Fatih Terim: BÃ¼tÃ¼n isteÄŸim Åžampiyonlar Ligi'nde varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Lokomotiv Moskova takÄ±mÄ± ile yapacaklarÄ± maçta saha ve seyirci avantajlarÄ±nÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen ve Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz ile ikinci baÅŸkan Abdurrahim Albayrak'Ä±n da takip ettiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamada bulanan tecrübeli teknik adam, Åžampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grupta bulunduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Gruptan çÄ±kmak için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Terim, "Kolay deÄŸil, dengeli bir grup. Çünkü tüm takÄ±mlar kendi liglerinde elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla buradalar. Herkes baÅŸarÄ±lÄ± olarak buraya geliyor. Biz de ÅŸampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili ve performans açÄ±sÄ±ndan da ciddiye alÄ±nmasÄ± gereken bir grubumuz var. O yüzden her pozisyon dört takÄ±ma da açÄ±k. Birinci de dördüncü de olabiliriz. Dengeli bir grup, her maçÄ±n zorluk derecesi farklÄ±. Biz 21 kiÅŸilik bir kadroyla bu gruptan çÄ±kmayÄ± deneyeceÄŸiz onlar ise 25. Allah izin verirse gruptan çÄ±kmak için her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nÄ±n tecrübeli bir teknik adam yönetiminde iyi oyunculara sahip bir takÄ±m olduÄŸunu anlatarak, "Her an her ÅŸeyi yapabilecek oyuncularÄ± var. Özellikle Fernandes'in takÄ±mÄ±n maestrosu olduÄŸunu söyleyebilirim. Braga'dan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Eder ile Schalke'den tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Farfan da önemli oyuncularÄ±. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Galatasaray sahasÄ±nda nasÄ±l oynamasÄ± gerekiyorsa öyle oynamayÄ± deneyecek. Kendi saha ve seyirci avantajÄ±mÄ±zÄ± kullanmak en büyük niyetimiz." ifadelerini kullandÄ±.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ile daha önce birkaç maçta rakip olduklarÄ±nÄ± aktaran Terim, "SaygÄ± duyduÄŸum, takdir ettiÄŸim bir hoca. Kendisiyle tekrar beraber olmaktan mutluluk duyacaÄŸÄ±m. Åžimdiden baÅŸarÄ±lar diliyorum. Hem kendisine hem takÄ±mÄ±na saygÄ± duyuyorum." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

‘DÜNYA BÜYÜKLÜÄžÜNDE BÄ°R HAYALÄ°M VAR’

Bir basÄ±n mensubunun, kendisinin "Hayallerim dünyadan büyük" sözünü hatÄ±rlatarak, Åžampiyonlar Ligi'nin bu hayallerinin neresinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na yönelik sorusu üzerine Terim, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Galatasaray ile tekrar yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gazeteci arkadaÅŸlar hedefimizi sormuÅŸtu. Ben hedef olabilmesi için önce insanlarÄ±n hayal etmesi gerektiÄŸini ifade etmiÅŸtim. Åžu an da dünya büyüklüÄŸünde bir hayalim var. Olur ya da olmaz ama içimde hep neden olmasÄ±n, var. Çok zorlu ÅŸartlarda mücadele ediyoruz. CezalÄ±yÄ±z, eÅŸit ÅŸartlarda mücadele etmiyoruz. Herkes 25 kiÅŸilik liste verirken, biz 21 kiÅŸilik liste veriyoruz. Oyuncu satmadan alamÄ±yoruz. Bunlara raÄŸmen neden olmasÄ±n. Bunu nereye çekerseniz çekin. UEFA KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman doÄŸrudan ÅŸampiyon olabileceÄŸimizi söylemiÅŸtim. Ben sadece neden olmasÄ±n, diyorum. Ben bir kere Galatasaray'Ä±n gereken ligde olduÄŸunu düÅŸünüyorum."

‘EMRE NASÄ°PSE YARIN OYNAYACAK’

Fatih Terim, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonrasÄ± kasÄ±ÄŸÄ±nda zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nÄ±n yarÄ±nki müsabakada görev yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Emre'nin yarÄ±n oynamasÄ±nÄ± bekliyoruz. Son maçta 12,3 kilometre koÅŸtu. Ben size daha önce Åžampiyonlar Ligi'ne çÄ±kmadan önce fiziksel olarak da hazÄ±r olmamÄ±z gerektiÄŸini söylemiÅŸtim. Son maçta toplamda 111 kilometre koÅŸmuÅŸuz. DolayÄ±sÄ±yla Åžampiyonlar Ligi'ne yaklaÅŸÄ±k. Emre de en çok koÅŸanlardan biri olduÄŸu için sanÄ±rÄ±m rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yorgunluÄŸa baÄŸlÄ±ydÄ±. OynamasÄ± için bir engel yok, nasipse yarÄ±n oynayacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda ilk kez 11'de görev verdiÄŸi 18 yaÅŸÄ±ndaki Ozan Kabak'Ä±n Lokomotiv Moskova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±na yönelik soruyu, "Neden olmasÄ±n. Avrupa'da son zamanlarda öne çÄ±kan oyuncularÄ±n çoÄŸunun genç olduÄŸunu görüyoruz. Teknik direktörlük hayatÄ±m boyunca güvendiÄŸim gençler beni mahcup etmedi. Onlara güvenip sahaya çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlamak bize ait, sahada bu güvene laik olmak da onlara ait. DolayÄ±sÄ±yla Ozan ve Yunus Akgün özelinde bekleyip, yarÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

‘HESAP YAPMAYI SEVEN BÄ°RÄ° DEÄžÄ°LÄ°M’

Fatih Terim, grupta kaç puan hedefledikleriyle ilgili soru üzerine, "Hesap yapmayÄ± seven bir hoca deÄŸilim. Mümkünse iyi oynamayÄ± seven bir hocayÄ±m. Öyle kazanmanÄ±n çok daha keyifli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. 10 puanÄ± bulursak tabii ki gruptan çÄ±karÄ±z ama ön gördüÄŸüm bir rakam yok. Çünkü biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi yaÅŸadÄ±k ki Allah kimseye vermesin. Herkes ÅŸampiyonluÄŸu kutlarken, biz farkÄ±nda deÄŸildik. Puan hesabÄ± yapmadÄ±k, yapmak da istemem. Olay kritik noktaya gelirse o zaman yaparÄ±z." diye konuÅŸtu.

Galatasaray'Ä±n Türk futbolunda ayrÄ± bir yere sahip olduÄŸunu aktaran Terim, "Galatasaray Türk futbol tarihinde, Avrupa'daki konumlanmasÄ± ve geçmiÅŸ baÅŸarÄ±larÄ±yla baÅŸka bir marka. Bütün isteÄŸim Åžampiyonlar Ligi'nde varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürmek ve her sene üzerine koymak. Çünkü Galatasaray bu konuda ayrÄ±ÅŸan bir marka." ifadelerini kullandÄ±.

‘NAGATOMO MÜKEMMEL BÄ°R PROFESYONEL’

Fatih Terim, Japon futbolcularÄ± Yuto Nagatomo'nun çok iyi bir oyuncu olduÄŸunu vurgulayarak, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"Nagatomo geçen sene ocak ayÄ±nda bizimle tanÄ±ÅŸtÄ±. Dünyadaki her teknik adamÄ±n çalÄ±ÅŸmak istediÄŸi bir oyuncu. Ä°yi insan ve çok örnek bir karakter. BaÅŸkanlarÄ±mÄ±za rica ettik, onlar da bize Nagatomo'yu aldÄ±lar. Onunla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için kendimi çok ÅŸanslÄ± görüyorum. Bizim için ayrÄ± bir anlam taÅŸÄ±yor. Japonya'yÄ± da çok iyi temsil ediyor. Onunla ilgili ne kadar güzel ÅŸey söylesem az. Bunu her oyuncu için kullanmak isterim. Nagatomo mükemmel bir profesyonel, hepimizin saygÄ± duyduÄŸu bir futbolcu. O yüzden Japonya'ya daha bir sempatik bakÄ±yoruz. Belki ileriki zamanda bir Japon oyuncu daha alabiliriz. Kendisine de huzurlarÄ±nÄ±zda teÅŸekkür ediyorum."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 00:42

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