GÃ¶zaltÄ±ndaki iÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeyen avukatlardan suÃ§ duyurusu

GÃ¶zaltÄ±ndaki 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeyen avukatlar, jandarma yetkilileri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Demokrasi Ä°çin Hukukçular (DÄ°H), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyesi avukatlar, 3. havalimanÄ± iÅŸçileri ile ilgili genel soruÅŸturma yürüten Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, kendilerini müvekkillerle görüÅŸtürmeyen jandarma yetkilileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

DÄ°H, ÖHP, ÇHD “Dün saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda ÇaÄŸlayan Adliyesinde havalimanÄ± iÅŸçileriyle ilgili bazÄ± baÅŸvurularda bulunduk. Jandarma KarakollarÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma savcÄ±sÄ± ve soruÅŸturma numarasÄ±, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n neyle suçlandÄ±ÄŸÄ± bildirilmediÄŸi gibi, cumartesi ve pazar günü onlarca saat karakol kapÄ±sÄ±nda beklememize raÄŸmen, gözaltÄ±ndaki iÅŸçilerle görüÅŸtürülmedik. Serbest bÄ±rakÄ±lanlar da, jandarma koridoru içinde iÅŸyeri otobüslerine bindirilerek, görüÅŸmemize izin verilmeden tekrar havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na gönderildi. GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ve isimleri de Ä±srarla bildirilmiyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERLE GÖRÜÅžME SAÄžLANSIN’

Adliyede 3 baÅŸvuru yapan avukatlar ÅŸunlarÄ± talep etti:

"â– Genel soruÅŸturma yürüten Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, avukatlÄ±k görevimizi yapmamÄ±zÄ± engelleyen, müvekkillerle görüÅŸtürmeyen jandarma yetkilileri hakkÄ±nda suç duyurusu ve görüÅŸmemizin saÄŸlanmasÄ± talebi,

â– Toplumsal olaylar/terör konularÄ±nda soruÅŸturma yürüten Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, müvekkillerle görüÅŸme, dosyadan evrak verilmesi talebi,

â– Nöbetçi Ä°stanbul 1. Sulh Ceza HakimliÄŸine haksÄ±z yakalama, gözaltÄ± ve gözaltÄ± uzatma kararlarÄ±na itiraz dilekçesi." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin koÅŸullarÄ±: Yemek yetmiyor, aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 11:46

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