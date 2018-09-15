3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere destek eylemine saldÄ±rÄ±

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere destek amacÄ±yla KadÄ±kÃ¶y'de yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na polis saldÄ±rdÄ±,27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸe destek vermek için KadÄ±köy'de düzenlenecek basÄ±n açÄ±klamasÄ±na polis saldÄ±rdÄ±. Daha sonra toplanan kitle KadÄ±köy sokaklarÄ±nda yürüyüÅŸ yaptÄ±. Polisin ikinci saldÄ±rÄ±yla beraber 27 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve KadÄ±köy iskele karakolu önünde gözaltÄ±lar için bekleyiÅŸin devam ettiÄŸi belirtildi.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ÅŸantiyedeki insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, gece saatlerinde de jandarma iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ± basarak 543 iÅŸçiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemi takip eden AFP (Fransa BasÄ±n AjansÄ±) foto muhabiri Bülent KÄ±lÄ±ç'Ä±n da gözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yeni havalimanÄ± iÅŸçilerinin eylemine destek vermek için KadÄ±köy'de düzenlenen gösteriyi takip etmek isteyen AFP Muhabiri Bülent KÄ±lÄ±ç da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MeslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ve protestocularÄ±n derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Hak aramak da bunu duyurmak da suç deÄŸildir. @AFP pic.twitter.com/0nhiOTw1qe — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 15 Eylül 2018

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°ÅŸçilere destek olmak amacÄ±yla KadÄ±köy Khalkedon meydanÄ±nda düzenlenmek istenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na da daha açÄ±klama baÅŸlamadan polis saldÄ±rdÄ±.

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarda, eylem için Khalkedon meydanÄ±na gelenlere polisin açÄ±klama baÅŸlamadan saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gazla müdahale ettiler. YaklaÅŸÄ±k 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. #KöleDeÄŸiliz — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 15 Eylül 2018

(HABER MERKEZÄ°)

TahtakurularÄ±nÄ±n kemirdiÄŸi havaalanÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 22:09

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