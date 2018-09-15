'24 Haziranâ€™daki eksiklikleri Ã§Ã¶zerek yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yoruz'

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§ ile yaklaÅŸan yerel seÃ§imler iÃ§in sÃ¶zÃ¼ edilen olasÄ± ittifaklarÄ± konuÅŸtuk.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

HDP geçtiÄŸimiz hafta yol haritalarÄ±nÄ± belirlemek üzere, DiyarbakÄ±r’da toplandÄ±. Parti yetkilileri içlerinde pek çok kurumun olacaÄŸÄ± geniÅŸ bir birliktelikle yerel seçime gideceklerini duyurdu. AyrÄ±ca bölgede ‘ulusal birlik’ stratejisi izleyeceklerini duyurdu. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç ile bahsettikleri geniÅŸ ittifakÄ± konuÅŸtuk. Yerel yönetimlerinin en geniÅŸ ittifak tabanÄ±yla oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Oluç, AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n müdahalelerine de böyle karÅŸÄ± koyulabileceÄŸini vurguladÄ±. Gündemdeki ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Oluç, yerel seçimlerde en geniÅŸ ittifakÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

'24 HAZÄ°RAN’I BÄ°R KAMUOYU YOKLAMASI SAYARSAK...'

AKP her dönem HDP’yi kriminalleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor fakat, 24 haziran seçimleri öncesi bunu CHP üzerinden yaptÄ±... Buradaki amaç nedir?

Demokratik siyaset alanÄ±ndan tasfiyemizi hedefliyorlar. Parlamento seçimlerinde iÅŸaret ediyorduk, ‘Tasfiye gerçekleÅŸtirerek, parlamentoda tek baÅŸlarÄ±na anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek güce ulaÅŸmak istiyorlar’ diye. Halk hem HDP’ye hem demokrasi kültürüne sahip çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca, partimizin ve bileÅŸeninin 2014’de kazandÄ±ÄŸÄ± 102 belediye vardÄ±. AKP bu belediyeleri seçim yoluyla elde edemedi. NasÄ±l elde etti; kayyÄ±mlar atayarak. 102 belediyenin 95’ine kayyÄ±m atandÄ±. HalkÄ±n iradesi çiÄŸnendi. SonrasÄ±nda 24 Haziran oldu. EÄŸer bu seçimleri bir kamuoyu yoklamasÄ± olarak da sayarsak kayyÄ±m atanan yerlerde alÄ±nan oy oranlarÄ± ortada. KazanamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± yerleri de alabiliyoruz.

AKP VE MHP’YE KARÅžI GÜÇLENDÄ°RÄ°LMÄ°Åž YEREL YÖNETÄ°MLER

Yerel seçimlerde Kürt illerinde ‘ulusal birlik’ stratejisi izleyeceÄŸiniz kamuoyuna yansÄ±dÄ±. Nedir bu ulusal birlik?

Åžöyle, özelikle Kürt illeri açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda HDP’nin dÄ±ÅŸÄ±nda da STK’ler var. 24 Haziran seçimlerinde de aynÄ± ÅŸeyi demiÅŸtik ama istediÄŸimiz hedefe ulaÅŸamadÄ±k doÄŸrusu. Åžimdi bir kez daha bunu önemsiyoruz. Yerel seçimler döneminde HDP dÄ±ÅŸÄ±nda da olan siyasi partilerle birliktelik yaratmak gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Kürt illerinde Kürt kimliÄŸi ile siyaset yapan kuruluÅŸlarla seçim birliÄŸini saÄŸlamak önemli...

ULUSAL BÄ°RLÄ°K TARTIÅžMALARI

24 Haziran’da seçimlerinde Kürt siyasal hareketlerinin bazÄ±larÄ± ile son anda anlaÅŸamadÄ±nÄ±z. Bugün çözülen, deÄŸiÅŸen nedir?

Seçimlerde bu tür iÅŸ birliÄŸi her zaman yapÄ±lÄ±r. 24 Haziran’da da biz bunu denemiÅŸtik o zaman bu gerçekleÅŸmedi, sorunlu olan ÅŸeyleri konuÅŸularak yeni seçim döneminde bir kez daha yapÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k.

24 Haziran’da bölgedeki seçim sonuçlarÄ±, bu birlikteliÄŸi zorunlu hale getirmiÅŸ olabilir mi?

Bu hedef seçim sonuçlarÄ±ndan daha önemli bir hedef aslÄ±nda alÄ±nan oy sayÄ±larÄ± ile oranlarÄ± ile ilgili bir ÅŸey deÄŸil daha uzun vadeli bir adÄ±m olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Mümkün olduÄŸu kadar güçlü bir ÅŸekilde yerel yönetimler oluÅŸturulabilirse AKP-MHP koalisyonunun yerel yönetimlere müdahaleleri saldÄ±rÄ±larÄ± halinde yerel yönetim ve belediyeleri daha güçlü sahiplenmenin de ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.

'24 HAZÄ°RAN’A BAKARSAK 102 BELEDÄ°YENÄ°N ÜZERÄ°NE 15 BELEDÄ°YE DAHA EKLÄ°YORUZ'

24 Haziran seçimlerinde Kürt illerinde HDP’nin oylarÄ±nda düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±. OlasÄ± bir AKP-MHP ittifakÄ± nedeniyle bazÄ± il ya da ilçeleri kaybetme ihtimalinizden bahsediliyor. Risk görüyor musunuz?

DoÄŸru, 8-19 ilde yaklaÅŸÄ±k 150 bin kadar oy kaybÄ±mÄ±z oldu ama bunun nedenlerini sandÄ±k sandÄ±k araÅŸtÄ±rdÄ±k. Bunu ortadan kaldÄ±racak politikanÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaya baÅŸladÄ±k. PolitikadÄ±r bu, halk kimi zaman yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± beÄŸenmeyebilir eleÅŸtirileri olabilir. BunlarÄ± deÄŸerlendirip eksikleri gidermek önemli. Biz kendimize güveniyoruz. KayyÄ±m atanan belediyelerde de halkÄ±mÄ±zÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu oylar ortada. Daha önce kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz illerin de ötesini hedefliyoruz

Öte yandan iktidar koalisyonu eldeki tüm imkanlarÄ± ile daha az belediye almamÄ±z için elinden geleni yapacak. 24 Haziran seçimlerinde Urfa’da yaÅŸandÄ± biliyorsunuz. Bu tür ÅŸeylerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz.

Bir sayÄ±dan bahsedebiliyor musunuz?

24 haziran seçimleri 102 belediyenin üzerine 15 belediye daha ekleyebileceÄŸimiz gibi bir sonucu verdi. Tabii sayÄ± deÄŸiÅŸebilir.

'YEREL YÖNETÄ°MLERDE EN GENÄ°Åž Ä°TTÄ°FAK SAÄžLANMALI'

AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n CHP ve HDP’ye ait belediyeleri alma hedefi olduÄŸu biliniyor. 24 Haziran sonuçlarÄ±na göre Esenyurt, Sultanbeyli gibi ilçelerde HDP ve CHP ortak davranÄ±rsa, belediyelerde ciddi bir pozisyon yakalayabiliyor. Adaylar üzerinde birlikte hareket etme gibi durumunuz olabilir mi?

Bizim ÅŸöyle bir anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z var. Yerel yönetimler meselesinde isme çok takÄ±lmayÄ±n buna kimi yerlerde kent meclisi deniyor, kimi yerlerde halk meclisi deniyor. Yerel yönetimler, yerel demokrasinin beÅŸiÄŸi olmalÄ±dÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n çok kolaylÄ±kla kapÄ± çalÄ±p denetleyebileceÄŸi yerlerdir. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda güçlü denetim ve yönetim mekanizmalarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Meslek odalarÄ±, meslek birlikleri, sendikalar, yurttaÅŸ giriÅŸimleri ve elbette ki siyasi partiler, konseyler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yerel yönetime katÄ±lmalÄ±dÄ±rlar. Bu açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda seçim ortaklÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan bu kadar geniÅŸ bir yelpaze olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bütün çalÄ±ÅŸmalar bu anlayÄ±ÅŸla sürüyor. En geniÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için mücadele edeceÄŸiz.

GörüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdiniz mi?

Meclis dÄ±ÅŸÄ± siyasi partilerle görüÅŸmeye baÅŸladÄ±k. Bir dizi toplantÄ± planlÄ±yoruz. KiÅŸi isimleri tartÄ±ÅŸmadan önce yerel perspektifi konuÅŸmak önemli. Büyük ortaklÄ±ÄŸÄ±n var olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz.

Son yÄ±llarda gerçekleÅŸtirilen seçimlerde sandÄ±k güvenliÄŸi çok tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Muhalefet iyi bir sÄ±nav vermedi. 24 Haziran seçimleri de keza öyle. Ä°nsanlardaki bu güvensizliÄŸi nasÄ±l aÅŸacaksÄ±nÄ±z?

ÖrgütlülüÄŸümüz açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda sandÄ±k güvenliÄŸini her tarafta saÄŸlayacak örgütsel yapÄ±ya sahip deÄŸiliz. BazÄ± bölgelerde ciddi eksikliÄŸimiz var. Bunu gidermek için de elimizden geleni yapÄ±yoruz. 24 Haziran’da bir kez daha eksiklerimizi gördük. Hem teknik hem insani açÄ±dan eksiklerimizi giderme çabasÄ±ndayÄ±z. Ama bu sadece bizim sorumluluÄŸumuzda olan bir ÅŸey deÄŸil. Bütün muhalefetin, sandÄ±k güvenliÄŸi için adÄ±m atmasÄ± ÅŸarttÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 10:51

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