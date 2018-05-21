Adana'da cinsel istismar sanığına ‘iyi hal indirimi’ yapıldı

Adana'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 'İyi hal indirimi' uygulandı.

Adana'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa “İyi hal indirimi” uygulanarak 24 yıl hapis cezası 20 yıla indirildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık D.A, ile müştekiler katıldı.

AA’nın haberine göre, Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Daha önceki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, iftiraya uğradığını iddia eden sanık D.A. ise son savunmasında, "Mahkemenin vereceği karara saygılıyım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık şoför D.A'ya "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 24 yıl hapis cezası verdi. Sanığın aldığı cezaya “iyi hal” indirimi uygulanarak ceza 20 yıla indirildi.

Adana'da ekmek dağıtıcısı olarak çalışan şoför D.A, 30 Temmuz 2017'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınacağını anlayınca kendisini bıçakla karnından yaralamıştı. D.A, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:59

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