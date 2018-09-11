Guterresâ€™ten TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ranâ€™a Ä°dlib Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Genel Sekreteri Guterres, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'a Ä°dlib'de savaÅŸÄ± Ã¶nleme ve sivillerin korunmasÄ± iÃ§in hiÃ§bir Ã§abayÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'a Ä°dlib'de savaÅŸÄ± önleme ve sivillerin korunmasÄ± için hiçbir çabayÄ± boÅŸa çÄ±karmama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açÄ±klamasÄ±nda, Ä°dlib'de çok fazla ÅŸeyin tehlikede olduÄŸunu belirterek kana bulanmÄ±ÅŸ Suriye'de geniÅŸ çaplÄ± bir savaÅŸtan kaçÄ±nÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde daha önce hiç görülmemiÅŸ bir insani felaket yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°dlib'de yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸinin yarÄ±sÄ±nÄ±n daha önce yerlerinden edildiÄŸini hatÄ±rlatan Guterres, ''HayatlarÄ± altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok.'' dedi.

Guterres, Ä°dlib'in Suriye'deki son çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesi olduÄŸunu ve kan banyosuna dönüÅŸtürülmemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°dlib'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve teröristlerin varlÄ±ÄŸÄ±na da müsaade edilemeyeceÄŸini söyleyen Guterres, terörle mücadele ederken uluslararasÄ± yükümlülüklerin de unutulmamasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

DoÄŸrudan ve dolaylÄ± tüm taraflara açÄ±k bir çaÄŸrÄ±da bulunduÄŸunu belirten Guterres, özellikle Türkiye, Rusya ve Ä°ran'a Ä°dlib'de savaÅŸÄ± önleme ve sivillerin korunmasÄ± için hiçbir çabayÄ± boÅŸa çÄ±karmama çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Suriye'de krize siyasi çözüm bulunmasÄ± mesajÄ±nÄ± her fÄ±rsatta tekrar edeceÄŸini belirten Guterres, ''Yeterince acÄ± çekmiÅŸ bu insanlarÄ± korumak ortak sorumluluÄŸumuz.'' diye konuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 00:05

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