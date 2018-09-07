â€˜Onlar ejder suyu iÃ§iyor, vatandaÅŸ mevsim meyvelerini bile alamÄ±yorâ€™

Saray'daki ejder meyveli, aloeveralÄ±, suÅŸili 30 AÄŸustos resepsiyonunu menÃ¼sÃ¼nÃ¼ yurttaÅŸlara sorduk. Halk 'Zenginler yiyor, fakirler sÃ¼rÃ¼nÃ¼yor' diyorâ€¦

ÇaÄŸla YOLAÅžAN

DiyarbakÄ±r

Kötüye giden ekonomik çÄ±kmazda vatandaÅŸtan fedakarlÄ±k bekleyen iktidarÄ±n 30 AÄŸustos resepsiyonunda sunduÄŸu ve tanesi 36 lirayÄ± bulan ejder meyvesini DiyarbakÄ±rlÄ± yurttaÅŸlara sorduk. Daha önce adÄ±nÄ± hiç duymadÄ±klarÄ± meyve için “VatandaÅŸ mevsim meyvelerini bile alamÄ±yor” diyerek, “Zenginler yiyor, fakirler sürünüyor” dediler.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± külliyesindeki 30 AÄŸustos zafer bayramÄ± resepsiyonundan bazÄ± ikramlar dikkat çekiciydi. Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eÅŸliÄŸinde), Efuli (Liçi meyvesi eÅŸliÄŸinde), Aloevera (Starex meyvesi eÅŸliÄŸinde), PataÅŸur içerisinde Çerkes TavuÄŸu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus’tan oluÅŸan menü sosyal medyada espri malzemesi olurken bu menüyü Ofis semt pazarÄ±nda DiyarbakÄ±rlÄ±lara sorduk.

‘ZENGÄ°NLER YÄ°YOR, FAKÄ°RLER SÜRÜNÜYOR’

Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z pazarÄ±n giriÅŸindeki meyve tezgahÄ±. Ä°smini söylemek istemeyen pazar esnafÄ±

Ejder meyvesini hiç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Esnaf, resepsiyonun davetlilerini kastederek “Onlar içecek tabii, onlar sarayda yaÅŸÄ±yor. Bir de vatandaÅŸlarÄ± araÅŸtÄ±rsÄ±nlar, kimsenin cebinde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacak para var mÄ±? Memur olsun, iÅŸçi olsun herkes alÄ±m gücünün derdinde, herkes kredi kartÄ± borcunun dibinde. Bu böyle nereye gidecek. Zenginler yiyor fakirler sürünüyor. Ä°ÅŸçisi de emekçisi de hepsi sürünüyor. Mevsim meyvelerini almakta bile sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyorlar” dedi.

Ä°kinci duraÄŸÄ±mÄ±z. Tuna adÄ±nda baÅŸka bir esnaf, o da pazarda meyve satÄ±yor. Ejder meyvesini ilk defa bizden duyduÄŸunu ve daha önce hiç satmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tuna “Sarayda yaÅŸamasam da o kadar parayÄ± bir içeceÄŸe vermem, trilyonluk da olsam yine de vermem” dedi.

‘BURADA SATILMAZ MÄ°LLET FAKÄ°R’

Hemen yanÄ±nda ismini söylemek istemeyen baÅŸka bir esnaf. “Ejder meyvesini daha önce duymuÅŸtum ama buraya getirsem vatandaÅŸ alamaz bunu. Meysim meyvelerini bile zor alÄ±yorlar” dedi. TezgahÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son esnaf da, Abdülhalim MeÅŸe oluyor. O da pazardaki meyve tezgahlarÄ±ndan birinin baÅŸÄ±nda. Daha öncesi adÄ±nÄ± duymadÄ±ÄŸÄ± Ejder meyvesini haberlerden öÄŸrendiÄŸini söyleyen MeÅŸe, “Ben bu meyveyi pazara getirsem DiyarbakÄ±rlÄ±lara sabahtan akÅŸama kadar bir tanesini zor satarÄ±m. SatÄ±lmasÄ± mümkün deÄŸil. BuranÄ±n milleti fakir olduÄŸu için almaz” dedi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± geçim kaygÄ±sÄ±nÄ± dile getiren MeÅŸe, “Dün haberlerde gördüm, kilosu 20 lira olan salça 60 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ, 40 lira fark var. Bu dÄ±ÅŸarÄ±dan gelmiyor, yerli malÄ±dÄ±r. Devletin buna bir el atmasÄ± lazÄ±m. Bir gün yemesen, iki gün yemesen aç kalacaksÄ±n mecburen alÄ±yorsun. Belki bugün zamlar birkaç ürünün fiyatÄ±na yansÄ±mamÄ±ÅŸ olabilir ama yarÄ±n öbür gün onlara da yansÄ±yacak” dedi. O esnada yan tezgahtan baÅŸka bir pazarcÄ± da “Bizim iÅŸler de iyi deÄŸil, pazara mal getiriyoruz fiyatlar pahalÄ± olduÄŸu için insanlar alamÄ±yor, meyve çürüyor direk çöpe atÄ±lÄ±yor. Sarayda tanesi 36 lira olan meyve yenirken vatandaÅŸ bir buçuÄŸa ÅŸeftali alamÄ±yor çünkü eÅŸitlik yok” dedi

‘PAZAR’DA EN UCUZU BULMAYA ÇALIÅžIYORUZ’

Pazar alÄ±ÅŸveriÅŸine çÄ±kan vatandaÅŸlarla konuÅŸuyoruz. Ä°smini söylemek istemeyen bir vatandaÅŸ, Ejder meyvesini hiç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama sosyal medyada okuduÄŸunu söyledi. “Tanesi 36 lira olan bir meyveyi bÄ±rakÄ±n kasasÄ± 36 lira olan bir meyveyi bile alamam. Sarayda bu kadar pahalÄ± bir içecek sunulmasÄ±nÄ± da israf olarak deÄŸerlendiriyorum” dedi. Pazar tezgahlarÄ±nÄ± gezerken, devlet memuru olduÄŸu için ismini söylemek istemeyen baÅŸka bir vatandaÅŸ, “Ejder meyvesini hiç duymadÄ±m. Tanesi 36 lira olan meyveyi çok merak etsem tadÄ±na bakmak için bile almam, eksik olsun derim. Normal mevsim meyvelerini bile azar azar alÄ±yorum” dedi. PazarÄ± dolaÅŸÄ±p en iyisini en ucuzunu bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen yurttaÅŸ, “Bir de asgari ücretli birini ya da aylÄ±k daha az gelir sahibi olan birini düÅŸünün, ÅŸüphesiz ki çok daha fark eder. Her ÅŸey ortada aslÄ±nda istatistiÄŸe gerek yok, herkes her ÅŸeyin farkÄ±nda”dedi.

‘EN SONUNDA SUYLA EKMEK YÄ°YECEÄžÄ°Z’

Emine adÄ±ndaki baÅŸka bir vatandaÅŸ, “Ejder meyvesini duydum ama hiç görmedim. Bu meyveyi vatandaÅŸ yiyemez, ben alamam kimse de alamaz. Her ÅŸeyin fiyatÄ± da arttÄ±, mecburen alÄ±yoruz ama hiç memnun deÄŸiliz. YaÅŸanan zamlar bizim mutfaÄŸa da fazlasÄ±yla yansÄ±yor, bir reyhanÄ± örnek vereyim, alÄ±p kurutacaÄŸÄ±m. Her sene 30 tane alÄ±p kuruturken ÅŸimdi 10 tane aldÄ±m. AlÄ±m gücümüzün ne kadar düÅŸtüÄŸünü gösteriyor. Herhalde en sonunda suyla ekmek yiyeceÄŸiz. EkmeÄŸi de bulamayÄ±z bu gidiÅŸle” dedi.

Saray'Ä±n 30 AÄŸustos menÃ¼sÃ¼: Ejder suyu, Zencefilli Somonlu SuÅŸi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:17

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