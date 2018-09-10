Finlandiyaâ€™da kÃ¼rtaj karÅŸÄ±tÄ± bakan iÃ§in gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lacak

KÃ¼rtaj karÅŸÄ±tÄ± demeÃ§leriyle tepki Ã§eken Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soiniâ€™nin koltuÄŸu sallantÄ±da.Â

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Muhalefet partileri, Finlandiya’nÄ±n resmi kürtaj politikasÄ±na aykÄ±rÄ± görüÅŸler savunan ve düzenlenen kürtaj karÅŸÄ±tÄ± etkinliklere katÄ±lan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Soini hakkÄ±nda güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°RLANDA VE ARJANTÄ°N’E DE SATAÅžMIÅžTI

“Gerçek Finliler” partisinden ayrÄ±larak popülist ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± “Mavi Alternatif”i kuran Soini, kürtaj karÅŸÄ±tÄ± demeçleriyle sÄ±k sÄ±k kamuoyunun gündemine geliyor.

Soini, Ä°rlanda’da düzenlenen refarandumda kürtaj yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na kiÅŸisel blogundan tepki göstermiÅŸ, Arjantin’de kürtajÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n senatoda reddedilmesine ise destek vermiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n kürtaj karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yapmakla yetinmediÄŸi ve Finlandiya Hükümeti’ni temsilen gittiÄŸi ülkelerde düzenlenen kürtaj karÅŸÄ±tÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

‘KÜRTAJ KURBANLARI’ AYÄ°NÄ° TEPKÄ°SÄ°

Soini’nin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± sÄ±fatÄ±yla Kanada’da görüÅŸmeler yaparken ‘Pro Life’ adlÄ± kürtaj karÅŸÄ±tÄ± hareketin düzenlediÄŸi bir ayine katÄ±lmasÄ±na muhalefet partileri sert tepki gösterdi.

Hükümet Adalet MüfettiÅŸiliÄŸine ÅŸikayet edilen Soini’nin dini inançlarÄ±na uygun olduÄŸu için “kürtaj kurbanlarÄ±nÄ±” anmak için ayine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmesinden sonra gözler BaÅŸbakan Juha Sipila’ya çevrildi.

Sipila’nÄ±n herkesin kendi görüÅŸ ve düÅŸüncelerini ifade etme hakkÄ± olduÄŸunu belirterek Soini ile ilgili bir önlem almaya gerek görmediÄŸini açÄ±klamasÄ± üzerine muhalefet partileri harekete geçti.

GÜVEN OYLAMASI TALEBÄ°

Muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti, YeÅŸiller, Sol Birlik ve Halk Partisi, Soini’nin görüÅŸlerinin Finlandiya’nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda izlediÄŸi ve savunduÄŸu çizgiye aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± için güven oylamasÄ±na gidilmesini talep etti.

Finlandiya Ulusal Haber AjansÄ± Yle’ye açÄ±klamalarda bulunan Sosyal Demokrat Parti Parlamento Grup BaÅŸkanÄ± Antti Lindtman, Soini’nin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± sÄ±fatÄ±yla pek çok kez kadÄ±n haklarÄ±na karÅŸÄ± açÄ±klamalarda bulunduÄŸunu söyledi.

KadÄ±n haklarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± altÄ±nda bulunduÄŸu bir dünyada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Finlandiya’nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±na aykÄ±rÄ± tutum almasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Lindtman, yapÄ±lacak güven oylamasÄ±nda milletvekillerinin Soini’nin tutumuna karÅŸÄ± çÄ±kmalarÄ±nÄ± umduÄŸunu söyledi.

BU HAFTA Ä°ÇÄ°NDE OYLAMA YAPILACAK

Muhalefetin taktiÄŸi Soini’yi savunan baÅŸbakan ve hükümet için gensoru verme yerine hedefi daraltarak hükümet partisindeki bazÄ± milletvekillerinin oylarÄ±nÄ± almak ve Soini’yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevinden uzaklaÅŸtÄ±rmak.

Daha önce hükümet ortaÄŸÄ± Ulusal Topluluk Partisi ve Merkez Partisi milletvekillerinden bazÄ±larÄ± Soini’nin kürtaj karÅŸÄ±tÄ± demeçlerini eleÅŸtirmiÅŸti.

Soini, muhalefetin verdiÄŸi gensorunun siyasi olduÄŸunu, inançlÄ± bir “Katolik” dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± olduÄŸu için hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Soini hakkÄ±ndaki bu hafta içinde parlamentoda güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:31

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