SÃ¼per Lig'de 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemleri belli oldu

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SÃ¼per Lig'de 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemleri belli oldu

    • 13 EylÃ¼l 2018 11:53

    SÃ¼per Lig'de 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belirlendi. Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray'Ä±n KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m düdük çalacak.

    Süper Lig'de 5'inci haftanÄ±n programÄ± ve hakemleri ÅŸöyle;

    YARIN:

    20:00 Galatasaray - KasÄ±mpaÅŸa (Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m)

    CUMARTESÄ°

    17:00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)

    20:00 Göztepe  - Kayserispor (Arda KardeÅŸler)

    20:00 BeÅŸiktaÅŸ  - Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

    PAZAR

    17:00 Demir Grup Sivasspor - BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)

    17:00 Medipol BaÅŸakÅŸehir  - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

    20:00 Çaykur Rizespor  - Bursaspor (Suat ArslanboÄŸa)

    20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe (Ali PalabÄ±yÄ±k)

    PAZARTESÄ°

    20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    SÃ¼per Lig'de 5. hafta Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±yla aÃ§Ä±lÄ±yor

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