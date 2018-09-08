Murat Sabuncu'dan Cumhuriyet'e veda yazÄ±sÄ±

Cumhuriyet'te 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r sÃ¼ren genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸi gÃ¶revini bÄ±rakan Murat Sabuncu son yazÄ±sÄ±nda, 'KaranlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet' dedi.

Cumhuriyet VakfÄ±ndaki yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan gazetenin yönetimi de deÄŸiÅŸirken Murat Sabuncu, genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi görevini bÄ±raktÄ±. Sabuncu, "KaranlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± veda yazÄ±sÄ±nda "Åžimdi gitme zamanÄ±. Sebebini tarih yazacak. Kimse benim aÄŸzÄ±mdan Cumhuriyet aleyhine tek bir kelime duymayacak" dedi. Sabuncu'nun yazÄ±sÄ± gazetede yer aldÄ± ancak internet sitesine konulmadÄ±.

25 aydÄ±r gazetenin genel yayÄ±n yönetmeni olan Sabuncu, bu sürenin 17 ayÄ±nÄ± cezaevinde geçirmiÅŸti.

Sabuncu'nun yazÄ±sÄ± ÅŸöyle:

SabahlarÄ± erken saatte gazeteye geldiÄŸimde beÅŸinci kattaki odama çÄ±kmadan önce giriÅŸin hemen altÄ±ndaki “Cumhuriyet Müzesi”ne inerim. 1800’lerin sonundan kalma Lipotype baskÄ± makinesinden gazetenin kurucularÄ± Nadi Ailesi’nin kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±na pek çok özel hatÄ±rayÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±r orasÄ±. Tabii Ä°lhan Selçuk’tan UÄŸur Mumcu’ya Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ±’dan Onat Kutlar’a bu gazetenin bugünlere ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan simge isimlerin izlerine de rastlarsÄ±nÄ±z… Müzenin iç kÄ±smÄ±nda mütevazÄ± görünümlü, beyaz boyalÄ± kilitli bir kapÄ± vardÄ±r. Oradan içeriye küçük bir odaya girersiniz. Oda küçüktür ama orada büyük bir tarih yatar. Cumhuriyet Gazetesi’nin kurulduÄŸundan bu yana çÄ±kan tüm sayÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu ciltler burada durur. Eski yazÄ±dan Latin harflerle yeni yazÄ±ya, hatta bir dönem yarÄ± eski-yarÄ± yeni yazÄ±yla çÄ±kmÄ±ÅŸ gazeteler. 1928’lerde hemen her kahvede biraz da yeni harflere alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± için bulundurulan bir gazete. Kurucu iradenin; Mustafa Kemal Atatürk’ün isteÄŸiyle Ä°stanbul’da yaÅŸama geçen gazete, ama hep ve daima halkÄ±n gazetesi. Bu ülkenin kuruluÅŸuna ÅŸahitlik etmiÅŸ o küçük odadaki o gazete arÅŸivinin arasÄ±nda dolaÅŸmak hep dizlerimi titretir. Gazetede yayÄ±nla ilgili kritik bir karar alacaÄŸÄ±m zaman o odaya girer kapÄ±yÄ± kapatÄ±r ve kendi kendime derim ki; “bu gazetenin kuruluÅŸuna, kurucusuna, her dönem bedel ödemiÅŸ gazetecilerine yakÄ±ÅŸÄ±r bir duruÅŸ sergile. EndiÅŸe etme, diyeceÄŸin sözden geri durma, hak ve özgürlüklerin peÅŸinde ol. Bedeli ne olursa olsun. ”

Bu size ilk ve son editör yazÄ±m. 4 yÄ±l 1 aydÄ±r gururla çalÄ±ÅŸÄ±yorum Cumhuriyet’te. 25 aydÄ±r genel yayÄ±n yönetmeniyim. Bu sürenin 17 ayÄ± hapiste geçti. 2 aylÄ±k yayÄ±n yönetmeniyken tutuklandÄ±m 9 Mart’ta tahliye oldum, o gün bugündür tam altÄ± aydÄ±r her gün gazetedeyim. Cumhuriyet DavasÄ±’nda üzerimize atÄ±lan iftiralardan, baÅŸroldeki oyunculardan ya da figüranlardan bahsedecek deÄŸilim. Zaten tarih bunu yazdÄ±, bilinmeyenler de er ya da geç yazÄ±lacak. Burada size nasÄ±l bir duyguyla gazete yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatacaÄŸÄ±m. Cumhuriyet’i her gün, tarihsel geçmiÅŸiyle de uyumlu ÅŸekilde “sesi kÄ±sÄ±lanlarÄ±n sesi, saklanmak istenenlerin cesurca gösterildiÄŸi” gazete olarak yaptÄ±k. Herkesin “kendi sesine âÅŸÄ±k olduÄŸu” bu zorlu süreçte farklÄ± seslerin bir arada varolduÄŸu entelektüel bir yapÄ± kurguladÄ±k. Kim haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸruyorsa; hangi mahalleden olduÄŸuna ya da kiÅŸisel dostluklara bakmadan tüm objektifliÄŸimizle, gazetecilik ve evrensel deÄŸerler ekseninde haberini yaptÄ±k. MaÄŸdurun kimliÄŸine bakmadÄ±k. ÇoÄŸunlukla iktidarÄ±n, zaman zaman da “mahallesinden alkÄ±ÅŸ almak için kÄ±lÄ±ç sallayanlarÄ±n” saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±k. Ama doÄŸru ve vicdanlÄ± habercilikten, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayanÄ±n sesi olmaktan asla vazgeçmedik.

Son dönemde ülke, akademisinden medyasÄ±na iÅŸ insanÄ±ndan edebiyatçÄ±sÄ±na kadar “korkuyla karÄ±ÅŸÄ±k” büyük bir suskunluk içinde. Bu suskunluk ülkenin üzerine uÄŸursuz bir sis bulutu gibi çökmüÅŸ durumda. Böyle bir ortamda nefes borusu olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k okurlarÄ±mÄ±za. KiÅŸisel tarihimde 28 Åžubat sürecinde özgürlükleri ellerinden alÄ±nmÄ±ÅŸ baÅŸörtülü evlatlarla yan yana durmak da var, Gazze’ye insani yardÄ±ma giden Mavi Marmara gemisindeki kayÄ±plarÄ±n ardÄ±ndan kahrolmak da. Zulme, baskÄ±ya uÄŸrayan Kürt siyasetçilerinin haberlerini yapmak da var, “barÄ±ÅŸ sürecine umutla inanmak da...” Bir dönem iktidarÄ±n ortaÄŸÄ± olan Gülencilerin eline geçirdiÄŸi yargÄ± eliyle yaptÄ±klarÄ± infazlara karÅŸÄ± çÄ±kan bir avuç insan içinde yer almak da var, onlarÄ±n iftirasÄ±na uÄŸrayan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n Silivri’deki görüÅŸçüleri arasÄ±nda yer almak da…

15 Temmuz darbe giriÅŸimine diÄŸer tüm darbelere olduÄŸu gibi ilk andan itibaren karÅŸÄ± çÄ±kmak da var… 20 Temmuz’dan sonra inÅŸa edilen sivil baskÄ±ya karÅŸÄ± direnmek de… Direnmenin bedelini ödemek de…

GözaltÄ±ndan tutuklanmaya götürülürken adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±lan iki meslektaÅŸÄ±mÄ±z oldu. Biri AydÄ±n Engin’di. Benimle vedalaÅŸmaya geldiÄŸinde onun kulaÄŸÄ±na iki cümle fÄ±sÄ±ldadÄ±m: AÄŸabey okurlarÄ±mÄ±za selam söyle, biz kimsenin önünde eÄŸilmeyiz, sadece onlarÄ±n, halkÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda saygÄ±yla eÄŸiliriz…

Sevgili okurlar o günden bugüne söz verdiÄŸimiz gibi kimsenin karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸilmedik. Cumhuriyet bir Ä±ÅŸÄ±k olsun diye, meslek ilkelerimiz ve geleneklerimiz çerçevesinde gazetecilik yaptÄ±k. Åžimdi gitme zamanÄ±. Sebebini tarih yazacak. Kimse benim aÄŸzÄ±mdan Cumhuriyet aleyhine tek bir kelime duymayacak. Çünkü karanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ±, yaÅŸamalÄ± Cumhuriyet, yaÅŸasÄ±n Cumhuriyet. HoÅŸçakalÄ±n..." (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Cumhuriyet gazetesinde â€˜tanÄ±klarÄ±nâ€™ yÃ¶netimi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 11:10

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