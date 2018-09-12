ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ya 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya bir tazminat davasÄ± daha açtÄ±.

ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dan, il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 250 bin lira tazminat istiyor.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Hüseyin AydÄ±n'Ä±n, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiÄŸi dava dilekçesinde, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun partisinin Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'ndaki konuÅŸmasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal eden ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Dava dilekçesinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlunun ErdoÄŸan'Ä±n "sivil darbe yaptÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin iddiasÄ±, ErdoÄŸan için kullandÄ±ÄŸÄ± "döviz baronlarÄ±nÄ±n adamÄ±" ve "tek adam" ifadelerinin hakaret olduÄŸu söylendi.

AyrÄ±ca ‘ErdoÄŸan'Ä±n yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Man AdasÄ±'nda bulunan bir off - shore ÅŸirkete para aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±’ iddialarÄ±nÄ±n da gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ifade edildi.

Dilekçede, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan, 9 Eylül 2018'de partisinin Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± AydÄ±n tarafÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilen suç duyurusu dilekçesinde de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun söz konusu açÄ±klamalarÄ±yla TCK'nÄ±n 299. maddesindeki "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçunu iÅŸlediÄŸi ifade edilerek, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda bu suçtan da kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± istendi.

KILIÇDAROÄžLU NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, pazar günü Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlenen il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi'ni "Allah'Ä±n lütfu" olarak niteleyerek 20 Temmuz'da "Sivil darbe" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun sözleri ÅŸöyleydi:

"15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminden sonra 20 Temmuz'da bir sivil darbe yapÄ±ldÄ±. Pek çok insanÄ±n hakkÄ± ellerinden alÄ±ndÄ±. OHAL ilan edildi. Terörle yakÄ±ndan, uzaktan hiçbir ilgisi olmayan, sadece iktidara muhalif olduÄŸu için yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ± aile yasaklananlar, üniversitelerden atÄ±lanlar, öÄŸrenciler, avukatlar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, gazeteciler kÄ±ta kÄ±ta hapishanelere dolduruldu. Ve bunu 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimini, 20 Temmuz'un ana aktörü olan kiÅŸi 'Allah'Ä±n bir lütfu' olarak deÄŸerlendirdi. Bunu herkese anlatÄ±n. Anlatmak bizim görevimiz. Bir darbe giriÅŸimini 'Allah'Ä±n bir lütfu olarak bir kiÅŸi dillendiriyorsa, ondan çok ÅŸey beklediÄŸini ve haberdar olduÄŸunu dolaylÄ± olarak geniÅŸ kitlelere aktarÄ±yor. Demokrasiyi getirmek için mücadele edeceÄŸiz. Görev hepimize düÅŸüyor. Öncelikle bu görev CHP'lilere, KuvayÄ±milliyecilere, ülkesinin geleceÄŸini düÅŸünen bizlere düÅŸüyor. Bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi vermek zorundayÄ±z. Bizim bu ülkeye ve geçmiÅŸte babalarÄ±mÄ±za, atalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var. Onlar bize böyle bir Türkiye, baskÄ± altÄ±nda ezilen bir halkÄ± bÄ±rakmadÄ±lar. Bunun mücadelesini vereceÄŸiz." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:08

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