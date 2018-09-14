SÃ¼per Lig'de 5. hafta Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±yla aÃ§Ä±lÄ±yor

Galatasaray, ligin 5. haftasÄ±nda lider KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Cimbom, evindeki son yenilgisini 21 maÃ§ Ã¶nce KasÄ±mpaÅŸa'dan almÄ±ÅŸtÄ±.

Süper Lig’de lider durumda bulunan KasÄ±mpaÅŸa, 5. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Galatasaray ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Türk Telekom StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma saat 21.00’de baÅŸlayacak. MaçÄ±n hakemi Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m.

Bu maç öncesinde Süper Lig’de oynanan 4 maçÄ±nÄ± da kazanan KasÄ±mpaÅŸa liderlik koltuÄŸunda oturuyor. Üç galibiyeti ve bir maÄŸlubiyeti bulunan Galatasaray ise averajla ikinci sÄ±rada bulunuyor.

Ligin ilk 4 haftasÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Çaykur Rizespor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± kazanan KasÄ±mpaÅŸa, Galatasaray’Ä± da yenerek 5’te 5 yapmayÄ± hedefliyor.

KasÄ±mpaÅŸa’da bu maç öncesinde cezalÄ± ve sakat oyuncu bulunmuyor. Galatasaray’da ise Younes Belhanda kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezasÄ± sebebiyle oynamayacak.

EVÄ°NDE EN SON KASIMPAÅžA'YA YENÄ°LDÄ°

Süper Lig'de sahasÄ±nda uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son maÄŸlubiyetini KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±.

Türk Telekom StadÄ±'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya yenilen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, daha sonra çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 21 müsabakada rakiplerine boyun eÄŸmedi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, evindeki son 21 lig maçÄ±nÄ±n 20'sini kazanÄ±rken, birinden beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 08:08

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