â€˜29 Ekim'e kadar Ã¶lseniz de burasÄ± bitecek!â€™

CHP'li Saniye Yurdakul, 3. HavalimanÄ±ndaki iÅŸÃ§ilere '29 Ekim'e kadar Ã¶lseniz de burasÄ± bitecek!' denildiÄŸini aktardÄ±.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± eylem yapan 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçileri ile görüÅŸen CHP Ä°stanbul Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Saniye Yurdakul, iÅŸçilerle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeyi kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸçilere ‘29 Ekim'e kadar ölseniz de burasÄ± bitecek!’ denildiÄŸini ifade eden Yurdakul, “3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda dört gündür yaÅŸananlar bu cümlede gizli. Bu emekçiler için bir tehdit deÄŸil, düpedüz gerçek. Çünkü ‘teslim tarihi’ giderek yaklaÅŸÄ±yor ve onlar birilerinin birilerine verdiÄŸi ‘söz’ uÄŸruna izinsiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p, can veriyorlar’ dedi.

FotoÄŸraf: CHP

Üç gün boyunca iÅŸçilerin yanÄ±nda olduÄŸunu belirten Yurdakul ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “KoÄŸuÅŸlarÄ±na, yemekhanelerine konuk oldu, demli çaylarÄ±nÄ± içtik. DaÄŸlarÄ± aÅŸan dertlerini dinledik. KoÅŸullar gerçekten de insani ÅŸartlara uygun deÄŸil. Yatakhaneler tahtakurusu dolu. ‘Haftada bir gün düzgün yemek çÄ±kÄ±yor. Birkaç gün üst üste makarna verdikleri oluyor. Yemekler bittiÄŸi zaman çorbaya su ekleyip daÄŸÄ±tÄ±yorlar. YemeÄŸe 12.00’de çÄ±kÄ±yoruz. 13.00’te iÅŸ baÅŸÄ± yapmamÄ±z gerek. O bir saat de sÄ±rada beklemekle geçiyor. SÄ±ra beklemekten dinlenemiyoruz. Hatta yemek bile alamadan iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor’ diyorlar. HavaalanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki en büyük sorun bütün bunlarÄ± birer ‘detay’ haline getirecek iÅŸ cinayetleri. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± bulundurmak zorunlu ama emekçilerin anlattÄ±ÄŸÄ±na göre hepsi tecrübesiz. Ä°ÅŸçilere göre, bunun nedeni tecrübeli uzmanlarÄ±n çok para istemesi. ‘Ä°ÅŸ kazasÄ±nda yaralananlar bile raporlu sayÄ±lmÄ±yor, iÅŸe gelmedikleri günler maaÅŸlarÄ±ndan kesiliyor’ diyorlar. Eylemler baÅŸlamadan önce bir servis kazasÄ± olmuÅŸ. ArkadaÅŸlarÄ± ölmüÅŸ, aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸ. ‘Servis araçlarÄ± çok eski. Her yeri dökülüyor. 9-10 tane yeni araç var. Onlar da ÅŸefleri ve iÅŸveren temsilcilerini taÅŸÄ±yor’ diyorlar. HavaalanÄ± inÅŸaatÄ± Haziran 2014’ten beri sürüyor. 29 Ekim’de bitmiÅŸ olacak. O sayÄ± bir türlü açÄ±klanmÄ±yor, üzeri örtülüyor ama bir iÅŸçinin sözleri 4 yÄ±llÄ±k inÅŸaat boyunca kaç iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ip uçlarÄ±nÄ± veriyor: ‘Her gün bir cenaze var. O da bizim bildiÄŸimiz.’ (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: CHP

3. havalimanÄ± polis ve jandarma iÅŸgali altÄ±nda

GÃ¶zaltÄ±ndaki iÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeyen avukatlardan suÃ§ duyurusu

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 16:29

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