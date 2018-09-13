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SÃ¼per Lig'de 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemleri belli oldu
SÃ¼per Lig'de 5. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belirlendi. Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.
Spor Toto Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarÄ±nÄ± yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray'Ä±n KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± haftanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ maçÄ±nda Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m düdük çalacak.
Süper Lig'de 5'inci haftanÄ±n programÄ± ve hakemleri ÅŸöyle;
YARIN:
20:00 Galatasaray - KasÄ±mpaÅŸa (Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m)
CUMARTESÄ°
17:00 MKE Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Göztepe - Kayserispor (Arda KardeÅŸler)
20:00 BeÅŸiktaÅŸ - Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
PAZAR
17:00 Demir Grup Sivasspor - BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
17:00 Medipol BaÅŸakÅŸehir - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor (Suat ArslanboÄŸa)
20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe (Ali PalabÄ±yÄ±k)
PAZARTESÄ°
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya) (SPOR SERVÄ°SÄ°)
SÃ¼per Lig'de 5. hafta Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±yla aÃ§Ä±lÄ±yor
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