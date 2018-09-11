Rusya: TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda ortak payda arayÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±z

Rusya: TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda pozisyonlarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100 uyuÅŸmasa da, bu normal bir durum. Ortak bir payda bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov, Rusya'nÄ±n Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarÄ±nda farklÄ±lÄ±klar olabileceÄŸini, ancak taraflarÄ±n ortak payda arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Ryabkov "Türkiye , Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çÄ±karlarÄ± olan bir ülke. PozisyonlarÄ±mÄ±z yüzde 100 uyuÅŸmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunmasÄ± için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanÄ±lÄ±yor. Ortak bir payda bulunmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

Ryabkov "Suriye'de teröristler tarafÄ±ndan bir kimyasal saldÄ±rÄ± provokasyonu gerçekleÅŸtirilebileceÄŸi ve bunun sonrasÄ±nda Åžam'Ä±n suçlanarak ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±larÄ±n geleceÄŸi konusunda uyarÄ±yoruz" dedi.

Rusya, Türkiye ve Ä°ran liderleri Vladimir Putin, Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Hasan Ruhani Tahran'da, Ä°dlib gündemiyle bir araya gelerek zirve gerçekleÅŸtirmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°dlib zirvesinde ErdoÄŸan'Ä±n 'ateÅŸkes' Ä±srarÄ±na olumsuz yanÄ±t

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:02

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