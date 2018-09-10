Deniz Baykal: HÃ¼kÃ¼metin Ã§abasÄ±ndan memnunum, ErdoÄŸan cesaret vermeli

Antalya Milletvekili Deniz Baykal: BaÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z yargÄ± arayÄ±ÅŸÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin Ã§abasÄ±ndan memnunum.Â

15 aydÄ±r tutuklu bulunan CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun gazeteci eÅŸi Oya BerberoÄŸlu, Deniz Baykal’Ä± tedavi gördüÄŸü Gata Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde ziyaret etti. BerberoÄŸlu, Baykal’Ä± gayet iyi bulduÄŸunu iletti.

Habertürk’ün haberine göre, BerberoÄŸlu Baykal’Ä±n deÄŸerlendirmelerini özetle ÅŸöyle aktardÄ±:

“BaÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z yargÄ± arayÄ±ÅŸÄ± ve hükümetin çabasÄ±ndan memnunum. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ivedilikle, net biçimde örnek davranÄ±ÅŸ sergileyerek iktidara cesaret vermesi yargÄ± ve topluma da moral vermesi elzemdir. CumhurbaÅŸkanÄ± çok belirleyici. Hukuki çeliÅŸkilerde, yanlÄ±ÅŸ kararlarda o var gibi bir algÄ±, duygu var. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hükümetin çaba ve arayÄ±ÅŸÄ±ndan mutlu olduÄŸunu hem hükümete hem yargÄ±ya, topluma hissettirmeli, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kuvvetli olarak vurgulamalÄ±dÄ±r. HÄ±zlÄ± sonuç almamÄ±z gerekiyor. Bu konu siyasi çekiÅŸmelerin, tartÄ±ÅŸmalarÄ±n üstündedir. Ä°ktidar, muhalefet kaosun parçasÄ± olamaz. Ana eksen, CumhurbaÅŸkanÄ±, iktidar, muhalefet, medya, kamuoyu, toplum hep beraber yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na sahip çÄ±kan ülke olduÄŸumuzu göstermeli, baÅŸarmalÄ±yÄ±z. Özellikle muhalefet olarak sürece katkÄ± yapmamÄ±z, yönlendirmemiz, destek olmamÄ±z, ön açmamÄ±z, cesaret vermemiz lazÄ±m."

‘ENÄ°S BERBEROÄžLU DERHAL TAHLÄ°YE EDÄ°LMELÄ°’

"Enis’in suçsuz yere uzun zamandÄ±r hapsedilmesi, tek ve rehin tutulmasÄ±na çok üzülüyorum. AyrÄ±ca tekrar milletvekili seçildi. Anayasa açÄ±k, nettir, sözü bellidir. DokunulmazlÄ±k kazanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Enis’in derhal hiç tereddütsüz, hemen tahliye edilmesi zorunludur."

‘CHP'DEKÄ° TARTIÅžMAYA KATKI YAPMAM’

“Parti içindeki kurultay, deÄŸiÅŸim gibi sÄ±cak tartÄ±ÅŸmaya katkÄ± yapmak istemiyorum. Bir an önce iç hesaplaÅŸma bir kenara bÄ±rakÄ±lmalÄ±. Ben içerideki tartÄ±ÅŸmayÄ± aÅŸmaya katkÄ± yapma konumunda olmayÄ± tercih ediyorum. Önce ülke gelir. Her seçimde siyasi partiler açÄ±sÄ±ndan seçmenden alÄ±nacak dersler olur ve deÄŸerlendirilir elbet.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 11:12

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