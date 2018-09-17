TCMB, kredi kartlarÄ±nda aylÄ±k azami faizleri 0.23 puan yÃ¼kseltti

Merkez BankasÄ±, kredi kartlarÄ±nda uygulanacak azami faiz ve gecikme faizi oranlarÄ±nÄ±, yÄ±lÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸi iÃ§in 0.23 puan yÃ¼kseltti.

Merkez BankasÄ±, kredi kartlarÄ±nda uygulanacak azami faiz ve gecikme faizi oranlarÄ±nÄ± 0.23 puan yükseltti.

Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, lira cinsinden kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak aylÄ±k azami akdi faiz oranÄ±, yüzde 2.02'den, yüzde 2.25'e ve aylÄ±k azami gecikme faiz oranÄ± yüzde 2.52'den yüzde 2.75 düzeyine yükseltildi.

AçÄ±klamaya göre, yabancÄ± para cinsinden kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak aylÄ±k azami akdi faiz oranÄ± da, yüzde 1.62'den yüzde 1.80'e ve aylÄ±k azami gecikme faiz oranÄ± da yüzde 2.12'den yüzde 2.30'a çÄ±karÄ±ldÄ±.

'KREDÄ° KARTI YERÄ°NE TÜKETÄ°CÄ° KREDÄ°SÄ° ALIN' ÖNERÄ°SÄ°

Merkez BankasÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, bankalarÄ±n "diÄŸer ülkelerde olduÄŸu gibi, kredi kartÄ± faiz oranlarÄ±nÄ± bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediÄŸi" aktarÄ±larak "Bu nedenle, kÄ±sa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartÄ± sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartlarÄ± yerine tüketici kredileri yoluyla karÅŸÄ±lamalarÄ± menfaatlerine olacaktÄ±r" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 09:13

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