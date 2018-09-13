Merkez BankasÄ±ndan yÃ¼ksek faiz artÄ±ÅŸÄ±

Merkez BankasÄ± faizi 6.25 puan arttÄ±rdÄ± ve yÃ¼zde 24'e taÅŸÄ±dÄ±.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Para PolitikasÄ± Kurulu eylül ayÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merkez BankasÄ± faizi 6.25 puan arttÄ±rdÄ± ve yüzde 24'e taÅŸÄ±dÄ±. Yüksek faiz artÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± dolar 6.45'lerden 6,02'ye kadar gerilese de daha sonra yeniden 6,20'leri gördü.

PÄ°YASA BEKLENTÄ°SÄ°NÄ°N ÜSTÜNDE

Faiz artÄ±ÅŸÄ± 625 baz puanla piyasa beklentisinin üstünde gerçekleÅŸti. Dolar/TL kuru aÅŸaÄŸÄ± yönlü hareketlendi. Faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olasÄ± sonuçlarÄ± ise ÅŸöyle: Ekonomide en az iki çeyrek dönem küçülme, enflasyon ve iÅŸsizlikte artÄ±ÅŸ, ihracatta azalma.

TÜRKÄ°YE, FAÄ°Z ORANI EN YÜKSEK Ä°KÄ°NCÄ° ÜLKE OLDU

Türkiye, MB’nin faiz artÄ±ÅŸÄ±yla dünyada faiz oranÄ± en yüksek ikinci ülke oldu. Söz konusu artÄ±ÅŸtan önce dünyada 4. sÄ±rada bulunan Türkiye, Ä°ran ve Venezuela’yÄ± geçti. Dünya birincisi ise Arjantin. Dünya’da faiz oranÄ± sÄ±ralamasÄ± ÅŸöyle: Arjantin yüzde 60, Türkiye yüzde 24, Ä°ran yüzde 18, MÄ±sÄ±r yüzde 16.75, Nijerya yüzde 14, Meksika 7.75. BazÄ± geliÅŸmiÅŸ ülkelerin faiz oranlarÄ± ise ÅŸöyle: Kanada yüzde 1.5, Ä°ngiltere 0.75, Almanya 0.0, ABD yüzde 2.

EKONOMÄ°STLER NE DEDÄ°?

ÜMÄ°T AKÇAY: ÇOK SERT BÄ°R RESESYON GARANTÄ°LENDÄ°

Ä°ktisatçÄ± Doç. Dr. Ümit Akçay, faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden ÅŸöyle yorumladÄ±: “6.25 faiz artÄ±rÄ±mÄ±, çok sert bir resesyonu (ekonominin iki veya daha fazla çeyrek yÄ±llÄ±k periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur) garantilemiÅŸtir. TCMB, bunu açÄ±klamasÄ±nda 'iç talepteki yavaÅŸlama hÄ±zlanmaktadÄ±r' diyerek teyit ediyor. TCMB bu karar ile döviz krizinin etkilerini faiz ÅŸoku ile azaltmayÄ± amaçlanmÄ±ÅŸ. Sert ekonomik daralma ile enflasyonun ve cari açÄ±ÄŸÄ±n düÅŸmesi umuluyor. Özellikle TL ile borçlanmak zorunda olan KOBÄ°'lerin toplu iflaslarÄ±, muhtemelen çeÅŸitli kurtarma planlarÄ± ile törpülenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacak” ifadelerini kullandÄ±.

MUSTAFA SÖNMEZ: ÇOK Ä°FLAS, ÇOK Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K

Ä°ktisatçÄ± Mustafa Sönmez ise, “6.25 puan artÄ±ÅŸ beklentilerin üstüdür ama çok da iÅŸe yaramayabilir. DolarÄ± 5.50’lere çekemez. Ama yolu açmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi ikinci bir artÄ±ÅŸÄ± zorlayabilir. Türkiye yüksek ve yÄ±kÄ±cÄ± faizin etkisi altÄ±na da girdi. Bu faiz ile sert kÄ±ÅŸa girildi. Uyum saÄŸlamak zor. Çok iflas, çok iÅŸsizlik” ifadelerini kullandÄ±.

NESRÄ°N NAS: SEVÄ°NÄ°LEN KUR 6 TL

Ä°ktisatçÄ± Nesrin Nas, "Neden uzun süre buna direnip bir çok ÅŸirketi iflasÄ±n eÅŸiÄŸine getirdiniz? Åžunu zamanÄ±nda ufak ufak yapsaydÄ±nÄ±z bugün TL böyle yerlerde sürünür müydü? Biz de dolar kuru 6.00 TL’ye düÅŸtü diye böyle sevindirik olur muyduk? Åžu halimize bakÄ±n. SevindiÄŸimiz seviye bu.” ifadelerini kullandÄ±.

MERKEZ BANKASININ TAM AÇIKLAMASI

Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

Para PolitikasÄ± Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ±n yüzde 17,75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermiÅŸtir.

Son dönemde açÄ±klanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eÄŸiliminin belirginleÅŸtiÄŸine iÅŸaret etmektedir. DÄ±ÅŸ talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaÅŸlama hÄ±zlanmaktadÄ±r.

YakÄ±n dönemde enflasyon görünümüne iliÅŸkin geliÅŸmeler fiyat istikrarÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli risklere iÅŸaret etmiÅŸtir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n alt kalemler bazÄ±nda genele yayÄ±lan bir nitelik gösterdiÄŸi dikkat çekmektedir. Ä°ç talep koÅŸullarÄ±ndaki zayÄ±flamaya raÄŸmen fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±nda gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarÄ± yönlü risk oluÅŸturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla güçlü bir parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma gerçekleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸtir.

Merkez BankasÄ± fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda elindeki bütün araçlarÄ± kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileÅŸme saÄŸlanana kadar para politikasÄ±ndaki sÄ±kÄ± duruÅŸ kararlÄ±lÄ±kla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±, para politikasÄ± kararlarÄ±nÄ±n gecikmeli etkileri, maliye politikasÄ±nÄ±n dengelenme sürecine vereceÄŸi katkÄ± ve enflasyonu etkileyen diÄŸer unsurlardaki geliÅŸmeler yakÄ±ndan izlenerek ihtiyaç duyulmasÄ± halinde ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rma yapÄ±labilecektir.

AçÄ±klanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi önemle vurgulanmalÄ±dÄ±r.

Para PolitikasÄ± Kurulu ToplantÄ± Özeti beÅŸ iÅŸ günü içinde yayÄ±mlanacaktÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Merkez BankasÄ±nÄ±n faiz kararÄ± sonrasÄ± dolar dÃ¼ÅŸtÃ¼ (13 EylÃ¼l 2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:15

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