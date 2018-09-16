â€˜IÅžÄ°D AÄŸlarÄ±â€™ kitabÄ±: Ne olduÄŸunu unutmayalÄ±m diye...

Meltem Akyol, DoÄŸu EroÄŸluâ€™nun Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±ndan Ã§Ä±kan 'IÅžÄ°D AÄŸlarÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™de RadikalleÅŸme, Ã–rgÃ¼tleme, Lojistik' kitabÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±.

Meltem AKYOL

*2016’Ä± AÄŸustos’uydu, 20’si... Antep’te bir düÄŸün vardÄ±. Belki hiç haberimizin olmayacaÄŸÄ± bir Kürt düÄŸünü... Çoluk çocuk, genç yaÅŸlÄ± toplanmÄ±ÅŸ yüzlerce kiÅŸinin ortasÄ±nda patladÄ± bomba. Davul zurna seslerinin yerini çÄ±ÄŸlaklar, aÄŸÄ±tlar aldÄ±. ÇoÄŸu çocuk 56 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100’e yakÄ±n kiÅŸi de yaralandÄ±. Kimse o düÄŸünü unutamadÄ±... SaldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± IÅžÄ°D’li Mehmet Kadir Cebael’di.

*10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gün kanaldaydÄ±k, canlÄ± yayÄ±nda... 7 Hazian’dan 1 KasÄ±m’a giden süreçte artan çatÄ±ÅŸmalara ve savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen ‘BarÄ±ÅŸ’ diyen onbinler Ankara’da toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha darbe giriÅŸimi yaÅŸanmamÄ±ÅŸ, kanalÄ±mÄ±z bir KHK ile kapatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Patlama haberi geldiÄŸinde yayÄ±ndaydÄ±k, saat 10.05’ti, görüntüler, fotoÄŸraflar... Bir yandan da telefonlar geliyordu, çocuklarÄ±na-eÅŸlerine-babalarÄ±na ulaÅŸamayanlar arÄ±yordu, ‘ulaÅŸamadÄ±k, saÄŸlar mÄ±’ diye. 103 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti o gün, 500’ün üzerinde kiÅŸi yaralÄ±andÄ±... O gün o meydanda barÄ±ÅŸ sloganlarÄ±nÄ±n yerini aÄŸÄ±tlar, sloganlar aldÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n iki failinden birinin adÄ± Yunus Emre Alagöz’dü.

*2015’in 20 Temmuz’uydu... IÅžÄ°D’in Kobane’ye saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±, SGDF’li gençler çocuklara oyuncak götürmek için yola çÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde bir araya gelmiÅŸ, açÄ±klama yaptÄ±ktan sonra da malzemelerini götüreceklerdi. Saat 12 civarÄ±ydÄ±, açÄ±klama yaparken patladÄ± bomba... 33 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 100’e yakÄ±n kiÅŸi de yaralandÄ±. Hiç gitmedi gözümüzün önüden; ne giderken çektikleri fotoÄŸraflar, ne de o patlama anÄ±... SaldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdurrahman Alagöz’dü...

*2015’i Haziran’Ä±ydÄ±. HDP DiyarbakÄ±r’da final mitingi yapÄ±yordu, kalabalÄ±k büyüktü, çoÅŸkuluydu. CanlÄ± yayÄ±ndaydÄ±k, seçimden önceki bu en kalabalÄ±k mitingi an be an vermekti planÄ±mÄ±z... Saat altÄ±ya beÅŸ dakika vardÄ±. Patlama oldu, önce anlamadÄ±k, sahneden anonslar devam ediyordu... Sonra anlaÅŸÄ±ldÄ± bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±... YaralÄ±lar tahliye ediliyor, miting alanÄ± yeni saldÄ±rÄ± olur ihtimali ile boÅŸaltÄ±lÄ±yordu.. Her ÅŸey canlÄ± yayÄ±nda oluyordu... 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti o saldÄ±rÄ±da, 100’den fazlasÄ± yaralandÄ±... SaldÄ±rÄ±nÄ±n faili SavaÅŸ YÄ±ldÄ±z ve Orhan Gönder’di...

BÄ°R ‘UNUTMAMA’ KÄ°TABI

Bu saydÄ±klarÄ±m IÅžÄ°D’in Türkiye’de gerçekleÅŸtirdiÄŸÄ± kanlÄ± saldÄ±rÄ±lardan sadece dördü. 10 bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi IÅžÄ°D Türkiye’de... 300 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1000’e yakÄ±n kiÅŸi de yaralandÄ±...

Bu can acÄ±tÄ±cÄ± rakamlarÄ± unutmayalÄ±m diye yazdÄ±m buraya... Olur da aklÄ±mÄ±zdan çÄ±karsa diye... Faillerini-planlayanlarÄ± da bilerek ekledim üstüne.. Ve bir kitaptan bahsedeceÄŸim size... Bir ‘unutmama’ kitabÄ±ndan... DoÄŸu EroÄŸlu’nun Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±ndan çÄ±kan “IÅžÄ°D AÄŸlarÄ±, Türkiye’de RadikalleÅŸme, Örgütleme, Lojistik” kitabÄ±ndan...

YukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±m eylemleri gerçekleÅŸtiren Türkiye IÅžÄ°D’inin hangi çevrelerde, nasÄ±l özgütlendiÄŸini, hangi argümanlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hangi iliÅŸkiler aÄŸÄ± üzerinden geniÅŸlediÄŸini etraflÄ±ca ele alÄ±yor kitap. Evvela hakkÄ±nÄ± teslim edelim, çok iyi çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir gazetecilik kitabÄ±. Ankara’nÄ±n, Suruç’un, DiyarbakÄ±r’Ä±n dava süreçlerinde bir kÄ±smÄ±nÄ± avukatlarÄ±n çabasÄ±yla gördüÄŸümüz gerçekleri derli toplu önümüze seriyor. IÅžÄ°D’lilere nasÄ±l yol verildiÄŸini, nasÄ±l örgütlenmesine ses çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±nÄ±r geçiÅŸlerini, dinlemeleri... 2 yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ürünü kitap. 2014’ten itibaren, IÅžÄ°D’in nasÄ±l örgütlendiÄŸini bazen devlet kaynaklarÄ±ndan -dava dosyalarÄ±, iddinameler, dinleme kayÄ±tlarÄ±- bazen görüÅŸülen cihatçÄ±lar ya da cihatçÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndan, bazen de görgü tanÄ±klarÄ±ndan örnekleriyle anlatÄ±yor EroÄŸlu. Zaman zaman teknik-belki akademik olsa da anlatÄ±m, IÅžÄ°D’in Türkiye’de ‘tahminlerin ötesinde imkan bularak’ örgütlendiÄŸini gözler önüne seriyor.

NE OLDU DA Ä°ÅžÄ°D BU KADAR ÖRGÜTLENDÄ°?

Ankara’da, Ä°stanbul’da, Antep’te, AdÄ±yaman’da ve Konya’da ‘Ne oldu da Ä°ÅžÄ°D bu kadar örgütlendi’ sorusuna da yanÄ±t arÄ±yor EroÄŸlu. “IÅžÄ°D Türkiye’de akrabalÄ±k ve arkadaÅŸlÄ±k aÄŸÄ±yla yayÄ±ldÄ±” tespini etraflÄ±ca inceleniyor. Hangi argümanlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n nasÄ±l etki bulduÄŸu. Ankara HacÄ±bayram’da örneÄŸin, Ä°ÅžÄ°D’e katÄ±lÄ±m motivasyonlarÄ±nÄ±n maddi kazanç elde etme hevesinin, arÄ±nma ve günah çÄ±karma duygusunun -özellikle suça bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve uyuÅŸturucu kullanan kiÅŸiler için ‘pisliklerden arÄ±nÄ±p ve cennete gidebilmek için cihada katÄ±lma’- etkili olduÄŸu gösteriyor kitap. Tabii en önemli gerekçelerden birinin de kentsel dönüÅŸüm nedeniye eÄŸitime katÄ±lamama olduÄŸunu... Daha doÄŸru ifadeyle kamu hizmetlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± boÅŸluÄŸun farklÄ± radikal örgütlerce nasÄ±l doldurulduÄŸu.

Yoksul gençler, ara iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±p geleceÄŸe dair umudunu kaybedenler, hapse girip çÄ±kmÄ±ÅŸ, bu nedenle doÄŸru dürüst iÅŸ bulamayanlar... EÄŸitimliler... Kürt üÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemli bir gerekçe oduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizmek gerekyor. EroÄŸlu bunun IÅžÄ°D’e katÄ±lanlaÄ±n bir bölümünün ortak motivasynu oluÄŸunu örnekleri ile anlatÄ±yor. Maddi kazanç elde etme aslÄ±n hemen her merkezde geçerli, Antep’i ayaralÄ±m, ama yalnÄ±z bununla açÄ±klanamayacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor EroÄŸlu bize... Yani sadece para kazanmaya giden eroinmanlar falan deÄŸil bu adamlar... EroÄŸlu, tüm gerçekliÄŸi ile önümüze seriyor olan biteni.

GÖRDÜLER, DUYDULAR, TAKÄ°P ETTÄ°LER AMA...

Tüm bunlar yaÅŸanÄ±rken ‘kamu görevlilerinin ne yaptÄ±’ÄŸÄ± da kitabÄ±n yanÄ±t aradÄ±ÄŸÄ± en temel sorulardan biri. YaÅŸanan katliamlarÄ±n hiçbirinde, ÅŸimdiy deÄŸin, tek bir kamu görevlisi yargÄ±lanmadÄ±, hatta doÄŸr dürüst soruÅŸturulmadÄ± bile. Ankara katliamÄ± davasÄ± sonuçlandÄ±, katliamcÄ±lara ceza verildi ancak sorumluluÄŸu olan kamu görevlilerinnin yanÄ±nda dahi geçilmedi. Suruç’ta, DiyarbakÄ±r’da, Antep’te de öyle... IÅžÄ°D’e katÄ±lanlarÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± nasÄ±l rahatlÄ±kla geçtikleri, bazen polis kontrolüne yakalandÄ±klarÄ± halde nasÄ±l serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ± örnekleri ile yer alÄ±yor kitapta. BazÄ±larÄ±nÄ±n gidip Ä°ÅžÄ°D saflarÄ±nda bir süre savaÅŸtÄ±ktan sonra geri geldiÄŸini de göryoruz, yarÄ± zamanlÄ± cihatçÄ±lÄ±k yani... Kamu görevlilerinin sorumluluÄŸunun sÄ±nÄ±r geçiÅŸleri ile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çiziyor EroÄŸlu. RadikalleÅŸme aÅŸamalarÄ±, örgütlenmeleri, düzenlenen toplantÄ±lar... Selefi-cihatçÄ± örgütlenmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mahallelerdeki insanlarÄ±n neredeyse tüm ÅŸemalarÄ± ortaya koyarak anlattÄ±ÄŸÄ± faaliyetler, toplantÄ±larÄ±n düzenendiÄŸi mekanlar, örgütlenme aÄŸlarÄ±, nedense! devletin gözünden kaçmÄ±ÅŸ. Üstelik burada bahsi geçenlerin önemli bir bölümünün el-Kaide ile bir biçimde iliÅŸkileri olan, hatta Pakistan’a Afganistan’a savaÅŸmaya gitmiÅŸ isimler olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde, izlendikleri, telefonlarÄ±nÄ±n dinlendiÄŸini de ekleyelim. BunlarÄ±n nasÄ±l engellenmediÄŸi de ayrÄ±ntÄ±larÄ± ile hatÄ±rlatÄ±yor kitap bize. BaÅŸlerken isimlerini özellikle zikrettiÄŸim faillerin-planlayÄ±cÄ±larÄ±n nasÄ±l faaliyetler içinde olduÄŸu, bazen aileler ÅŸikayetleri ile, bazen dinlemelere takÄ±lan konuÅŸmalarla öümüze seriliyor. Ve nasÄ±l elerini kollarÄ±nÄ± sallayarak gezdiklerini de...

ÅžÄ°MDÄ° O CÄ°HATÇILAR NE YAPIYOR?

ErdoÄŸlu yukarÄ±da sÄ±ralayabildÄŸim ve buraya sÄ±ÄŸdÄ±ramayacaÄŸÄ±m kadar ÅŸeyin 2 yÄ±l bounca Türiye’de nasÄ±l organize edildiÄŸi aktarÄ±yor. Üstelik bir biçimde cihatçÄ± örgütlerle iliÅŸkilenmiÅŸ kiÅŸi sayÄ±sÄ±, ne yaptÄ±klarÄ±, nasÄ±l bir hazÄ±rlÄ±k içinde olduklarÄ±nÄ±n da etkin biçimde sorgulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayark. OlasÄ± bir küresel cihat hareketi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu hücrelerin ne yapacaÄŸÄ± sorusu da orta yerde duruyor. Åžimdi Ä°dlib operasyonu konuÅŸulurken Türkiye’ye bir cihatçÄ± akÄ±nÄ± yaÅŸanabileceÄŸi endiÅŸesi de bu soruya eklendiÄŸinde bunun önemli bir gündem olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizmek gerekiyor. Yani çok söyleynecek söz var elbet ama gerisi kitaba kalsÄ±n... BakÄ±nÄ±z derim...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 08:00

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