Fatih Terim: BÃ¼tÃ¼n isteÄŸim Åžampiyonlar Ligi'nde varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile yapacakları maçta saha ve seyirci avantajlarını kullanmaya çalışacaklarını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği basın toplantısında açıklamada bulanan tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grupta bulunduklarını dile getirdi.

Gruptan çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Terim, "Kolay değil, dengeli bir grup. Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettiği başarılarla buradalar. Herkes başarılı olarak buraya geliyor. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili ve performans açısından da ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. O yüzden her pozisyon dört takıma da açık. Birinci de dördüncü de olabiliriz. Dengeli bir grup, her maçın zorluk derecesi farklı. Biz 21 kişilik bir kadroyla bu gruptan çıkmayı deneyeceğiz onlar ise 25. Allah izin verirse gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın tecrübeli bir teknik adam yönetiminde iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu anlatarak, "Her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Özellikle Fernandes'in takımın maestrosu olduğunu söyleyebilirim. Braga'dan tanıdığımız Eder ile Schalke'den tanıdığımız Farfan da önemli oyuncuları. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamayı deneyecek. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanmak en büyük niyetimiz." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ile daha önce birkaç maçta rakip olduklarını aktaran Terim, "Saygı duyduğum, takdir ettiğim bir hoca. Kendisiyle tekrar beraber olmaktan mutluluk duyacağım. Şimdiden başarılar diliyorum. Hem kendisine hem takımına saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

‘DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR HAYALİM VAR’

Bir basın mensubunun, kendisinin "Hayallerim dünyadan büyük" sözünü hatırlatarak, Şampiyonlar Ligi'nin bu hayallerinin neresinde yer aldığına yönelik sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Galatasaray ile tekrar yola çıktığımızda gazeteci arkadaşlar hedefimizi sormuştu. Ben hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi gerektiğini ifade etmiştim. Şu an da dünya büyüklüğünde bir hayalim var. Olur ya da olmaz ama içimde hep neden olmasın, var. Çok zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Herkes 25 kişilik liste verirken, biz 21 kişilik liste veriyoruz. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Bunlara rağmen neden olmasın. Bunu nereye çekerseniz çekin. UEFA Kupası'nı kazandığımız zaman doğrudan şampiyon olabileceğimizi söylemiştim. Ben sadece neden olmasın, diyorum. Ben bir kere Galatasaray'ın gereken ligde olduğunu düşünüyorum."

‘EMRE NASİPSE YARIN OYNAYACAK’

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın yarınki müsabakada görev yapacağını belirterek, "Emre'nin yarın oynamasını bekliyoruz. Son maçta 12,3 kilometre koştu. Ben size daha önce Şampiyonlar Ligi'ne çıkmadan önce fiziksel olarak da hazır olmamız gerektiğini söylemiştim. Son maçta toplamda 111 kilometre koşmuşuz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşık. Emre de en çok koşanlardan biri olduğu için sanırım rahatsızlığı yorgunluğa bağlıydı. Oynaması için bir engel yok, nasipse yarın oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de görev verdiği 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına yönelik soruyu, "Neden olmasın. Avrupa'da son zamanlarda öne çıkan oyuncuların çoğunun genç olduğunu görüyoruz. Teknik direktörlük hayatım boyunca güvendiğim gençler beni mahcup etmedi. Onlara güvenip sahaya çıkmasını sağlamak bize ait, sahada bu güvene laik olmak da onlara ait. Dolayısıyla Ozan ve Yunus Akgün özelinde bekleyip, yarın ne olacağını göreceğiz." şeklinde yanıtladı.

‘HESAP YAPMAYI SEVEN BİRİ DEĞİLİM’

Fatih Terim, grupta kaç puan hedefledikleriyle ilgili soru üzerine, "Hesap yapmayı seven bir hoca değilim. Mümkünse iyi oynamayı seven bir hocayım. Öyle kazanmanın çok daha keyifli olduğunu düşünüyorum. 10 puanı bulursak tabii ki gruptan çıkarız ama ön gördüğüm bir rakam yok. Çünkü biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi yaşadık ki Allah kimseye vermesin. Herkes şampiyonluğu kutlarken, biz farkında değildik. Puan hesabı yapmadık, yapmak da istemem. Olay kritik noktaya gelirse o zaman yaparız." diye konuştu.

Galatasaray'ın Türk futbolunda ayrı bir yere sahip olduğunu aktaran Terim, "Galatasaray Türk futbol tarihinde, Avrupa'daki konumlanması ve geçmiş başarılarıyla başka bir marka. Bütün isteğim Şampiyonlar Ligi'nde varlığımızı sürdürmek ve her sene üzerine koymak. Çünkü Galatasaray bu konuda ayrışan bir marka." ifadelerini kullandı.

‘NAGATOMO MÜKEMMEL BİR PROFESYONEL’

Fatih Terim, Japon futbolcuları Yuto Nagatomo'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nagatomo geçen sene ocak ayında bizimle tanıştı. Dünyadaki her teknik adamın çalışmak istediği bir oyuncu. İyi insan ve çok örnek bir karakter. Başkanlarımıza rica ettik, onlar da bize Nagatomo'yu aldılar. Onunla çalıştığım için kendimi çok şanslı görüyorum. Bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Japonya'yı da çok iyi temsil ediyor. Onunla ilgili ne kadar güzel şey söylesem az. Bunu her oyuncu için kullanmak isterim. Nagatomo mükemmel bir profesyonel, hepimizin saygı duyduğu bir futbolcu. O yüzden Japonya'ya daha bir sempatik bakıyoruz. Belki ileriki zamanda bir Japon oyuncu daha alabiliriz. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 00:42

www.evrensel.net