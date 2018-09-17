Ä°ÅŸÃ§ilere destek verdikleri iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in KadÄ±kÃ¶y'de dÃ¼zenlenmek istenen eylemde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 29 kiÅŸi verdikleri ifade sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden iÅŸçilere destek vermek için önceki gün KadÄ±köy’de gerçekleÅŸtirilmesi planlanan eylemde gözaltÄ±na alÄ±nan 29 kiÅŸi bugün Kartal Adliyesi'nde verdikleri ifadenin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. GözaltÄ± gerekçesi toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±

Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ ve Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ sendikalarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla, iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmak için cumartesi günü KadÄ±köy Khalkedon MeydanÄ±’nda saat 19.00’da gerçekleÅŸmesi planlanan basÄ±n açÄ±klamasÄ± öncesinde çevreyi kordona alan polis, vatandaÅŸlara saldÄ±rarak DÄ°SK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber SaygÄ±lÄ±, Liman-Ä°ÅŸ Örgütlenme UzmanÄ± Sinan Ceviz, SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± EÅŸbaÅŸkanÄ± Erdal Güzel, AFP Foto Muhabiri Bülent KÄ±lÄ±ç’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 kiÅŸiyi, toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet gerekçesiyle gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Avukat Oya Öznur ve Bülent KÄ±lÄ±ç serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 29 kiÅŸi adliyeye sevk edilmek üzere gözaltÄ±nda tutulmuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere destek eylemine saldÄ±rÄ±

GÃ¶zaltÄ±ndaki iÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeyen avukatlardan suÃ§ duyurusu

Devlet 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na ne zaman gider?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:40

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