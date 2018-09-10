'Ejder meyvesi suyu yudumlayÄ±p milleti kandÄ±rÄ±yorsunuz'

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, AKP iktidarÄ±nÄ± 'Yerli ve milli iÃ§kilerinizi, ejder meyvelerinizi yudumlarken milleti kandÄ±rÄ±yorsunuz' sÃ¶zlerilye eleÅŸtirdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti genel merkezinde açÄ±klama yaptÄ±. 24 Haziran seçimlerinden önce iktidarÄ±n halka faizlerin, dolarÄ±n düÅŸeceÄŸi vaatleri verdiÄŸini belirten Öztrak, “Millet size yetkiyi verdi. Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸeri serbest düÅŸüÅŸe geçti. Siz yerli ve milli içkilerinizi, ejder meyvelerinizi yudumlarken milleti kandÄ±rmaya devam ediyorsunuz. DÄ±ÅŸ düÅŸman diyorsunuz ama hep yurt dÄ±ÅŸÄ±ndasÄ±nÄ±z. Siz beceremiyorsanÄ±z Meclis toplansÄ±n bu iÅŸi hep birlikte yapalÄ±m. DayatÄ±lan bu rejimle ülke çadÄ±r devletine döndü” dedi.

Öztrak, Halkbank’Ä±n düÅŸük kur ile döviz satÄ±ÅŸÄ±na da deÄŸinerek, bu konuda denetimin ÅŸart olduÄŸunu söyledi. Mutlaka baÄŸÄ±msÄ±z denetim kurullarÄ± tarafÄ±ndan denetlenmesi gerektiÄŸini dile getiren Öztrak, “Millet inim inim inlerken kimler ucuz döviz aldÄ± bunu bulmak gerekir. Bu konuyla ilgili mutlaka bir Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± da vereceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

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'CEPHE MANTIÄžININ YARARI YOK'

Yerel seçimlerde CHP’nin ittifak yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise Öztrak, “Ä°ttifak konusunda fikrimiz deÄŸiÅŸmedi. KarÅŸÄ± taraf ittifak yapacaÄŸÄ±z diyor ama yerel yönetim yasalarÄ±nda ittifak düzenlemesi yok. Åžimdi burada adeta bir cephe oluÅŸturulmak suretiyle ve bizi de buna zorlamak suretiyle milletin seçeceÄŸi kiÅŸilere iliÅŸkin ipotek konulmak isteniyor. Bundan vazgeçsinler. Bu cephe mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu ülkede kimseye yararÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

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BAYKAL’IN SÖZLERÄ°NE YANIT

CHP eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Öztrak, “Partide bir kavga yoktur. DiÄŸer konulardaki deÄŸerlendirmeleri de eski genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerlendirmeleri, onlara iliÅŸkin bir deÄŸerlendirme yapmayayÄ±m” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:29

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