'DÃ¶viz yÃ¼kseldi, son 2 ayda iflas eden esnaf sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 50 arttÄ±'

GeÃ§en yÄ±l temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda 12 bin 530 esnaf kapanÄ±rken bu yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde kepenk indiren esnaf sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 50 artÄ±ÅŸla 19 bine dayandÄ±.

Döviz kurlarÄ±nda yaÅŸanan sert yükseliÅŸ ve ülke ekonomisinin kötü seyrinin etkisi, küçük ve orta büyüklükteki iÅŸletmelerde de kendisini gösteriyor. Son 2 ayda iflas eden esnaf sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 50 artarken 2018'in ilk 7 ayÄ±nda 32.4 milyar lira KOBi kredisi takibe düÅŸtü.

Cumhuriyet'ten Åžehriban KÄ±raç'Ä±n haberine göre, geçen yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda 64 bin 305 esnaf kepenkleri indirirken, bu yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda ise kepenk indiren esnaf sayÄ±sÄ± yüzde 12 artÄ±ÅŸla 72 bin oldu. Geçen yÄ±l temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda 12 bin 530 esnaf kapanÄ±rken bu yÄ±l aynÄ± dönemde kepenk indiren esnaf sayÄ±sÄ± yüzde 50 artÄ±ÅŸla 19 bine dayandÄ±.

4.5 YILDA KEPENK Ä°NDÄ°REN ESNAF SAYISI 481 BÄ°N 791

Kredi Garanti Fonu’nundan aktarÄ±lan 250 milyar lira kaynak da KOBÄ°'leri kurtaramadÄ±. 2014’ten bu yana neredeyse yarÄ±m milyon esnaf iflas bayraÄŸÄ±nÄ± çekti. Türkiye Esnaf ve SanatkârlarÄ± Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 4.5 yÄ±lda kepenk indiren esnaf sayÄ±sÄ± 481 bin 791’i buldu.

TESCÄ°L YAPTIRAN ESNAF SAYISI DÜÅžTÜ

Öte yandan yeni kurulan ve tescil yaptÄ±ran esnaf sayÄ±sÄ± da düÅŸüÅŸe geçti. Temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda yeni tescil yaptÄ±ran esnaf sayÄ±sÄ± 29 bin 434 iken geçen yÄ±l aynÄ± aylarda tescil yaptÄ±ran esnaf sayÄ±sÄ± 31 bin düzeyindeydi. Geçen yÄ±lÄ±n 8 ayÄ±nda 157 bin 829 esnaf tescil yaptÄ±rÄ±lÄ±rken bu yÄ±l aynÄ± dönemde 580 adetlik azalÄ±ÅŸ oldu.

TAKÄ°PTEKÄ° KOBÄ° KREDÄ°LERÄ° YILIN Ä°LK 7 AYINDA YÜZDE 28 ARTTI

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yÄ±l sonunda 25.2 milyar TL civarÄ±nda olan takipteki KOBÄ° kredileri bu yÄ±lÄ±n yedi ayÄ±nda yüzde 28’lik artÄ±ÅŸla 32.4 milyar liraya yükseldi. Yine geçen yÄ±l 513.2 milyar TL kredi kullanan KOBÄ°’ler bu yÄ±lÄ±n yedi ayÄ±nda daha fazla krediye sarÄ±ldÄ±lar. KOBÄ°’lerin kullandÄ±ÄŸÄ± kredi miktarÄ± bu yÄ±l geçen yÄ±lÄ±n sonuna göre yüzde yüzde 28 artÄ±ÅŸla 656.6 milyar liraya yükseldi. Kredi kullanan KOBÄ° sayÄ±sÄ± da arttÄ±. 2017 yÄ±lÄ± sonunda 3 milyon 318 bin 266 KOBi kredi kullanÄ±rken bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ± itibarÄ±yla kredi kullanan KOBÄ° niteliÄŸindeki müÅŸteri sayÄ±sÄ± 4 milyon 143 bin 690’a çÄ±ktÄ±. BunlarÄ±n 3 milyon 415 bin 231’i ise mikro iÅŸletme niteliÄŸindeki müÅŸterilerden oluÅŸtu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) MayÄ±s 2018 ve Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Haziran 2018 verilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi TEPAV Ä°stihdam Ä°zleme Bülteni’nin 75. sayÄ±sÄ±na göre Türkiye genelinde esnaf sayÄ±sÄ± MayÄ±s 2017’ye göre 52 bin (yüzde 2.6) artarak 2 milyon 94 bin oldu. Nisan 2018’e göre esnaf sayÄ±sÄ± 13 bin azaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

DÃ¶vizle kira Ã¶deyen esnaf kepenk kapattÄ±

ElektronikÃ§iler Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda kepenkler bir bir indiriliyor

AVM maÄŸazalarÄ± iflas tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 07:42

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