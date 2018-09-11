Kriz, bit pazarÄ±na nur yaÄŸdÄ±rdÄ±

Ekonomideki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat, Ä°zmir'de bit pazarÄ±na ilgiyi artÄ±rdÄ±. Yoksul kentliler Ã§ocuklarÄ±n okul ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ve ev gereÃ§lerini pazardan karÅŸÄ±lÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir’de kent kültürünün bir parçasÄ± haline gelen ve ucuz alÄ±ÅŸveriÅŸin merkezi olan antika ve ikinci el eÅŸya pazarÄ± ya da halk arasÄ±ndaki adÄ±yla bit pazarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer problemini çözdü. HalkapÄ±nar’daki yerlerinden edildikten sonra pazar bir süre hiç bir belediyenin ilçelerinde istemediÄŸi için açÄ±lamÄ±yordu. YapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan Konak Ege Mahallesi’nde yeniden kurulmaya baÅŸlandÄ±. Eski bir yaÄŸ fabrikasÄ±ndan geriye kalan iki katlÄ± boÅŸ binayÄ± kullanan pazar esnafÄ± Ä°zmirlilerle yeniden buluÅŸtu.

Ülke ekonomisindeki gidiÅŸat bit pazarÄ±nÄ± da etkilemiÅŸ durumda. AlÄ±m gücünün her geçen gün daha da düÅŸmesinden kaynaklÄ± her hafta daha çok Ä°zmirli bit pazarÄ±nÄ±n yolunu tutuyor. ‘Eskiye raÄŸbet olsa bit pazarÄ±na nur yaÄŸardÄ±’ sözünün aksi bir ÅŸekilde pazara ilgi mecburen de olsa artmÄ±ÅŸ durumda. Ä°zmir’in farklÄ± yerlerinden gelen binlerce kiÅŸi temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± pazarda yaptÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸle gidermeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°KÄ°NCÄ° EL OKUL ÇANTASI 5-10 LÄ°RA

Özel ilgilileri dÄ±ÅŸÄ±nda pazarda antika eÅŸyalara yönelik talep düÅŸerken raÄŸbet daha çok kÄ±yafet, ayakkabÄ± ve ev gereçlerinin olduÄŸu tezgahlarda. Özellikle yakÄ±n zamanda okullarÄ±n açÄ±lacak olmasÄ±ndan dolayÄ± okul malzemelerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tezgahlar daha kalabalÄ±k. Aileler, çocuklarÄ±nÄ±n kalem, defter ve çanta gibi ihtiyaçlarÄ±nÄ± pazardan karÅŸÄ±lÄ±yor. KÄ±rtasiyelerde en ucuz çantalar 50-75 lira arasÄ±ndaki iken pazarda ikinci el okul çantalarÄ± 10 lira. KÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ± kÄ±ÅŸlÄ±k elbise ve ayakkabÄ±larÄ±n olduÄŸu tezgahlara da ilgi var. Yine pazara gelen Ä°zmirliler, mutfak araç gereçlerini ve çocuklarÄ±na oyuncaklarÄ± da buradan alÄ±yor.

‘5 LÄ°RA DÄ°YORUZ 2-3 LÄ°RA OLMAZ MI DÄ°YE SORUYORLAR’

FotoÄŸraf: Evrensel

YÄ±llardÄ±r bit pazarlarÄ±nda tezgah açan Cemal, “Ä°nsanlar zor ÅŸartlarda yaÅŸÄ±yor. Gelenlerin çoÄŸu ya asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçi ya da iÅŸsiz. DÄ±ÅŸarÄ±da alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapamadÄ±ÄŸÄ± için buraya geliyor. Buradan çocuÄŸuna 25 kuruÅŸa kalem, silgi alabiliyor. Ä°lk defa ÅŸöyle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m, 5 liraya ayakkabÄ± satÄ±yoruz “2 -3 liraya olur mu/” diye soruyor vatandaÅŸlar. MaÄŸazadan 50 liraya elbise alamÄ±yor burada 5 liraya alÄ±yor. GetirdiÄŸim okul çantalarÄ±nÄ±n tamamÄ± bitti. Pazara çevre ilçelerinden bile gelenler oluyor. Henüz çok kiÅŸi yerini bilmiyor ama bir ÅŸekilde sora sora pazarÄ±n yolunu buluyorlar. SatÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z arttÄ± ama kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde artmadÄ±. Allah halkÄ±mÄ±zÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun, özellikle kirada olanlarÄ±n. Åžimdi bu böyle bir süre sonra daha da kötü olacak” dedi. Cemal, daha iyi ÅŸartlarda Ä°zmirlilere hizmet vermek istediklerini ifade ederek yerel yönetimlerden yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± da istedi.

‘SON ÇARE BÄ°T PAZARIYDI’

AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için gelenler ise konuÅŸmaya çekiniyor. UtangaçlÄ±k içinde sorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplayan bir kiÅŸi, asgari ücrete, sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek biri bu sene okula baÅŸlayacak iki çocuÄŸunun olduÄŸunu belirtti. Son çare olarak pazara geldiÄŸini ifade eden vatandaÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para ortada, haliyle yetmiyor, eskisi gibi de ucu ucuna yetiÅŸtiremiyoruz. Kara kara düÅŸünüyorduk, ne yapacaÄŸÄ±z diye, sonra pazarÄ± duyduk. Ä°lk defa geliyorum pazara, Gültepe’de yaÅŸÄ±yoruz. ÇocuÄŸa, çanta, kalem, okulda giymesi düzgün kÄ±yafet aldÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±ya göre çok uygun. Elbette buradan almak istemezdik ama baÅŸka çaremiz yok, hiç olmamasÄ±ndan daha iyi. AslÄ±nda bizim deÄŸil de bizi buralara mecbur bÄ±rakanlar utanmalÄ±. Bunlar daha kötü günlerin baÅŸlangÄ±cÄ± bizim için. 3 çocuk isteyenler o çocuklarÄ±n ne ÅŸartlarda büyüyeceÄŸini düÅŸünmüyor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 21:42

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