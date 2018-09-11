ABD: TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mle ilgilenmediÄŸini Ã¶ÄŸrendi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 'Ä°dlib'de ateÅŸkes istedi ama Rusya ve Ä°ran, TÃ¼rkiye'nin bu teklifini kabul etmedi' dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nÄ±n talebi üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptÄ±ÄŸÄ± zirvenin sonuçlarÄ±nÄ± ve Ä°dlib'deki geliÅŸmeleri görüÅŸmek üzere toplandÄ±.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya ve Suriye ordusunun Ä°dlib'de 100'den fazla hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini iddia etti.

Haley, "Rusya, Ä°ran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öÄŸrendi, Ä°dlib'de ateÅŸkes istedi ama Rusya ve Ä°ran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi" dedi.

RUSYA'NIN BM DAÄ°MÄ° TEMSÄ°LCÄ°SÄ°: RUSYA, Ä°RAN VE TÜRKÄ°YE Ä°DLÄ°B KONUSUNDA HEMFÄ°KÄ°R

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Tahran zirvesinin sonuçlarÄ± hakkÄ±nda konseyi bilgilendirdi. Nebenzia, Ä°dlib'de on binlerce El Nusra ve IÅžÄ°D üyesinin bulunduÄŸunu ifade ederek Rusya, Ä°ran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± temizleme konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

'SÄ°YASÄ° ÇÖZÜM DIÅžINDA ALTERNATÄ°F YOK'

Suriye'deki krize siyasi çözüm dÄ±ÅŸÄ±nda bir alternatif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlÄ± muhalifleri acilen teröristlerden ayÄ±rmaya ihtiyaç var ve bu çaÄŸrÄ± uluslararasÄ± toplumun tüm üyelerine'' dedi.

'ANAYASA KOMÄ°TESÄ°NÄ°N KURULMASI Ä°ÇÄ°N Ä°STÄ°ÅžARELER SÜRÜYOR'

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kÄ±sa sürede kurulmasÄ± için istiÅŸareler yürüttüklerini de belirtti.

SURÄ°YE'NÄ°N YENÄ°DEN Ä°NÅžASI

Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inÅŸa edilmesinin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸartlarÄ±n bu durum için uygun olduÄŸunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardÄ±ma, mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesine ve altyapÄ±nÄ±n yeniden inÅŸa edilmesine ihtiyaç olduÄŸunu ancak BatÄ±'nÄ±n bu konuda ''siyasi ÅŸantaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' ifade etti.

'MÜLTECÄ°LERÄ°N ÜLKEYE DÖNÜÅžÜ DE ELE ALINAN KONULAR ARASINDA'

Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüÅŸünün de ele alÄ±nan konular arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiÄŸi gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüÅŸü için Türkiye ve Ä°ran ile uluslararasÄ± bir konferans düzenlenmesi için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi. Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantÄ±sÄ±nÄ±n Rusya'da olacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N BM DAÄ°MÄ° TEMSÄ°LCÄ°SÄ°: Ä°DLÄ°B'DE OPERASYONLAR DURMALI

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu ise BM Güvenlik Konseyinde Ä°dlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateÅŸkes çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 23:05

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