TahtakurularÄ±nÄ±n kemirdiÄŸi havaalanÄ±

Nuray Sancar yazdÄ±: ... bu inÅŸaatÄ±n arka planÄ±nda nasÄ±l bir sÃ¶mÃ¼rÃ¼ dÃ¼zeninin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸÃ§ilerin nasÄ±l canÄ±na tak ettiÄŸi ifÅŸa edilmiÅŸ oldu.

Nuray SANCAR

“AlmanlarÄ±n bile kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±”, dünyanÄ±n en büyük transfer havaalanÄ±nÄ±n ismiyle ilgili, toplumsal kutuplaÅŸmaya denk düÅŸen listeler birbiriyle kapÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸçilerin düzensiz bir el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ talepler listesi ortaya düÅŸtü. Kendisini bir düÅŸman kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda hisseden, yurttaÅŸlarÄ±n da öyle hissetmesi için elinden geleni ardÄ±na koymayan iktidarÄ±n, bir muharebe zaferi kÄ±ymeti biçtiÄŸi baÅŸarÄ± öykülerinden biri olan bu inÅŸaatÄ±n arka planÄ±nda nasÄ±l bir sömürü düzeninin hüküm sürdüÄŸü, iÅŸçilerin nasÄ±l canÄ±na tak ettiÄŸi ifÅŸa edilmiÅŸ oldu. Böylece iÅŸçiler, madem kaçÄ±nÄ±lmaz, bari ismi bizden olsun diyenlere de hisseli bir kÄ±ssa yazmÄ±ÅŸ oldular.

HavaalanÄ±na baÄŸlÄ± yollarÄ±n ve bunlarÄ±n çevresinde yaratÄ±lan rant arazilerinin doÄŸanÄ±n tahribi pahasÄ±na açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaten biliniyordu. Ve zaten iÅŸ cinayetlerinde çok sayÄ±da iÅŸçinin öldüÄŸü de sÄ±zmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bir rakam telaffuz edilemiyor, tahmini rakamlar “daha fazla” yanÄ±tÄ±yla yanlÄ±ÅŸlanÄ±yordu. KÄ±sacasÄ± 3. Hava AlanÄ±, binlerce kölenin kanÄ±nÄ±n, temellerine ve duvarlarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±r Piramitlerinin inÅŸa öyküsüne çok benzer biçimde; kÄ±sa zamanda en yüksek randÄ±manÄ± almaya çalÄ±ÅŸan, kar hÄ±rsÄ±yla gözü dönmüÅŸ yandaÅŸ inÅŸaat ÅŸirketlerinin kasalarÄ±na nakit, iktidara baÅŸarÄ± öyküsü sunma gayretinin emekçilere maliyetinin en yüksek olduÄŸu 16 yÄ±llÄ±k hikayenin sembolik vakasÄ±dÄ±r.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

TaÅŸeron zulmü altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan, yataklarÄ±nda tahtakurularÄ±nÄ±n gezdiÄŸi, ücretlerini alamayan, bayram ikramiyeleri yatÄ±rÄ±lmayan, sürekli aÅŸaÄŸÄ±lanan ve kendilerine insanca (evet insanca) muamele edilmeyen hava alanÄ± iÅŸçileri bÄ±çak kemiÄŸe dayanmÄ±ÅŸken eyleme geçtiler. Neden daha önce deÄŸil de iÅŸçilerin “Tam proje biterken” eyleme çÄ±kmasÄ±nÄ±n altÄ±nda bir dÄ±ÅŸ mihraklÄ± çapanoÄŸlu arayanlar kriz nedeniyle bizzat cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ertelendiÄŸi duyurulan projelerin zaten eksilttiÄŸi baÅŸarÄ± öyküsünün havaalanÄ± yoluyla telafisinin de elden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± muhtemelen biliyorlar. Ne var ki bu kurtlu durumlarÄ±n ne zaman ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± belli olmaz. Bazen bir kuru fasulyede belirerek iÅŸçiyi dürter, bazen de yataÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda yuvalanÄ±r; gene dürter!

OHAL’in iÅŸçiler grev yapamasÄ±n diye getirildiÄŸini söyleyerek büyük holding sahiplerine istikrar taminatÄ± veren bir iktidar var karÅŸÄ±mÄ±zda. Ä°ÅŸçiyi kölelik koÅŸullarÄ±nÄ±n, tahtakurularÄ±nÄ±n ayartmasÄ±na; taÅŸeron zulmüne itiraz ettikleri için hak aramaya filan izin vermez. Nitekim iÅŸçilerin yatakhaneleri basÄ±larak yüzlercesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±; iÅŸçiler servislerle karakollara götürüldü ve BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ’Ä±n servis ettiÄŸi fotoÄŸraflarda görüldüÄŸü üzere saatlerce yerlerde yatÄ±rÄ±ldÄ±lar.

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin koÅŸullarÄ±: Yemek yetmiyor, aÃ§ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

Çünkü iktidar herhangi bir eylemin kazanÄ±mla sonuçlanmasÄ±nÄ± istemediÄŸi gibi, göz yumulan her kazanÄ±mlÄ± sonucun domino etkisi yaratacaÄŸÄ±ndan korkuyor. Zira her gün birkaç iÅŸletmenin kapÄ±sÄ± kapatÄ±lÄ±yor, iÅŸçiler iÅŸlerinden atÄ±lÄ±yor, enflasyon ilan edilen resmi rakamlarÄ± zorluyor ve yaÅŸam her gün biraz daha zorlaÅŸÄ±yor. Bu tablo karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± içinde irili ufaklÄ± tepkiler baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Oysa bu “halden bilmez” “laftan anlamaz” kitle için aynÄ± gemideyiz mavalÄ± eÅŸliÄŸinde yapÄ±lan fedakarlÄ±k çaÄŸrÄ±larÄ± için az çene yorulmadÄ±. “Krizin yükünü ödemeyeceÄŸiz” fikri yaygÄ±n bir siyasi iradeye dönüÅŸmemiÅŸ bile olsa iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kimi Ankara’ya yürüme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na girerek, kimi iÅŸ bÄ±rakarak, kimi saatlik iÅŸ bÄ±rakmalarla iktidarÄ± ve kapitalistleri uyarmaya baÅŸladÄ± bile. Emekçiler, ucuzcu marketlerin de metalarÄ± zam üstüne zam gördüÄŸü için evde tencere kaynatmakta zorlanÄ±rken “Hediyesi” bilmem kaç milyon dolar uçaÄŸÄ±n süzüldüÄŸü bir semaya bakarak tevekkül de bulunacak gibi görünmüyor.

Üçüncü havaalanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin eylemi bir haberci. ArkasÄ± gelebilir. Biriken, mayalanan tepkilerin taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± iri gövdenin hareketi, bütün baÅŸarÄ± öykülerinin baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve bir milli savunma meselesi haline getirilen inÅŸaat sektörünü ve nihayet iktidar kurgusunu geçersizleÅŸtirebilir. Ä°ÅŸçilerin gayet haklÄ± ve insani taleplerinin göz altÄ±larla, biber gazlarÄ±yla muamele ederek ezilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n, uzlaÅŸma arayÄ±ÅŸlarÄ±na yanÄ±t verilmemesinin bir nedeni de bu.

Zafer öyküsünü sabote etmesinden korkulan iÅŸçi eylemlerinin sonrasÄ±na dair bir mesajdÄ±r bu. Bilinçli yaratÄ±lmÄ±ÅŸ bir emsalle tehlikeyi savuÅŸturmak, ders alÄ±nacak ibret hikayesiyle iÅŸçiyi susturmak… bütün niyet bu. Fakat henüz bitmedi; iÅŸçilerin bir ibret vesikasÄ±nÄ±n konusu olmaya rÄ±za gösterip göstermeyecekleri, hava alanÄ± eylemi yatÄ±ÅŸsa bile geriye kalanlarÄ±n çÄ±karacaÄŸÄ± ders hikayenin sonrasÄ±nÄ± yazacak.

Bir not: eylemde kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir dÄ±ÅŸ mihrak arayanlara iÅŸçiler bir ayna tutuyor. Bi zahmet ona bakarlarsa… iyi olur. Zira eylem yapan iÅŸçilerin yataklarÄ±ndaki tahtakurularÄ± onlarÄ±n ne kadar yerli olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r. OnlarÄ± bu yataklarda yatmaya zorlayan düzen kendi kemiricilerini de yaratÄ±yor.

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isine yÃ¶nelik baskÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lara tepki yaÄŸdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 07:58

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