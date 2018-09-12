Almanyaâ€™dan Ä°dlib Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±: Kimyasal kullanÄ±lÄ±rsa gÃ¶rmezden gelmeyiz

Almanya, 'Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ desteklediÄŸini ancak kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelemeyeceÄŸini' sÃ¶yledi.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa’nÄ±n Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmasÄ± halinde Åžam’a yönelik “daha büyük bir saldÄ±rÄ±” düzenlemede anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurmasÄ± sonrasÄ± Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’den konuyla ilgili açÄ±klama geldi. Merkel, Suriye’de siyasi çözümü desteklediklerini ancak kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ± görmezden gelmeyeceklerini söyledi.

PARLAMENTODA KONUÅžTU

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya parlamentosunda konuÅŸan Merkel “DÄ±ÅŸ politika prensibimiz siyasi çabalarÄ± destekleme yönünde. O nedenle tabii ki küçük formatlÄ± ÅŸekilde, Astana formatÄ±nda ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler formatÄ±nda Suriye meselesine katÄ±lÄ±m saÄŸlÄ±yoruz. Ancak uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n ihlali olan kimyasal silahlarÄ±n herhangi bir yerde kullanÄ±lmasÄ± olgusunu görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandÄ±.

Merkel, Suriye’de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± halinde ülkesinin vereceÄŸi yanÄ±tÄ±n Alman yasalarÄ± ve parlamentonun yükümlülükleri çerçevesinde olacaÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

SPD TEPKÄ° GÖSTERMÄ°ÅžTÄ°

Daha önce Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmasÄ± halinde ABD, Ä°ngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de bir saldÄ±rÄ±ya katÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bild gazetesinin “Suriye hükümetinin olasÄ± kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa’nÄ±n düzenleyeceÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±na Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n da katÄ±lmayÄ± deÄŸerlendirdiÄŸi” haberine koalisyonun küçük ortaÄŸÄ± Sosyal Demokratlar (SPD) ise tepki göstermiÅŸti. SPD lideri Andrea Nahles, partisinin ne hükümet ne de parlamentoda Almanya’nÄ±n Suriye’deki savaÅŸa girmesine onay vereceÄŸini söylemiÅŸti.

Åžam ve Moskova hükümetin kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduklarÄ± iddasÄ±nÄ± reddediyor, Ä°dlib’deki cihatçÄ±larÄ±n provokasyona hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia ediyor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:11

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