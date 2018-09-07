Cumhuriyet gazetesinde â€˜tanÄ±klarÄ±nâ€™ yÃ¶netimi

Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yÃ¶netimi deÄŸiÅŸti. Yeni yÃ¶netimde Cumhuriyet davasÄ±nda iddia makamÄ±nÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± konumundaki isimler belirleyici oldu.

‘YayÄ±n politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi’ iddiasÄ±yla açÄ±lan dava sonucu yönetici, yazar ve çizerleri hapis yatan Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yönetimi deÄŸiÅŸti. Vatan Partisinden milletvekili adayÄ± olan Turan KarakaÅŸ, vakfÄ±n üyesi oldu. Cumhuriyet davasÄ±nda iddia makamÄ±nÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± konumundaki isimlerin belirleyiciliÄŸinde bir vakÄ±f yönetimi oluÅŸtu. 2 yÄ±l önce getirildiÄŸi Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi döneminin yaklaÅŸÄ±k 17 ayÄ±nÄ± cezaevinde geçiren Murat Sabuncu’nun yerine de gazetenin Ä°stihbarat Åžefi Aykut Küçükkaya getirildi.

Cumhuriyet gazetesinin yönetim ve yayÄ±nÄ±nÄ± belirleyen Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n, yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucunu yaratan toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. VakfÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Alev CoÅŸkun’un getirildiÄŸi toplantÄ±da yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r Murat Sabuncu’nun sürdürdüÄŸü genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi görevine de Ä°stihbarat Servisi Åžefi Aykut Küçükkaya atandÄ±. Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda ilk olarak, hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°lhan Selçuk ile Cüneyt Arcayürek’in yerine üye seçimi yapÄ±ldÄ±. Bu seçimle Vatan Partisinden Ä°zmir 1. Bölge milletvekili adayÄ± olan Turan KarakaÅŸ da Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhuriyet yöneticileri, çizer ve yazarlarÄ±nÄ±n hapsedildiÄŸi davada, tutuklu gazetecilere karÅŸÄ± tanÄ±k olarak dinlenen Eski Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Alev CoÅŸkun da vakfÄ±n genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. VakfÄ±n baÅŸkan vekilliÄŸine Ali Sirmen, genel sekreterliÄŸe IÅŸÄ±k Kansu, saymanlÄ±k görevine de Ä°rfan Hüseyin YÄ±ldÄ±z getirildi.

VAKFIN YENÄ° YÖNETÄ°MÄ°

VakfÄ±n yeni yönetim kurulu ÅŸu isimlerden oluÅŸtu: Alev CoÅŸkun (BaÅŸkan), Åžükran Soner, Ä°nan KÄ±raç, IÅŸÄ±k Kansu, Ali Sirmen, Åževket TokuÅŸ, Mustafa Balbay, Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, Ä°rfan Hüseyin YÄ±ldÄ±z, Prof. Tayfun Akgüner, Turan KarakaÅŸ.

Eski yönetim kurulunda yer alan Orhan Erinç, AkÄ±n Atalay, Hikmet Çetinkaya ve Önder Çelik, yeni yönetimde yer almadÄ±.

Mustafa Balbay deÄŸiÅŸikliÄŸi Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu ifadelerle duyurdu: ‘Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n yeni yönetim kurulu oluÅŸtu. AdÄ±nÄ± Atatürk’ün verdiÄŸi, Yunus Nadi’nin kurduÄŸu Cumhuriyet gazetesi, Ä°lhan Selçuk’larÄ±n, UÄŸur Mumcu’larÄ±n, Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ±’larÄ±n çizgisinde yayÄ±nÄ±nÄ± sürdürecek. Yeni dönem Türkiye’mize hayÄ±rlÄ± olsun.’

YAZI Ä°ÅžLERÄ° MÜDÜRLERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Yeni yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Bülent ÖzdoÄŸan'Ä±n yerine Serkan Ozan, Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Faruk Eren'in yerine ise Ozan Alper YurtoÄŸlu'nun getirildiÄŸi görüldü. DeÄŸiÅŸiklikler sonrasÄ± bazÄ± yazarlarÄ±n da yazÄ±larÄ±na devam etmeyeceÄŸi öne sürülüyor.

VAKIF DAVASI SÜRECÄ°

YargÄ±tay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet VakfÄ±na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n geçersiz olduÄŸuna karar vermiÅŸti. Bunun üzerine Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulunun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanmasÄ± gündeme geldi.

Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Alev CoÅŸkun ve Åževket TokuÅŸ ile Eski Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa PamukoÄŸlu’nun açtÄ±klarÄ±, Mustafa Balbay’Ä±n da davacÄ±larÄ±n yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± dava, Ä°stanbul 1. Hukuk Mahkemesinde görülmüÅŸtü.

“Cumhuriyet VakfÄ±na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n VakÄ±flar Genel MüdürlüÄŸünce geçersiz sayÄ±lmasÄ± nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantÄ±nÄ±n da geçersiz olduÄŸu, izleyen toplantÄ±nÄ±n vakÄ±f tüzüÄŸünde aranan çoÄŸunlukla yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve vekaleten oy kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±” iddialarÄ±nÄ± yerinde gören Ä°stanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararÄ±na karÅŸÄ± Cumhuriyet VakfÄ±, istinaf mahkemesine baÅŸvurmuÅŸtu.

Ä°stinaf mahkemesi, 28 Åžubat 2018’de yazdÄ±ÄŸÄ± gerekçede 1. Hukuk Mahkemesinin kararÄ±nÄ± “usul ve yasaya uygun” bularak, YargÄ±tayda temyiz yolu açÄ±k olarak onadÄ±.

Ä°stinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± YargÄ±taya taÅŸÄ±yan Cumhuriyet VakfÄ±nÄ±n dava sürecinde temyiz aÅŸamasÄ±nda da karar deÄŸiÅŸmedi. YargÄ±tay 8. Hukuk Dairesi, kararÄ± onadÄ±.

YargÄ±tayÄ±n kesin olan kararÄ± uyarÄ±nca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 09:39

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