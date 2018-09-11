Rusya ile ABD arasÄ±nda Ä°dlib gerginliÄŸi

ABD'nin 'Suriye hÃ¼kÃ¼meti kimyasal silah kullanÄ±rsa Ã¶ncekilerden Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yanÄ±t veririz' aÃ§Ä±klamasÄ±na Rusya'dan 'tehdit' nitelemesi geldi.

ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, Suriye hükümetinin “kimyasal silah kullanmasÄ± halinde” ABD, Fransa ve Ä°ngiltere’nin öncekilerden “çok daha güçlü bir yanÄ±t verme” konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bolton’a tepki gösteren Rusya’dan “Bu sözler siyasi tehdit ve ÅŸantajdÄ±r” açÄ±klamasÄ± geldi.

ABD’nin önemli gazetelerinden birine yazÄ± yazan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise birkaç gün önce Rusya ve Ä°ran ile imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya raÄŸmen bir kez daha Ä°dlib operasyonuna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±, ABD ve Avrupa’nÄ±n Suriye’ye müdahalesini istedi. ErdoÄŸan’Ä±n yazÄ±sÄ±na da yanÄ±t veren Rusya, “AnlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktalar var, çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ABD: DAHA GÜÇLÜ YANIT VERÄ°RÄ°Z

ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, Washington’daki bir sivil toplum kuruluÅŸunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmasÄ± halinde ABD, Fransa ve Ä°ngiltere’nin daha öncekilerden “Çok daha güçlü bir yanÄ±t verme” konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gazetecilerin bu açÄ±klamaya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov ise, “Bu, çok açÄ±k bir ÅŸekilde siyasi tehdit ve ÅŸantaj, olgularÄ±n ve gerçek durumun gülünç bir ÅŸekilde çarpÄ±tÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi.

Ryabkov, “bazÄ± BatÄ±’lÄ± baÅŸkentlerdeki savaÅŸ yanlÄ±larÄ±”nÄ±n, Suriye’de askeri provokasyon senaryosundan vazgeçmediÄŸini de söyledi. Bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, “Moskova, teröristlerin Åžam yönetimini suçlamak ve Suriye’ye yeni saldÄ±rÄ± düzenlemek amacÄ±yla gerçekleÅŸtirebileceÄŸi zehirleyici maddeli olasÄ± yeni provokasyonlarÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸacak” dedi.

Rusya: TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda ortak payda arayÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±z

‘TÜRKÄ°YE Ä°LE POZÄ°SYONLARIMIZ YÜZDE 100 UYUÅžMUYOR’

Ryabkov, Türkiye yönetimi ile yaÅŸadÄ±klarÄ± Ä°dlib anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± için ise “Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çÄ±karlarÄ± olan bir ülke. PozisyonlarÄ±mÄ±z yüzde 100 uyuÅŸmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunmasÄ± için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanÄ±lÄ±yor. Ortak bir payda bulunmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

ErdoÄŸan, ABD gazetesine yazdÄ±: DÃ¼nya Esed'i durdurmalÄ±

BM: Ä°DLÄ°B’DE 30 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° GÖÇ ETTÄ°

Bir haftadÄ±r bombalanan Suriye’nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib ve Hama’da 30 binden fazla insanÄ±n göç ettiÄŸi açÄ±klandÄ±. BM, “Ä°dlib’deki sorunun 21’inci yüzyÄ±lÄ±n en büyük kayÄ±plarÄ± yaÅŸanmadan çözülmesi yönünde” çaÄŸrÄ± yaptÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Sözcüsü David Swanson pazartesi günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “9 Eylül (Pazar) günü itibariyle 30 bin 542 kiÅŸi Suriye’nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki yerlerinden oldu ve Ä°dlib’in farklÄ± yerlerine doÄŸru harekete geçti” dedi.

CENEVRE’DE SURÄ°YE ANAYASASI TOPLANTISI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve Ä°ran’dan yetkililer arasÄ±nda “Anayasa Komitesine nihai halin verilmesi” için yapÄ±lan resmi toplantÄ±lar Ä°sviçre’nin Cenevre kentinde baÅŸladÄ±.

BM Özel Temsilcisi Mistura, Astana süreci ülkeleri Türkiye, Rusya ve Ä°ran heyetleri ile dün görüÅŸme yaptÄ±. ToplantÄ±larda Türkiye’yi DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet temsil etti. Gazetemiz baskÄ±ya girdiÄŸinde görüÅŸmeler henüz sona ermemiÅŸti.

Önceki gün yapÄ±lan basÄ±na kapalÄ± ve gayriresmi toplantÄ±larda ise, Türkiye, Rusya ve Ä°ran heyetleri, Rusya’nÄ±n BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi TemsilciliÄŸinde üçlü toplantÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:41

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