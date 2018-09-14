Yeni Hasankeyfâ€™te tarih betonun Ã¼zerine konuldu

12 bin yÄ±llÄ±k tarihi sular altÄ±nda bÄ±rakarak yerine inÅŸa edilen yeni Hasankeyfâ€™te, tarihi kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yerine minyatÃ¼r kÃ¶prÃ¼ yapÄ±ldÄ±.

Metin YOKSU

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyf’te tarihi eserler yerlerinden bir bir sökülerek üç kilometre uzaklÄ±kta bulunan Arkeopark’a taÅŸÄ±narak yeni Hasankeyf inÅŸa ediliyor. YabancÄ± turistlerin artÄ±k uÄŸramaz olduÄŸu Hasankeyf’i, hafta içi daha çok turizm ÅŸirketlerinin GAP turlarÄ± kapsamÄ±nda getirdiÄŸi yerli turistler, hafta sonlarÄ± ise Kürt kentlerinden gelen yurttaÅŸlar ziyaret ediyor. Zeynelbey Türbesi, Artuklu HamamÄ± ve son olarak taÅŸÄ±masÄ± yapÄ±lan Ä°mam Abdullah Zaviyesi’nin bulunduÄŸu alanda ziyaretçi bulmak mümkün deÄŸil. Hasankeyf’in tamamÄ± ÅŸantiye sahasÄ±na dönerken, hafta içi Raman DaÄŸÄ± eteklerinde yapÄ±lan patlamalar ise Hasankeyf’teki çoÄŸu yapÄ±larÄ±n sarsÄ±lmasÄ±na ve etkilenmesine neden oluyor.

PATLAYICILAR EVLERE ZARAR VERÄ°YOR

TaÅŸÄ±ma iÅŸlemlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hasankeyf’in üç kilometre uzaklÄ±kta Raman DaÄŸÄ± eteklerinde kurulan yerleÅŸim alanÄ±na kamu binalarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. Tarihi Hasankeyf ÇarÅŸÄ±sÄ±’nÄ±n ise önümüzdeki aylarda tarihi kaleye çÄ±kan Roma KapÄ±sÄ±’nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± nedeni ile yÄ±kÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. ÇarÅŸÄ± esnafÄ± ve yöre halkÄ±, yapÄ±lan onca yÄ±kÄ±ma ve hafriyat çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen evlerinin bitirilmemesinden dolayÄ± endiÅŸeli bekleyiÅŸlerini sürdürüyor. ÇarÅŸÄ± esnafÄ±nÄ±n, yöre halkÄ±ndan önce taÅŸÄ±nacak olmasÄ±na iliÅŸkin itirazlarÄ±nÄ± sürdürürken, yurttaÅŸlar ise özellikle yeni yapÄ±lan evlerin betonlarÄ±nÄ±n çürümüÅŸ olmasÄ±ndan ÅŸikayetçi. Raman DaÄŸÄ±’ndaki çalÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±larÄ±n, yeni yerleÅŸkede bulunan evlerde hasar oluÅŸturduÄŸu belirtildi.

MÄ°NARELER SÖKÜLEREK TAÅžINACAK

TaÅŸÄ±ma iÅŸlemlerinin ranta dönüÅŸtüÄŸü Hasankeyf’te bugüne kadar Zeynelbey Türbesi, Artuklu HamamÄ± ve Ä°mam Abdullah Zaviyesi taÅŸÄ±ndÄ±. DünyanÄ±n ilk Kürt Medreselerinden olan ve Selahattin Eyyubi’nin torunu tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸi belirtilen Sultan Süleyman Camii’nin (ÅŸimdi ki resmi adÄ± Koç Camii) minare taÅŸlarÄ± tek tek sökülüp, numaralandÄ±rÄ±larak yeni yerleÅŸim alanÄ±na taÅŸÄ±nacak. TaÅŸÄ±nacak diÄŸer önemli eserlerden olan El-RÄ±zk Camii minaresi de aynÄ± yöntemle taÅŸÄ±narak yeni alanÄ±na götürüldü.

ZÄ°YARETÇÄ°LERÄ°N UÄžRAMADIÄžI YENÄ° HASANKEYF

Su altÄ±nda kalacak tarihi eserlerin yanÄ± sÄ±ra taÅŸÄ±nan eserlerin bulunduÄŸu alan beton ile kaplanÄ±rken, Eserler, yeni yerleÅŸim yerinde ise beton bloklar üzerine yerleÅŸtirildi. Zeynelbey Türbesi, Artuklu HamamÄ± ve Ä°mam Abdullah Zaviyesi’nin yeni yerleÅŸim alanlarÄ±na tur ile gelen ziyaretçiler götürülmezken, yöre halkÄ± da taÅŸÄ±nan eserlerin akÄ±betinden bihaber durumda.

YENÄ° HASANKEYF’TE NELER VAR

Hasankeyf’in karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Raman DaÄŸÄ± eteklerine kurulan yeni yerleÅŸim alanÄ±nda açÄ±k hava müzesi yapÄ±lÄ±rken, ÅŸu ana kadar görüntünün nasÄ±l olacaÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmedi. Tarihi eserlerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Arkeopark’a gidildiÄŸinde ilk olarak beton üzerindeki Zeynelbey Türbesi sizi karÅŸÄ±larken, 250 metre ilerisinde ise Artuklu HamamÄ±, onun yaklaÅŸÄ±k 300 metre ilerisinde ise Ä°mam Abdullah Zaviyesi bulunuyor. Artuklu HamamÄ±’nÄ±n aÅŸaÄŸÄ± kÄ±smÄ±nda tarihi Hasankeyf Köprüsü’ne benzer minyatür bir köprü inÅŸa edildi. Arkeopark’ta ÅŸimdiye kadar her hangi bir yeÅŸillendirme çalÄ±ÅŸmasÄ± da yapÄ±lmadÄ±. (Batman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:42

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