄ± 2020'de yüzde 10.8 seviyesine düÅŸmüÅŸ olacak" diyen Albayrak, çift haneli iÅŸsizlik oranÄ± vadetmiÅŸ oldu. ProgamÄ±n temel sloganÄ±, "dengelenme, disiplin ve deÄŸiÅŸim" olarak açÄ±klanÄ±rken AKP'nin baÅŸarÄ±sÄ±z ekonomi yönetiminin suçu Gezi direniÅŸine ve "planlarÄ±n hayata geçmesine fÄ±rsat vermeyen dÄ±ÅŸ güçlere" yÄ±kÄ±ldÄ±.

Albayrak'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– Türkiye 2002-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ± ekonomide bir tarih yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi, önümüzdeki 3 yÄ±llÄ±k ekonomi programÄ±mÄ±zÄ± yazarken ana motivasyon kaynaÄŸÄ±mÄ±z yeni bir baÅŸarÄ± hikayesi yazma hedefimizdir.

â– Tüm küresel zorluklara karÅŸÄ±lÄ±k Türkiye'nin ekonomideki hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ekonomik bir program hazÄ±rladÄ±k. O nedenle adÄ±nÄ± 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±' olarak deÄŸiÅŸtirdik.

â– ProgramÄ± Türkiye'deki tüm önemli ekonomi paydaÅŸlarÄ±nÄ±n bir araya gelmesiyle oluÅŸturduk. Ä°lk defa bu kadar büyük kapsamlÄ± bir OVP hazÄ±rladÄ±k.

â– 2002 yÄ±lÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±na kadar birçok alanda önemli adÄ±mlar gerçekleÅŸtirdik. Enflasyon tek haneye indi. YaklaÅŸÄ±k 7 milyon yeni istihdam oluÅŸtu. AK Parti hükümetlerinin bu baÅŸarÄ±sÄ±, hem halkÄ±mÄ±z hem uluslararasÄ± camia tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸla karÅŸÄ±landÄ±. Kamu finansmanÄ±, bu sayede sorun olmaktan çÄ±ktÄ±.

â– Türkiye, özellikle 2013 yÄ±lÄ±ndan sonra, o süreçten bu yana yaÅŸadÄ±klarÄ± dolayÄ±sÄ±yla çok büyük iç ve dÄ±ÅŸ sÄ±namalara maruz kaldÄ±.

â– 2013 yÄ±lÄ±nda mayÄ±s ayÄ±nda Türkiye, belki de tarihinin en güçlü ekonomik göstergelerine sahipti. Hepimiz geleceÄŸe umutla bakÄ±yorduk. Ancak Gezi olaylarÄ±yla baÅŸlayan süreç, 17-25 AralÄ±k, bizi doÄŸrudan etkileyen savaÅŸ ve jeolopolitik risklerle birlikte 15 Temmuz darbe giriÅŸimi hayata geçti. Ekonomimiz yara aldÄ±. PlanlananlarÄ±n hayata geçirilmesine fÄ±rsat verilmedi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her zorluk karÅŸÄ±sÄ±nda, her zaman millete gittik, art arda birçok seçimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k.

â– Bu dönem, dünyanÄ±n derin kÄ±rÄ±lmalardan geçtiÄŸi bir dönem. 10 AÄŸustos'ta doÄŸrudan ekonomimizin ve para birimimizin hedef alÄ±nmasÄ±yla bu sürecin hedefi olduk. Milletten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beÅŸ yÄ±llÄ±k yetkiyi çok iyi deÄŸerlendirerek iÅŸte bu planÄ± hayata geçiriyoruz.

â– Ekonomimizin güçlü ve zayÄ±f yanlarÄ±nÄ± gayet iyi biliyoruz. Bu programÄ±, toplumun tüm kesimleriyle birlikte kurguladÄ±k.

â– Bugün sizlere açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu programÄ±mÄ±z üç ana temel üzerine oturuyor. Birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde deÄŸiÅŸim olarak kurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu süreç, ekonomimizin bazÄ± temel alanlarÄ±nda daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, 2019-2021 döneminde ekonomik dengelenme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yol haritasÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

â– Ä°kinci prensibimiz disiplindir. Son prensibimiz ise deÄŸiÅŸimdir.

â– Temel hedefimiz, ekonomiyi yapacaÄŸÄ±mÄ±z her politika deÄŸiÅŸiminde katma deÄŸer saÄŸlayacak bir ivmeye oturtmaktÄ±r. Büyümeyi sürdürülebilir ve saÄŸlÄ±klÄ± bir çizgiye getirteceÄŸiz. 2020 yÄ±lÄ±nda yüzde 3.5 ve 2020'den sonra yüzde 5 ÅŸeklinde bir büyüme saÄŸlamak, temel amacÄ±mÄ±z olacaktÄ±r.

â– Enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açÄ±kla bankacÄ±lÄ±k alanlarÄ±nÄ± öne çÄ±kardÄ±k. Merkez BankasÄ± fiyat istikrarÄ± için elindeki tüm amaçlarÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde kullanmaya devam edecektir. Ancak enflasyon için bu yeterli deÄŸildir. Toplum genelinde bir desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var. Yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ finansal istikrar ve kalkÄ±nma komitesi hayata geçirilecek. Enflasyonla topyekün mücadele planÄ±nÄ± hayata geçireceÄŸiz. GÄ±da fiyatlarÄ±ndaki dalgalanmalar yakÄ±ndan izlenecek ve bunlarla mücadele edeceÄŸiz.

â– Bir diÄŸer alanÄ±mÄ±z, kamu maliyesi. Enflasyonla mücadelenin yanÄ±nda, ülkemizin en baÅŸarÄ±lÄ± alanlarÄ±ndan birisi kamu maliyesinde saÄŸlanan disiplinli duruÅŸu olmuÅŸtur.

â– KaynaklarÄ±n doÄŸru ve verimli kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir dizi tedbirleri almaya baÅŸladÄ±k. Ä°halesi yapÄ±lmamÄ±ÅŸ veya henüz baÅŸlamamÄ±ÅŸ projeler askÄ±ya alÄ±nacak.

â– Kamu özel iÅŸbirliÄŸi uygulamalarÄ±nÄ±n daha etkin ve finansal açÄ±dan verimli olmasÄ± için düzenlemeler hayata geçirilecek.

â– Vergilerde önemli iyileÅŸtirmeler ve etkinliÄŸi kalmamÄ±ÅŸ olan istisna, muafiyet ve indirimleri kaldÄ±racaÄŸÄ±z.

â– AynÄ± dönemlerde bütçe açÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 1.8, 1.9 ve 1.7 olarak gerçekleÅŸip bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± tutma hedefimizi gerçekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Cari açÄ±kta bu yÄ±ldan itibaren, artan turizm geliri ve ihracatÄ± önceleyen uygulamalarÄ±n devreye alÄ±nmasÄ±yla birlikte önemli bir düÅŸüÅŸ yakaladÄ±k. Bu devam edecek.

â– YatÄ±rÄ±mlarda önceliklerimizi vereceÄŸiz temel alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan cari açÄ±k, düÅŸürülmesi noktasÄ±nda büyük bir anlam ifade ediyor. Kimya ile birlikte yazÄ±lÄ±m sektörü, bu mücadelenin önemli alanlarÄ±ndan biri olacak.

â– Tüm bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z, bu süreci eylem planlarÄ±yla sahiplenerek yakÄ±ndan takip edecektir. Cari açÄ±k, yüzde 2.6 düzeylerine inecek.

â– Ä°stihdam önemli alanlarÄ±mÄ±zdan bir diÄŸeri. Ä°ÅŸsizlik oranlarÄ± 2020'de yüzde 10.8 seviyesine düÅŸmüÅŸ olacak.

â– 2021 yÄ±lÄ±nda Türkiye, 2 milyon yeni istihdam oluÅŸturmuÅŸ olacak.

â– Temel makro hedeflere hÄ±zlÄ±ca baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yeni ekonomi programÄ±mÄ±zÄ±n hedeflerini net bir ÅŸekilde görüyoruz. Yeni bir baÅŸarÄ± hikayesi olarak, tüm yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±za güven verecek. Bu noktada baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bugün yeni ekonomi programÄ±mÄ±z daha öncekilerden farklÄ±.

OVP'NÄ°N ADI YEP OLARAK DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Orta Vadeli Program (OVP), Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) ismiyle hazÄ±rlandÄ±.

OVP, 5018 sayÄ±lÄ± Kanunun 16. maddesi uyarÄ±nca, Bakanlar Kurulu'nun en geç eylül ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± sonuna kadar makro politikalarÄ±, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliÄŸindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak ÅŸekilde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iki yÄ±llÄ±k bir programdÄ±.

Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) ise 2019-2021 yÄ±llarÄ± arasÄ±nÄ± kapsayan 3 yÄ±llÄ±k bir program olacak. YEP'in ana temasÄ± dengelenme, disiplin ve deÄŸiÅŸim olacak. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 12:10

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