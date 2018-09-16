Suriyeâ€™den gelenler, TÃ¼rkiyeâ€™den gÃ¶Ã§enler

Ã‡oÄŸunluÄŸu Ã§ocuk 1,5 milyon Suriyeli iÅŸÃ§i Ã¼zerinden acaba kimler zenginleÅŸti? ErcÃ¼ment Akdeniz, olasÄ± bir mÃ¼lteci gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na iliÅŸkin yazdÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

Ä°DLÄ°P

Suriye’de iç savaÅŸÄ±n yeni fitili, belki de bölgesel bir çatÄ±ÅŸmanÄ±n ön habercisi Ä°dlip. Bu yüzden sadece coÄŸrafyamÄ±z deÄŸil, bütün dünya hop oturup hop kalkÄ±yor. Yeni göç dalgasÄ±nÄ±n 1 milyon kiÅŸiyi bulabileceÄŸi öngörülüyor. Zor durum.

Oysa daha birkaç hafta önce, “Suriye’de savaÅŸ bitti, güvenli bölgeler oluÅŸtu, bayramda memleketine giden Suriyeliler bir daha dönmesin” diyordu birçok insan.

Ä°dlip, Suriye’de savaÅŸÄ±n bitmediÄŸini, “güvenli” denen bölgelerin mültecilerin dönüÅŸü için henüz güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸ olsa gerek.

DIÅžARIYA GÖÇ

SavaÅŸtan kaçan mülteciler için “korkaklar”, “soysuzlar”, “vatanÄ±nÄ± satan hainler” gibi ifadeler sÄ±k kullanÄ±lÄ±yor. “Ben olsam kaçmazdÄ±m”, “Türkler olsa kalÄ±r savaÅŸÄ±rdÄ±” diyenler de az deÄŸil. Oysa Suriyeli mülteciler “Bu bir iç savaÅŸ, kimin kime kurÅŸun sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil” diyor.

GeçtiÄŸimiz günlerde TÜÄ°K (Türkiye Ä°statistik Kurumu) ilginç bir rapor yayÄ±mladÄ±. Buna göre 2017 yÄ±lÄ±nda Türkiye’den yurtdÄ±ÅŸÄ±na 253 bin 640 kiÅŸi göçmüÅŸ! Bir önceki yÄ±la göre Türkiye’den göç edenlerin oranÄ± yüzde 42,5 artmÄ±ÅŸ! Neredeyse yarÄ± yarÄ±ya bir artÄ±ÅŸ. En çok da 20-34 yaÅŸ grubundan gençler ülkeyi terk etmiÅŸ. Beyin göçü de deniyor buna.

Peki neden? Çünkü gençler iÅŸ istiyor, gelecek istiyor, Türkiye’de güvence görmüyor.

Bu tempo ile giderse, önümüzdeki birkaç yÄ±l içinde, yurtdÄ±ÅŸÄ±na göç eden Türkiyelilerin sayÄ±sÄ± gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ± geçecek!

Bu durumda onlara da “korkak”, “soysuz”, “vatan haini mi?” diyeceÄŸiz?

BEREKET

Olmaz demeyin, bu da oldu! “Suriyeliler defolsun” kampanyasÄ±nÄ± frenlemek için, birileri Twitter’da “Suriyeliler bereketiyle gelir” hastag’Ä± açtÄ±! (Birinciler milliyetçilikte yarÄ±ÅŸÄ±rken, ikinciler dini referanslarla yarÄ±ÅŸtÄ±)

Ä°yi de...

ÇoÄŸunluÄŸu çocuk 1,5 milyon Suriyeli iÅŸçi üzerinden acaba kimler zenginleÅŸti? 7 yÄ±ldÄ±r kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan, yetmezmiÅŸ gibi iÅŸ cinayetlerine kurban giden mülteciler acaba kimin bereketi?

BereketmiÅŸ…

Åžimdi bu, sermayenin deÄŸirmenine su taÅŸÄ±mak deÄŸil mi?

AVRUPA’DA SAÄž

Ä°sveç seçimleriyle birlikte Avrupa’da “aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ”Ä±n yükseliÅŸi sürüyor (siz buna Ä±rkçÄ±-faÅŸist partilerin yükseliÅŸi de diyebilirsiniz). Mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa saÄŸÄ±na kazandÄ±rÄ±rken gizli Nazizm yeniden topluma nüfuz ediyor. Peki, bunda “sol”un payÄ± yok mu? Elbette var. Çünkü Avrupa solu ve sosyal demokrasi alt katmanlardan (ezilen sÄ±nÄ±flardan) oldukça uzak. Onlar, emekçilerde kapitalizme karÅŸÄ± biriken ekonomik-sosyal öfkeyi okuyamÄ±yor, yönlendiremiyor. Bu durumda, arada mülteciler için yapÄ±lan dayanÄ±ÅŸma gösterileri hümanizmden öteye gitmiyor. Avrupa solunun sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± liberalizm ise, ne mültecilere ne de yoksul emekçi kitlelere inandÄ±rÄ±cÄ± geliyor.

Evet, Avrupa’da yapÄ±lan mültecilerle dayanÄ±ÅŸma gösterileri bize örnek. Ama yoksul emekçiler ve mülteci iÅŸçilerle kucaklaÅŸmadan, yoksullarÄ±n taleplerini örgütlemeden enternasyonal birlik saÄŸlamak da olasÄ± deÄŸil. Bu durumda boÅŸluÄŸu Ä±rkçÄ±-faÅŸist partiler dolduruyor.

Peki, bu durum Türkiye’deki ‘sol’, sosyalist partiler ve demokrasi güçleri için de geçerli deÄŸil mi? TartÄ±ÅŸmaya ihtiyaç olduÄŸu açÄ±k.

BM’NÄ°N YAPTIÄžI

Türkiye 1951 Cenevre SözleÅŸmesine çekince koyduÄŸu için Suriyelileri mülteci statüsüne almadÄ±. Peki, BM ne yaptÄ±? Tam 7 yÄ±l boyunca bu vahim duruma sessiz kaldÄ±, sorumluluktan kaçtÄ±. Bütün yükü Türkiye’nin üzerine bÄ±raktÄ±.

Geçen hafta gazetelerde bir haber çÄ±ktÄ±. Buna göre BM, mülteci belirleme sürecini (siz yetkisini deyin) Türkiye’deki Göç Ä°daresi’ne bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Bu malumun da itirafÄ± oldu.

DeÄŸiÅŸen dünya dengeleri içinde, mülteci haklarÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± hukuk (hukuksuzluk) yeniden yazÄ±lÄ±yor. Åžimdilik laboratuvar ülke Türkiye. AÅŸÄ± tutarsa sÄ±rada Libya, Meksika ve diÄŸerleri var.

BM ile birlikte Hükümetimiz de pek rahatladÄ±, Göç Ä°daresi mutlu. UluslararasÄ± korunma hakkÄ± ise sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için artÄ±k hayal.

G20, L20 BÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z GÄ°BÄ°

DünyanÄ±n en zengin 20 ülkesi (G20) bu sefer Meksika’da toplandÄ±. Okunan terane yine aynÄ±. Hedef: dünyanÄ±n küresel kalkÄ±nmasÄ±. Yöntem: iÅŸçilerin daha fazla fedakarlÄ±ÄŸa inandÄ±rÄ±lmasÄ±.

G 20 toplanÄ±rken her yÄ±l Emek 20 (L20) de toplanÄ±r. ITUC önderliÄŸinde sendikalar mahcup itirazlarÄ±nÄ± dile getirir. Yine öyle oldu. ITUC Sekreteri Sharan Burrow, “G20 etkili deÄŸiÅŸimdeki liderliÄŸini göstermek zorundadÄ±r. Küresel ekonominin kurallarÄ± sürdürülebilir ekonomiler oluÅŸturabilmek için yeniden yazÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. Laf iÅŸte!

Böylece, L20’nin 9 maddelik çözüm paketi de G20’nin liderlik performansÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. “Mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunun ve sosyal hayata dahil olmalarÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±” 9 maddeden biriydi.

KÄ±lavuzu G20 olan sendikalarÄ±n vay haline.

BÄ°RLÄ°KTE YAÅžAMAK

Göç olgusunun üç temel parametresi var: 1- Göç etmek zorunda kalanlar topluluklar 2- Göçü karÅŸÄ±layan yerleÅŸik topluluklar 3- Göç politikasÄ±nÄ± yöneten ulusal ve uluslararasÄ± kurumlar.

Üçüncüler iÅŸini yapmayÄ±nca (ya da iÅŸlerine geldiÄŸi gibi yapÄ±nca); hem göç insanlarÄ± gittikleri yerlerde ciddi sosyo-kültürel sorunlar yaÅŸÄ±yor, hem göçü karÅŸÄ±layan yerleÅŸik topluluklar.

Bu yüzden “entegrasyon”, “uyum” ya da birlikte yaÅŸama kültürüne göç eden insanlar kadar yerleÅŸik topluluklarÄ±n da ihtiyacÄ± var. Bizde, Türkiye’de ne yazÄ±k ki her ikisi de olmadÄ±, yok. DolayÄ±sÄ±yla bu konuda yaÅŸanan her sorunu, ilk elden “Ä±rkçÄ±lÄ±kla” damgalamak yerine derinlemesine anlamaya çalÄ±ÅŸmak ve ortak tepkiyi erk sahiplerine, üçüncülere yöneltmek daha doÄŸru. IrkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önü de böyle alÄ±nabilir ancak.

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