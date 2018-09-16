Lale devri Ã§ocuklarÄ±

Saray davetindeki menÃ¼ye bakÄ±n hele... Gayet mÃ¼tevazÄ± ve 'ayran' kadar milli! YÃ¼cel Sarpdere yazdÄ±.

Yücel SARPDERE

18 karÄ±lÄ±, 37 çocuklu SultanÄ±mÄ±z III. Ahmet HanÄ±mÄ±z saltanat koltuÄŸuna oturduÄŸunda OsmanlÄ± kötü dönemlerden geçiyordu.

Misal, Pasarofça anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Avusturya ve Venediklilere maÄŸlup olunmuÅŸ, balkanlarda pek çok yer kaybedilmiÅŸti.

Avusturya savaÅŸÄ±nda kaybedilen önemli bir ÅŸahsiyet de vardÄ±: Sultan III. Ahmet’in damadÄ± Ali PaÅŸa.

Sadrazam olmadan önce Silahdar Ali aÄŸa olan bu zatÄ± muhterem, Sultan III. Ahmet’in o zaman henüz 5 yaÅŸÄ±nda olan sabi kÄ±zÄ± Fatma ile evlendirilince Sadrazam Ali PaÅŸa olmuÅŸtu.

Damat Ali PaÅŸa ölünce Sultan III. Ahmet’e yeni bir damat, kÄ±zÄ± Fatma’ya dayeni bir eÅŸ lazÄ±mdÄ±; Bu cihetle NevÅŸehirli Ä°brahim PaÅŸa,o zaman 12 yaÅŸÄ±nda olan Fatma’ya eÅŸ, Sultan’a damat ve tabiikisadrazam oldu.

VemeÅŸhur Lale devri baÅŸladÄ±.

Matbaa, çinicilik, imar ve tulumbacÄ±lÄ±k teÅŸkilatÄ±nÄ±n düzenlenmesi gibi iÅŸlereimza atÄ±ldÄ±ysa da döneme asÄ±l damgasÄ±nÄ± vuran safahat ve eÄŸlence…

Vur patlasÄ±n çal oynasÄ±n…

Ye kürküm ye idi.

Saraylar, köÅŸkler, yalÄ±lar dönemi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ki, bugünün deyimiyle “paralar betona” kâgire, ahÅŸaba, lükse, ÅŸatafata gömülüyordu.

Damat Ä°brahim PaÅŸa en önemli icraat mevkiine oturtulmuÅŸtu;

Bize yabancÄ± olamayanÄ± yapmÄ±ÅŸ, devlet idaresini, sarayÄ± eÅŸle dostla, hÄ±sÄ±m akraba, kafadarlarla, torpillilerledoldurmuÅŸ…

KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda rüÅŸvet, riya, avanta almÄ±ÅŸ yürümüÅŸtü.

KÄ±ÅŸÄ±n helva partileri düzenleniyor…

YazÄ±n, özenle ve büyük masraflarla dizayn edilen KâÄŸÄ±thane deresinden Haliç’e uzanan düzlüklerdeâlemlerde kaplumbaÄŸa yarÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor…

KaplumbaÄŸalarÄ±n üstüne mumlar yakÄ±larak eÄŸleniliyor, ÅŸuh kahkahalar Ä°stanbul semalarÄ±ndakanat çÄ±rpÄ±yordu.

Öyle bir lale çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ki, aslÄ±nda bu topraklardan, önce Viyana’ya oradan Hollanda’ya götürülen lale için Hollanda’dan 5000 altÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± lale soÄŸanÄ± getiriliyordu.

***

Saray ÅŸairi Nedimvelinimeti Damat Ä°brahim PaÅŸa’ya övgüler döktürüyor ve aÅŸk, meÅŸk, eÄŸlencenin dibine vuruyordu;

“Valideden “Cuma namazÄ±na gidiyoruz “ diye izin alÄ±p

Zulmedici felekten bir gün çalalÄ±m

Tenha yollardan iskeleye doÄŸru dolaÅŸÄ±p

Gidelim selvi boylu güzelim yürü Sadabad’a”

Åžair Nedim meÅŸk içindeâlemlere dalarken aslÄ±nda kendisi de saray çevresinden olan, Sultan’a ve Damat Ä°brahim’eövgüler düzen Osmanzade Ahmet Taib Efendi bir kasidesinde:

“Odun ateÅŸ pahasÄ±na çÄ±ktÄ±, tütsülük dut aÄŸacÄ± gibi dirhemle çÄ±ktÄ±. Kömürün tozunu bulsak, sürme diye gözümüze çekiyoruz. Gözde arpacÄ±k çÄ±ksa, insan bir torba arpa bulmuÅŸ gibi sevinecek.”diyerek satÄ±r aralarÄ±nda vaziyeti ele veriyordu.

BoÄŸaziçi, Haliç, Üsküdar köÅŸklerle, yalÄ±larla bezenmiÅŸ, süslü çeÅŸmeler almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸti.

PadiÅŸahÄ±mÄ±z, sevgili kÄ±zÄ±Fatma ve damadÄ±na öyle bir saray yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ki, FransÄ±z kaynaklarÄ± 800 odalÄ±,inanÄ±lmaz ÅŸatafatlÄ± buEmnabad SarayÄ±nÄ± anlata anlata bitiremiyorlardÄ±.

Oysa ahali açtÄ±.

Su gibi akan giderlere yetiÅŸebilmek için durmadan yeni vergiler konuyor, milletin sÄ±rtÄ±ndaki yamalÄ± mintana göz dikiliyordu.

Ekonomi batma noktasÄ±ndaydÄ±.

ÇeliÅŸkiler büyümüÅŸtü.

Üstelik Ä°ran savaÅŸÄ± sürüyordu, ama ne gam!

Sonunda Sultan III. Ahmet damadÄ±nÄ± ayaklanmacÄ±lara kurban verdi, ama yetmedi, kendisi de gitti.

BakÄ±yoruz ÅŸimdilerde de bilmem kaç odalÄ± çeÅŸitli saraylar, ÅŸahsa özel saray uçaklar, milyonluk saltanat arabalarÄ±, ÅŸatafat, gösteriÅŸ, debdebe…

Saray davetindeki menüye bakÄ±n hele:

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eÅŸliÄŸinde), Efuli (Liçi meyvesi eÅŸliÄŸinde), Aloevera (Starex meyvesi eÅŸliÄŸinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Portakal, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Greyfurt, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Havuç, Taze SÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ Elma.PataÅŸur içerisinde Çerkez TavuÄŸu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi…vs.

Gayet mütevazÄ± ve “ayran” kadar milli!

Zaten ekonomi de tÄ±kÄ±rÄ±nda, keyiflerdeyiz

Ne de olsa lale devri çocuklarÄ±yÄ±z biz!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 09:10

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