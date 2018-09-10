Cumhuriyet: Yeni yÃ¶netim, hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdine son vermedi

Cumhuriyet'in yeni Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Aykut KÃ¼Ã§Ã¼kkaya, iddialarÄ±n aksine gazete yÃ¶netiminin hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdine son vermediÄŸini yazdÄ±.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet VakfÄ±nda yönetimin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸine getirilen Aykut Küçükkaya, "7 MayÄ±s 1924 Ruhu" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ekte "Yeni gazete yönetimi, hiçbir çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdine son vermemiÅŸtir" dedi.

Küçükkaya'nÄ±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Emekçi haklarÄ± ve düÅŸünce özgürlüÄŸünden yana ilkelerinden ödün vermeyecek olan gazetemiz yönetimi çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir bütündür. Yeni gazete yönetimi, göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± birkaç günlük süreç içinde kimi çevrelerce yazÄ±lanÄ±n aksine hiçbir çalÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdine son vermemiÅŸtir.

Genel yayÄ±n ilkelerimiz çerçevesinde düÅŸüncelerini özgürce açÄ±klayan yazarlarÄ±yla birlikte çalÄ±ÅŸmaktan onur duyacaÄŸÄ±nÄ± da duyurmuÅŸtur. Gazetemizde yazmakta olan kimi yazarlarÄ±mÄ±z kendi istekleriyle Cumhuriyet’ten ayrÄ±lmayÄ± yeÄŸlemiÅŸler ve sayfalarÄ±mÄ±zda yer verdiÄŸimiz yazÄ±larÄ±yla okura veda etmiÅŸlerdir. Cumhuriyet ailesi olarak bugüne kadar verdikleri emekler için kendilerine teÅŸekkür ederiz."

ÇOK SAYIDA Ä°SÄ°M GAZETEDEN AYRILDI

Gazetedeki yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürleri Bülent ÖzdoÄŸan ve Faruk Eren'in görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Genel YayÄ±n Yönetmeni Murat Sabuncu ile birlikte aralarÄ±nda AydÄ±n Engin ve ÇiÄŸdem Toker'in de bulunduÄŸu çok sayÄ±da yazar, okur temsilcisi Güray Öz, pazar ekinin yayÄ±n yönetmeni Tayfun Atay, Karikatürist Musa Kart dahil çok sayÄ±da ismin gazeteden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Cumhuriyet gazetesinde â€˜tanÄ±klarÄ±nâ€™ yÃ¶netimi

Cumhuriyet'te yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± Ã§ok sayÄ±da isim veda etti

Murat Sabuncu'dan Cumhuriyet'e veda yazÄ±sÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 08:23

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