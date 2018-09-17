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Dolar haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde 6.27 seviyesinde (17 EylÃ¼l 2018)
Merkez BankasÄ±'nÄ±n 6.25 puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen 6 liranÄ±n altÄ±na inmeyen dolar, haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde 6.27'den el deÄŸiÅŸtiriyor.
Merkez BankasÄ±'nÄ±n 6.25 puanlÄ±k faiz artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen geçtiÄŸimiz hafta 6.01 liranÄ±n altÄ±na düÅŸmeyen dolar kuru, yeni haftaya 6.19 TL seviyesinden baÅŸladÄ±.
PiyasalarÄ±n sabah verilerine göre dolar bugün önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 1,9 artÄ±ÅŸla 6,2730'dan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 2 artÄ±ÅŸla 7,3190'dan, sterlin/TL de yüzde 2,1 deÄŸer kazancÄ±yla 8,2350'den iÅŸlem gördü.
Piyasalarda merakla beklenen geliÅŸme ise perÅŸembe günü açÄ±klanacak orta vadeli programda. Program ilk kez 5 yÄ±llÄ±k hazÄ±rlanacak.
Öte yandan, Merkez BankasÄ±, kredi kartlarÄ±nda uygulanacak azami faiz ve gecikme faizi oranlarÄ±nÄ±, yÄ±lÄ±n dördüncü çeyreÄŸi için 0.23 puan yükselttiÄŸini duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)
TCMB, kredi kartlarÄ±nda aylÄ±k azami faizleri 0.23 puan yÃ¼kseltti
Merkez BankasÄ±ndan yÃ¼ksek faiz artÄ±ÅŸÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 10:35
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