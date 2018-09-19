HDP'den tepki: KayyÄ±m uygulamasÄ±nÄ± devam ettirme arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeler

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ve Abdulkadir Selvi'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Yerel seçimler için Abdulkadir Selvi ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n HDP’nin adaylarÄ±na müdahale edilecek yönündeki sözlerine dair konuÅŸan HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, “KayyÄ±m uygulamasÄ±nÄ± devam ettirme arayÄ±ÅŸÄ± içindeler” dedi.

Abdulkadir Selvi, “Ä°ttifak formülü Bahçeli’de” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda “Kandil önlemi geliyor” ara baÅŸlÄ±ÄŸÄ± kullanarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasÄ±nlar, bizden demokratik bir yaklaÅŸÄ±m bekleyemezler” açÄ±klamasÄ±na yer verdi. Bahçeli’nin de “Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doÄŸrultusunda, yeni sistemin yapÄ±sÄ±na uygun olacak ÅŸekilde tezahürü, teÅŸkili ve tahkimi saÄŸlanmalÄ±” dediÄŸini hatÄ±rlatan Selvi, ÅŸöyle devam etti: “Bu ne anlama geliyor? SoruÅŸturdum. HDP’nin adaylarÄ±nÄ±n Kandil tarafÄ±ndan belirlenmesine izin verilmeyecek. EÄŸer Kandil belirlerse önlem alÄ±nacak. Ancak HDP kendi iradesiyle aday çÄ±karÄ±rsa onunla siyaseten mücadele edilecek.” Söz konusu duruma dair HDP Parti Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Evrensel’e deÄŸerlendirme yaptÄ±.

‘SEÇÄ°MLERE ÅžAÄ°BE DÜÅžÜRMEK DEMEKTÄ°R’

Oluç, ErdoÄŸan ve Selvi’nin kullandÄ±ÄŸÄ± ifadelerin HDP’nin seçime adil ve eÅŸit koÅŸullarda girmesini engelleme ve algÄ± yaratma maksatlÄ± olduÄŸunu belirterek, “ Bir CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla davranan bir kiÅŸinin, bir siyasi partinin adaylarÄ± hakkÄ±nda bu ÅŸekilde konuÅŸmasÄ± demek bu siyasi partinin adaylarÄ±nÄ±n veto edilmesi için zemin hazÄ±rlamasÄ± demektir. Yani doÄŸrudan doÄŸruya yerel seçimlerin sonuçlarÄ±nÄ± etkileyecek bir adÄ±m atmak demektir. Seçimlere ÅŸaibe düÅŸürmek demektir. Yerel seçimlerin adil ve eÅŸit biçimde yapÄ±lmayacaÄŸÄ± demektir. Bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda bir partinin baÅŸkanÄ± olan bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸka bir partinin adaylarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde tanÄ±mlamasÄ± ve nitelemesinin anlamÄ± esas olarak budur. HDP bütün bu seçimlerde kendi adaylarÄ±nÄ± kendi kurumlarÄ± vasÄ±tasÄ±yla belirlemiÅŸtir. Halkla birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarla, istiÅŸare toplantÄ±larÄ±yla, mülakatlarla belirlemiÅŸtir. HDP’nin bileÅŸenleriyle çeÅŸitli ittifaklarÄ±yla, kurumlarÄ±yla birlikte belirlemiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla HDP bu ÅŸekilde adaylarÄ±nÄ± belirleme tutumunu sürdürecektir. Yoksa HDP’nin adaylarÄ±nÄ±n ÅŸurada, burada farklÄ± yerlerde ve odaklarda belirlendiÄŸi iddiasÄ± tamamen maksatlÄ± çÄ±kartÄ±lan bir iddiadÄ±r” dedi.

'ALGI YARATMAK Ä°STÄ°YORLAR'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n aynÄ± konuÅŸmasÄ±nda kayyÄ±mlara güzelleme yaparak halkÄ±n iradesinin gasbedilmesine meÅŸru zemin oluÅŸturmak maksadÄ±yla algÄ± yaratmak istediÄŸini ifade eden Oluç, “KayyÄ±m o ya da bu hizmeti yapÄ±yor, halk kayyÄ±mdan yana olacak diye düÅŸünüyorlar ama kayyÄ±m atanmasÄ± zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na halkÄ±n iradesinin çiÄŸnenmesi ve gasbedilmesi anlamÄ±na geliyor. HalkÄ±n oylarÄ±nÄ±n yok sayÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Halk bu yüzden tepki veriyor ve göstermeye devam edecektir. Siz seçim yapacaksÄ±nÄ±z, halk iradesini seçecek, sonra Ä°çiÅŸleri BakanÄ± o seçilmiÅŸleri görevinden alacak yerine kayyÄ±mlar atayacak. Bu kabul edilir bir ÅŸey deÄŸil, bunun kabul edilmediÄŸini 24 Haziran’da, kayyÄ±m atanan yerlerde AKP görmüÅŸ oldu. Åžimdi nasÄ±l yaparÄ±z da bu kayyÄ±m uygulamalarÄ±nÄ± devam ettirebiliriz. Bunun arayÄ±ÅŸÄ± içindeler. Bunu bir kez daha yerel seçimlerde görecekler. HDP’ye yönelik toplumda bir algÄ± operasyonu sürmektedir. Biz bunun karÅŸÄ±sÄ±nda demokratik mücadelemizi, toplumda varolan rejimden, tek adam yönetiminden memnun olmayan buna itiraz eden herkesle birlikte hareket ederek yerel seçimleri birlikte gerçekleÅŸtirmedeki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:42

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