Cumhuriyet'te yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± Ã§ok sayÄ±da isim veda etti

Cumhuriyet'te yaÅŸanan yÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± aralarÄ±nda Ã‡iÄŸdem Toker, AydÄ±n Engin, GÃ¼ray Ã–z'Ã¼n de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da isim istifa etti.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet VakfÄ±nda yönetimin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan aralarÄ±nda ÇiÄŸdem Toker, AydÄ±n Engin, Güray Öz, Tayfun Atay, BaÄŸÄ±ÅŸ Erten, Kemal Can, Ahmet Tulgar, Bülent Mumay, Musa Kart, Ceyda Karan, Kadri Gürsel gibi çok sayÄ±da isim gazeteden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Gazeteden ayrÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 26'ya ulaÅŸtÄ±.

Cumhuriyet gazetesi yazarlarÄ± ve yöneticilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, gazeteciler aleyhine tanÄ±klÄ±k yapan Alev CoÅŸkun, cuma günü yapÄ±lan toplantÄ±da Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na seçildi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Murat Sabuncu'nun yerine ise Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürleri Bülent ÖzdoÄŸan ve Faruk Eren'in de görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÖzdoÄŸan ve Eren istifa etti.

PEÅž PEÅžE Ä°STÄ°FALAR

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±na gazetede peÅŸ peÅŸe istifalar geldi.

T24'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre istifa eden isimler ÅŸöyle:

1. Bülent ÖzdoÄŸan

2. Faruk Eren

3. Murat Sabuncu

4. AydÄ±n Engin

5. ÇiÄŸdem Toker

6. Hakan Kara

7. Musa Kart

8. Melis Alphan

9. Ahmet Tulgar

10. Güray Öz

11. Tayfun Atay

12. Erdem Gül

13. Kemal Can

14. Bülent Mumay

15. Ceyda Karan

16. Mirgün Cabas

17. Barbaros Åžansal

18. Mahir Ünsal EriÅŸ

19. Binnaz Saktanber

20. Zeynep Miraç Özkartal Taner

21. Ahmet Ä°nsel

22. Kadri Gürsel

23. AslÄ± AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ

24. BaÄŸÄ±ÅŸ Erten

25. Bülent ÅžÄ±k

26. Müjde YazÄ±cÄ± Ergin

27. Kemal GöktaÅŸ

Ä°stifalarÄ±n detaylarÄ± ise ÅŸöyle;

MURAT SABUNCU'NUN VEDA YAZISI YAYIMLANMADI

Murat Sabuncu’nun “KaranlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet” baÅŸlÄ±klÄ± veda yazÄ±sÄ± gazetenin internet sitesine konmadÄ±.

ERDEM GÜL GÖREVDEN ALINDI

Erdem Gül, yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r sürdürdüÄŸü Cumhuriyet Ankara TemsilciliÄŸi görevinden, faks mesajÄ±yla alÄ±ndÄ±. Aykut Küçükkaya; Ankara TemsilciliÄŸi görevine savunma muhabiri Sertaç EÅŸ’in atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± faks mesajÄ±yla Erdem Gül’e bildirdiÄŸi iddia edildi.

Gül daha sonra Twitter'dan, "Merak edenler için: Benim için önemli ve anlamlÄ± olan künye baÄŸÄ± deÄŸil, gönül baÄŸÄ±dÄ±r. Biz künyeyle baÄŸlÄ± insanlar deÄŸiliz. Künyeler gelip geçerler ama aslolan baÄŸ baÅŸkadÄ±r. Åžimdilik bu kadar" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

YAZARLAR ARASINDAKÄ° Ä°LK Ä°STÄ°FA ASLI AYDINTAÅžBAÅž'TAN GELDÄ°

Gazete yazarlarÄ± arasÄ±ndaki ilk istifa AydÄ±n AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ’tan geldi. AydÄ±ntaÅŸbaÅŸ istifa kararÄ±nÄ± dün "Cumhuriyet'teki dostlarÄ±n maÄŸduriyeti ve verdiÄŸi demokrasi mücadelesi, altÄ±n harflerle tarihe geçmiÅŸtir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim" sözleriyle açÄ±kladÄ±.

KADRÄ° GÜRSEL AYRILDI

Gazetenin yazarlarÄ±ndan Kadri Gürsel de istifa ettiÄŸini duyurdu. Cumhuriyet davasÄ±nda cezaevinde tutuklu yargÄ±lananlar arasÄ±nda olan Gürsel, Twitter’dan ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Cumhuriyet VakfÄ± yönetiminde geçen cuma meydana gelen deÄŸiÅŸikliÄŸi izleyen haftanÄ±n ilk iÅŸ gününde gazeteye gönderdiÄŸim istifa dilekçemin bugün alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, personel müdürlüÄŸü tarafÄ±ndan teyit edildi."

ÖZGÜR MUMCU 'ARA VERDÄ°ÄžÄ°NÄ°' AÇIKLADI

Gazetenin yazarlarÄ±ndan Özgür Mumcu da, yazÄ±larÄ±na 'ara verdiÄŸini' duyurdu. Cumhuriyet gazetesinin tarihi isimlerinden UÄŸur Mumcu’nun oÄŸlu olan Özgür Mumcu, gerekçeyi “roman ve akademi çalÄ±ÅŸmalarÄ±na” dayandÄ±rdÄ±.

Özgür Mumcu, Twitter’daki hesabÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Bir süredir yazmakta olduÄŸum roman ve akademik çalÄ±ÅŸmalar sebebiyle köÅŸe yazmaya ara vermek istiyordum. Bu düÅŸüncemi hayata geçiriyorum. Demokrasi mücadelesine katkÄ±sÄ±nÄ± sürdüreceÄŸine inancÄ±mÄ± ve umudumu kaybetmediÄŸim Cumhuriyet’i, hep olduÄŸu gibi her gün almaya devam edeceÄŸim."

KEMAL GÖKTAÅž DA AYRILDI

Gazetenin muhabirlerinden Kemal GöktaÅŸ da istifasÄ±nÄ± duyurdu. GöktaÅŸ veda ettiÄŸini duyurduÄŸu sosyal medya hesabÄ±nda "Cumhuriyet VakfÄ±'na Saray destekli bir operasyonla el konulduÄŸu aÅŸikâr. DüÅŸünün ki bu davanÄ±n böyle sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± ilk kez 2 yÄ±l önce gazetecileri ve gazeteleri hedef göstermesiyle ünlü bir yandaÅŸ yazar yazmÄ±ÅŸtÄ±. Cumhuriyet'teki bu “deÄŸiÅŸimden” sevinç duyanlarÄ±n listesi de bize büyük umutsuzluÄŸumuzu hatÄ±rlatÄ±yor: Söz konusu olan özgürlükler, barÄ±ÅŸ ve demokrasi olduÄŸunda iktidarÄ±n yanÄ±nda hizalanan kesimlerin geniÅŸliÄŸi ne yazÄ±k ki bu iktidarÄ±n en büyük gücü.” ifadelerini kullandÄ±.

ÇÄ°ÄžDEM TOKER: HOÅžÇA KALIN

Pazar günü son köÅŸe yazÄ±sÄ±nÄ± kaleme alan ÇiÄŸdem Toker, Cumhuriyet VakfÄ±’nÄ±n yeni yönetiminin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamanÄ±n Cumhuriyet davasÄ± iddianamesindeki suçlamalarÄ± hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun da gitme vaktini haber verdiÄŸini belirtti:

“TartÄ±ÅŸmalÄ± bir dava süreci sonunda gerçekleÅŸen yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan “Atatürk’ün Cumhuriyet’i” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan dünkü açÄ±klamanÄ±n, her duruÅŸmasÄ±nÄ± izlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m aÄŸÄ±r ceza yargÄ±lamasÄ±nda, Cumhuriyet davasÄ± iddianamesindeki çizgi deÄŸiÅŸikliÄŸi suçlamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± üzüntümün nedenlerinden biri.”

Toker’in veda yazÄ±sÄ±nÄ±n tamamÄ± için tÄ±klayÄ±nÄ±z

AYDIN ENGÄ°N: EYVAH, YAÅžASIN, BEN YÄ°NE GÄ°DÄ°YORUM

Gazetenin Ä°lhan Selçuk dönemindeki yazÄ± iÅŸleri müdürlerinden olan AydÄ±n Engin de pazar günü yazdÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ± ile istifa etti. Engin, yazÄ±sÄ±nda "Cumhuriyet de benim için buraya kadarmÄ±ÅŸ” ifadesini kullandÄ±.

Engin'in yazÄ±sÄ±ndan bir bölüm ÅŸöyle:

"AteÅŸi ve ihaneti de gördük, elini taÅŸÄ±n altÄ±na deÄŸil ateÅŸe duraksamadan sokan kadÄ±n ve erkekler de tanÄ±dÄ±k.

Cumhuriyet de benim için buraya kadarmÄ±ÅŸ.

"Giderken eli boÅŸ gitmiyorum. Ä°kramiyemi AKP Reisi'nin elinden alÄ±p gidiyorum: YargÄ±tay'da sÄ±rasÄ±nÄ± bekleyen yedi buçuk yÄ±l...

"BoÅŸverin. Hapishane bilmediÄŸim yer deÄŸil. Ä°stanbul'un bütün sivil ve askeri hapishanelerinde defalarca konuk edildim. Bir Silivri kalmÄ±ÅŸtÄ±...

"Eyvah yine gidiyor' diyenlere selam olsun, 'YaÅŸasÄ±n yine gidiyor' diyenlere eyvallah..."

AydÄ±n Engin'in veda yazÄ±sÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n.

HAKAN KARA: Ä°NSANLAR BU GAZETE Ä°ÇÄ°N YAÅžAMLARINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Cumhuriyet gazetesine yapÄ±lan operasyon sonrasÄ± 9 ay tutuklu kalan yazarlardan Hakan Kara, “Önce Cumhuriyet” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda, “Cumhuriyet’in zarar görmesine kimse izin vermedi. Söz konusu olan Cumhuriyet’se eÄŸer, yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n, öfkenin, dargÄ±nlÄ±klarÄ±n önemi yoktu. Ä°nsanlar bu gazete için yaÅŸamlarÄ±nÄ± verdiler. Durum yine öyle. Cumhuriyet gazetesinde, mahkeme kararÄ± gereÄŸi yeniden seçim yapÄ±ldÄ±. Yeni bir yönetim belirlendi. Ä°nternette bu deÄŸiÅŸimi sevinçle karÅŸÄ±layanlar var. ‘Tamam iÅŸte ne güzel oldu' diyenler. Üzgün olanlar, tepki gösterenler de var. Benim sözüm iÅŸte o üzülenlere. Elbette üzülebilir, Cumhuriyet’e kÄ±zabilirsiniz. Gazeteye mektup yazÄ±n, tÄ±pkÄ± tüm haber müdürlüÄŸüm boyunca bana yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi yöneticilere telefon açÄ±n, görüÅŸlerinizi dile getirin. Ama Cumhuriyet’i almaktan asla vazgeçmeyin” diyerek istifasÄ±nÄ± duyurdu.

HÄ°KMET ÇETÄ°NKAYA: AYRILMIYORUM

Yazar Hikmet Çetinkaya gazetede 8 Eylül Cuma günü gerçekleÅŸen yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra yaÅŸanan istifa ve görevden almalarÄ± deÄŸerlendirirken, kendisinin ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Cumhuriyet yönetici ve yazarlarÄ±nÄ±n hapsedilerek yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada kendisi de ceza alan Çetinkaya, gazetedeki geliÅŸmelere iliÅŸkin olarak T24'ün sorusu üzerine açÄ±klama yaptÄ±. Davada savcÄ±lÄ±k tanÄ±ÄŸÄ± olarak kürsüye çÄ±kan Alev ÇoÅŸkun'un Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seçilmesi konusunda deÄŸerlendirme yapmak istemeyen Çetinkaya ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Gazeteden ayrÄ±lmÄ±yorum. Bugünden itibaren yÄ±llÄ±k iznimin bir bölümünü kullanacaÄŸÄ±m. Bütün amacÄ±m Cumhuriyet'in yaÅŸamasÄ±dÄ±r. BaÅŸka bir isteÄŸim olamaz. Bu amaç doÄŸrultusunda Cumhuriyet'te devam ediyorum."

BAÄžIÅž ERTEN: HALÄ°YLE BEN DE AYRILIYORUM

Cumhuriyet’in spor yazarÄ± BaÄŸÄ±ÅŸ Erten de ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu mesajÄ±yla duyurdu:

"Haliyle ben de Cumhuriyet’ten ayrÄ±lÄ±yorum. Mücadele ve deneyim dolu 3 yÄ±ldÄ±. MüteÅŸekkirim. Ä°lk baÅŸlÄ±ÄŸÄ±m Ortaçgil'den Oyuna Devam’dÄ±:'Biz hiç kaybetmedik desem yalan…' Son söz de onun: 'YÄ±kÄ±lan duvarlar gördüm/CoÄŸrafyanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini/Hiç kimse deÄŸiÅŸtiremedi/Güçlünün haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±’"

Haliyle ben de Cumhuriyet’ten ayrÄ±lÄ±yorum. Mücadele ve deneyim dolu 3 yÄ±ldÄ±. MüteÅŸekkirim. Ä°lk baÅŸlÄ±ÄŸÄ±m Ortaçgil'den Oyuna Devam’dÄ±:“Biz hiç kaybetmedik desem yalan...”Son söz de onun: “YÄ±kÄ±lan duvarlar gördüm/CoÄŸrafyanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini/Hiç kimse deÄŸiÅŸtiremedi/Güçlünün haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±” — BaÄŸÄ±ÅŸ Erten (@abagis) 9 Eylül 2018

Haliyle ben de Cumhuriyet’ten ayrÄ±lÄ±yorum. Mücadele ve deneyim dolu 3 yÄ±ldÄ±. MüteÅŸekkirim. Ä°lk baÅŸlÄ±ÄŸÄ±m Ortaçgil'den Oyuna Devam’dÄ±:“Biz hiç kaybetmedik desem yalan...”Son söz de onun: “YÄ±kÄ±lan duvarlar gördüm/CoÄŸrafyanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini/Hiç kimse deÄŸiÅŸtiremedi/Güçlünün haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±”

AHMET TULGAR: BUGÜN SON YAZIM YAYIMLANDI

Ahmet Tulgar da 36 hafta süren köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugün itibarÄ±yla son bulduÄŸunu duyurdu. Tulgar, sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±:

"Bugün Cumhuriyet Pazar'da son yazÄ±m yayÄ±mlandÄ±. 36 hafta sürdü. Beni Cumhuriyet Pa7ar'a davet eden dostum Tayfun Atay ve kutlama mesajlarÄ±nÄ± eksik etmeyen yine dostum Murat Sabuncu'ya ve elbette beni hep cesaretlendiren, mutlu eden sevgili okurlarÄ±ma çok teÅŸekkür ediyorum.”

Bugün Cumhuriyet Pazar'da son yazÄ±m yayÄ±mlandÄ±. 36 hafta sürdü. Beni Cumhuriyet Pa7ar'a davet eden dostum @ataytayfun ve kutlama mesajlarÄ±nÄ± eksik etmeyen yine dostum @muratsabuncum 'a ve elbette beni hep cesaretlendiren, mutlu eden sevgili okurlarÄ±ma çok teÅŸekkür ediyorum. — ahmettulgar (@ahmettulgarr) 9 Eylül 2018

GÜRAY ÖZ: VEDA YAZISI YAZMAK Ä°STERDÄ°M AMA OLMADI

Cumhuriyet Gazetesi Okur Temsilcisi ve YazarÄ± Güray Öz de sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±.

"Cumhuriyet gazetesindeki görevlerimden ayrÄ±ldÄ±m. Bir veda yazÄ±sÄ± yazmak isterdim ama olmadÄ±, artÄ±k okurlarÄ±mÄ±n “Sondan Bir Önceki” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±mÄ± veda yazÄ±sÄ± olarak kabul etmelerini diliyorum. Cumhuriyet’teki tüm arkadaÅŸlarÄ±ma da hoÅŸçakalÄ±n diyorum."

Cumhuriyet gazetesindeki görevlerimden ayrÄ±ldÄ±m. Bir veda yazÄ±sÄ± yazmak isterdim ama olmadÄ±, artÄ±k okurlarÄ±mÄ±n “Sondan Bir Önceki” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±mÄ± veda yazÄ±sÄ± olarak kabul etmelerini diliyorum. Cumhuriyet’teki tüm arkadaÅŸlarÄ±ma da hoÅŸçakalÄ±n diyorum. — gurayoz (@gurayoztekin) 9 Eylül 2018

KEMAL CAN: EYVALLAH

Gazeteci Kemal Can, Cumhuriyet'ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Eyvallah" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla duyurdu. Can, yazÄ±sÄ±nda "'Cumhuriyet gazetesi kimin' tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tarafÄ±, heveslisi olmayÄ± hadsizlik kabul ederim. Fakat, bugün gazetecilik yaptÄ±klarÄ± için aÄŸÄ±r bedeller ödemiÅŸ, muhtemelen ödemeye devam edecek, gazetecilik yapmak için harcadÄ±klarÄ± emeÄŸin tanÄ±ÄŸÄ± olduÄŸum insanlara söylenenler ve yapÄ±lanlar, “hoÅŸ deÄŸil” sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n çok ötesinde." ifadelerini kullandÄ±.

BÜLENT MUMAY: KENDÄ°NÄ° SARAY'IN CUMHURÄ°YETÄ°'NDE BULMAK FENA ÅžEYMÄ°Åž

Hürriyet'te iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Cumhuriyet'te Dijital Medya KoordinatörlüÄŸü görevine getirilen Bülent Mumay da istifasÄ±nÄ± yönetime verdiÄŸini Twitter'dan duyurdu. Mumay, "BasÄ±nÄ±n sarayÄ± Cumhuriyet’e gelmiÅŸken, 6 ay sonra kendini Saray’Ä±n Cumhuriyeti’nde bulmak fena ÅŸeymiÅŸ. Murat Sabuncu’nun davetiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m serüven “vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.” Az önce istifamÄ± verdim ben de. Gazetedeki emekçi arkadaÅŸlarÄ±ma cok teÅŸekkür ederim. OnlarÄ±n da yollarÄ± açÄ±k olsun" dedi.

MUSA KART DA AYRILDI

Cumhuriyet davasÄ±nda yargÄ±lanan isimlerden karikatürist Musa Kart da istifa eden isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

MELÄ°S ALPHAN: NE ETÄ°K DEÄžERÄ°M, NE VÄ°CDANIM...

DoÄŸan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hürriyet gazetesinde yazmayÄ± bÄ±rakan Melis Alphan da nisan ayÄ±nda Cumhuriyet’te baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ±na son verdiÄŸini duyurdu. Alphan, sosyal medya hesabÄ± Twitter’dan ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±:

"Cumhuriyet, benim için epey kÄ±sa bir yolculuk oldu. Olsun, yine de güzeldi. Bana dedemin gazetesinde yazma fÄ±rsatÄ± verdikleri için Murat Sabuncu ve Tayfun Atay'a teÅŸekkür ediyorum. Cumhuriyet’te kalÄ±p yazmaya ne etik deÄŸerlerim ne vicdanÄ±m ne de hayat görüÅŸüm izin verirdi."

AHMET Ä°NSEL'Ä°N YAZISI YAYIMLANMADI

Cumhuriyet yazarÄ± Prof. Dr. Ahmet Ä°nsel, yazÄ±sÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gazete basÄ±lÄ±nca öÄŸrendiÄŸini belirterek, gazete kalmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Birikim dergisinin internet sitesinden açÄ±klama yayÄ±nlayan Ä°nsel, cumartesi yayÄ±nlanmak üzere cuma günü gönderdiÄŸi yazÄ±sÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ±nÄ±n dahi kendisine bildirilmediÄŸini ifade etti.

CEYDA KARAN: GÄ°DENLERE GEÇMÄ°Åž OLSUNÄ° KALANLARA BAÅžARILAR

Gazetenin yazarlarÄ±ndan Ceyda Karan da yazÄ±larÄ±na son verdiÄŸini Twitter üzerinden açÄ±kladÄ±. Karan, "Gidenlere geçmiÅŸ olsun kalanlara baÅŸarÄ±lar. Cumhuriyetsiz kalmayÄ±n" diye yazdÄ±.

Gazeteci Mirgün Cabas da Cumhuriyet’e bugün son kez yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Twitter hesabÄ±ndan “YollarÄ± açÄ±k olsun” yorumunu yaptÄ±.

Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Barbaros Åžansal da Cumhuriyet Pazar’da yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ±na son verdiÄŸini duyurdu.

AyrÄ±ca Mahir Ünsal EriÅŸ de Cumhuriyet Pazar’daki yazÄ±larÄ±na son verdi.

Yönetim deÄŸiÅŸikli sonrasÄ±nda gazetenin Cumartesi eki yayÄ±n yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal Taner de istifa kararÄ± verdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AHMET ÅžIK: ÜLKEYÄ° TALAN EDENLERLE BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN FARKLARI YOK

Eski Cumhuriyet gazetesi muhabiri HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k da Cumhuriyet gazetesindeki dönüÅŸüm için; 'Devleti yaÄŸmalayÄ±p, ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farklarÄ± yok' ifadelerini kullandÄ±.

“Bizleri tutuklatanlar, hapse atanlarÄ±n iÅŸbirlikçiliÄŸini, yalancÄ± muhbirliÄŸi ve tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapanlar Cumhuriyet gazetesini iÅŸgalden kurtarmÄ±ÅŸlar. Devleti yaÄŸmalayÄ±p, ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farklarÄ± yok. Çünkü haysiyet, alçaklarÄ±n eriÅŸemeyeceÄŸi yüksekliktedir.”

Bizleri tutuklatanlar, hapse atanlarÄ±n iÅŸbirlikçiliÄŸini, yalancÄ± muhbirliÄŸi ve tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapanlar Cumhuriyet gazetesini iÅŸgalden kurtarmÄ±ÅŸlar. Devleti yaÄŸmalayÄ±p, ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farklarÄ± yok. Çünkü haysiyet, alçaklarÄ±n eriÅŸemeyeceÄŸi yüksekliktedir. — ahmet ÅŸÄ±k (@sahmetsahmet) 9 Eylül 2018

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Cumhuriyet: Yeni yÃ¶netim, hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ akdine son vermedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:52

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