Mustafa DurmuÅŸ: Sorunu ortaya Ã§Ä±karanlar Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n adresi olamaz

Bu ekonomiyi ne yaparsanÄ±z yapÄ±n eskisi gibi hormonlu da olsa bÃ¼yÃ¼tme ÅŸansÄ± kalmadÄ±, sert bir ekonomik Ã§akÄ±lmaya doÄŸru bu iÅŸ gidiyor.

Serpil Ä°LGÜN

Bir yÄ±l önce, Eylül 2017’de 3.40 TL olan dolar bugün 6.40 TL seviyelerinde. AÄŸustos ayÄ± enflasyonu yüzde 18’le son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesine çÄ±karken, uzmanlar halkÄ±n enflasyonunun en az yüzde 30 olduÄŸunu belirtiyor. “Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye zam” deyiminin son adresi, müze ve ören yerleri giriÅŸlerine yapÄ±lan yaklaÅŸÄ±k yüzde 50 oranÄ±ndaki zam oldu. “DolarÄ±n yükselmesi vatandaÅŸÄ± ilgilendirmez” açÄ±klamalarÄ±nÄ±n aksine, TL’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± rekor deÄŸer kaybÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± artÄ±k daha fazla hissediyoruz. Sorunun daha da derinleÅŸeceÄŸi, gÄ±da ürünleri baÅŸta olmak üzere, zamlarÄ±n süreceÄŸi Merkez BankasÄ± (MB) enflasyon raporunda da açÄ±kça ifade ediliyor...

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise “Bu da geçer” diyor. ErdoÄŸan, KÄ±rgÄ±zistan dönüÅŸünde yakÄ±nda enflasyonun tek haneye ineceÄŸini, sorunun aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, “NasÄ±l” sorusunun yanÄ±tÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’tan geldi. “Ciddi tasarruf tedbirleri alÄ±yoruz. Enflasyona karÅŸÄ± topyekün mücadele baÅŸlatÄ±yoruz!”

Krizin neresindeyiz? Tasarruf tedbirleri ne anlama geliyor? Yerli ve milli parayla ticaret mümkün mü? IMF, tek seçenek mi? Krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilerin üzerine yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne nasÄ±l geçilebilir?..

VatandaÅŸÄ±n tek gündemi haline gelen krizdeki geliÅŸmeleri, akademisyen Prof. Dr. Mustafa DurmuÅŸ’la konuÅŸtuk. GeçtiÄŸimiz yÄ±l “Kriz Darbe ve SavaÅŸ KÄ±skacÄ±nda Türkiye Ekonomisi” baÅŸlÄ±klÄ± kitabÄ±nÄ±, ekonomi üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalara ekleyen DurmuÅŸ, sendika.org’da yazÄ±larÄ±nÄ± sürdürüyor.

GÄ±dadan ulaÅŸÄ±ma her ÅŸeye zam yaÄŸÄ±yor ve bizzat Merkez BankasÄ±, zamlarÄ±n devam edeceÄŸini söylüyor. CHP’ye göre Türkiye batÄ±yor. GidiÅŸat o yönde mi? Krizin hangi evresindeyiz?

Türkiye ekonomisi, tarihinin en derin kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Ve birkaç ay içinde bunun daha derinleÅŸeceÄŸini, çok daha belirgin baÅŸka izler de ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. SöylediÄŸiniz gibi çok hÄ±zlÄ± geliÅŸen bir süreç var ama bu bir süredir yaÅŸanan bir süreç. HÄ±zlanmasÄ± bekleniyordu.

Bu kriz Türkiye’nin ilk krizi deÄŸil, son krizi de olmayacak. ÖrneÄŸin 40 yÄ±l öncesinde, 70’li yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±ndaki krizi hatÄ±rlÄ±yorum. Kapitalizm bu krizden ancak 12 Eylül askeri diktatörlüÄŸü ve beraberinde izlenen neo liberal birikim stratejisi ve politikalarÄ±yla çÄ±kabildi. Ama fatura halka kesildi. Ücret kÄ±sÄ±ntÄ±larÄ±, zamlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra demokratik hak ve özgürlükler askÄ±ya alÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan 2001 krizini yaÅŸadÄ±k. 20’nin üzerinde banka devletleÅŸtirilerek sahipleri kurtarÄ±ldÄ±. Bu kriz bize AKP iktidarlarÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Kemal DerviÅŸ’in programÄ±na sadÄ±k kalan siyasal Ä°slamcÄ±, neo liberal bir iktidarla birlikte, uluslararasÄ± finans kapitalle tam entegre olan, sonrasÄ±nda daha da otoriterleÅŸen AKP iktidarlarÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisi 16 yÄ±l sonra yeniden derin bir krize girdi. Ancak bu strateji de 2013 yÄ±lÄ±ndan itibaren tökezlemeye baÅŸladÄ± ve içinde bulunduÄŸumuz yÄ±lda krize girdi.

Bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nasÄ±l bir kriz?

Bu, özde, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± Türkiye kapitalizminin yapÄ±sal bir krizi. Kendini ödemeler dengesi krizi (döviz kurunun hÄ±zlÄ± yükseliÅŸi), özel sektör dÄ±ÅŸ borç krizi, potansiyel bir bankacÄ±lÄ±k krizi biçiminde sergiliyor. Åžu an ilk aÅŸama tamamlanmÄ±ÅŸ ve ikinci aÅŸamaya girilmiÅŸ durumda. Böyle bir finansal krizin sonuncu aÅŸamasÄ± derin bir resesyon, yani ekonominin reel olarak küçülmesidir.

Ä°ÅŸin aslÄ± ÅŸu ki, son 16 yÄ±ldÄ±r uygulanmakta olan Türkiye kapitalizminin birikim rejimi artÄ±k tÄ±kandÄ±, sürdürülemiyor. Bu daha öncekiler gibi bir deÄŸiÅŸiklik gerektiriyor. Bu deÄŸiÅŸiklik sadece ekonomik stratejide olmayacak, aynÄ± zamanda siyasette de gerekiyordu ki özellikle de 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana rejimin giderek otoriterleÅŸmesi ve totaliter bir karakter almasÄ± bu savÄ±mÄ±zÄ± doÄŸruluyor. Yani alttaki ekonomik kriz, üstte de deÄŸiÅŸimi zorunlu kÄ±lÄ±yor. KuÅŸkusuz bu deÄŸiÅŸim demokrasiden yana olmuyor.

Bir baÅŸka anlatÄ±mla, egemen sÄ±nÄ±flar açÄ±sÄ±ndan bu krizden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n, daha fazla sertleÅŸme, daha fazla otoriterleÅŸme, daha fazla küresel kapitalist sistemle eklemlenme ile ve bunu yaparken de hem siyasal, hem iktisadi faturanÄ±n doÄŸrudan emekçi sÄ±nÄ±flara kesilmesi ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirileceÄŸini düÅŸünüyorum.

Ä°ktidar bloÄŸu ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± dÄ±ÅŸ güçlere, özelde de ABD’ye baÄŸladÄ±ÄŸÄ± gibi, onunla ilintili ÅŸu tezi de kuvvetli biçimde kullanÄ±yor; ‘Hem içerde, hem dÄ±ÅŸarÄ±da terörist unsurlarla mücadele ediyoruz, sÄ±nÄ±r ötesine operasyonlar yapÄ±yoruz, bunun ekonomik maliyeti elbette olacak!’ Krize giden sürecin güvenlik politikalarÄ±yla baÄŸÄ± için ne söylersiniz?

Krizin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak iktisadi nedenleri vardÄ±r ama politik ve jeopolitik nedenleri de çok önemli. Ä°zlenen politikalarÄ±n Türkiye’yi yapÄ±sal olarak adeta yarÄ± sömürge gibi dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, son yÄ±llarda baÅŸka bir özgün durum daha kendini gösterdi. Özellikle 2013’ten sonra jeopolitik riskler denen riskler çok arttÄ±. Biliyorsunuz 2013’e kadar yaÅŸanan bir barÄ±ÅŸ süreci vardÄ±, sonrasÄ±nda bir anda masa devrildi, savaÅŸ konseptine dönüldü. Bu tabii askeri harcamalarÄ± arttÄ±rdÄ±. Ülke aynÄ± dönemde Suriye’deki savaÅŸÄ±n da bir parçasÄ± olmaya baÅŸladÄ±. Keza yine içerde 2013’ten sonra, 15 Temmuz 2016’daki darbe giriÅŸimiyle doruk noktasÄ±na ulaÅŸan Cemaat-AKP çatÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸti. ArdÄ±ndan ilan edilen OHAL koÅŸullarÄ±nÄ±n ekonomiye getirdiÄŸi yükler, öne alÄ±nan 24 Haziran seçimleri ve sonrasÄ±nda kurdaki artÄ±ÅŸÄ± iyice tetikleyen Trump-ErdoÄŸan gerilimi ile iyice artan siyasal ve ekonomik belirsizlikler... Bunlar da siyasetten kaynaklÄ± kriz nedenleri oldu ve ekonomiyi vurdu.

Ä°Åž SERT BÄ°R ÇAKILMAYA DOÄžRU GÄ°DÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel

‘OnlarÄ±n dolarÄ± varsa bizim Allah’Ä±mÄ±z var’ diyerek halka dolar bozdurma çaÄŸrÄ±sÄ± yapan ErdoÄŸan, geçtiÄŸimiz hafta da ‘Bu da geçer’ dedi. NasÄ±l geçeceÄŸi sorusunun yanÄ±tÄ± ise Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak, enflasyona karÅŸÄ± topyekün mücadele edileceÄŸini, güçlü para ve maliye politikalarÄ±nÄ±n hayata geçirileceÄŸini söyledi. Bu ne anlama geliyor ve çare olur mu?

Ä°ktidar ön cephede dövizi konuÅŸuyor ama bana kalÄ±rsa iÅŸsizliÄŸin de ötesinde en önemli sorun yüksek enflasyon. Biliyorsunuz resmi enflasyon TÜFE’de yüzde 18’i buldu, ÜFE’de yüzde 32’nin üzerinde. Bu, önümüzdeki aylarda üreticilerin bu maliyetleri tüketicilere yansÄ±tacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Böyle olduÄŸunda enflasyon artmaya devam edecek. YÄ±l sonunda yüzde 25 olarak görürsek hiç ÅŸaÅŸÄ±rmayalÄ±m. Zaten bugün insanlar çarÅŸÄ±ya pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸeyin asgari yüzde 30 ile 50 arasÄ±nda zamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyor. Devlet eliyle yapÄ±lan doÄŸalgaz, elektrik, benzin zamlarÄ± da almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. YakÄ±nda Orta Vadeli Program (OVP) çÄ±kacak, orada ne olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz ama Albayrak “Enflasyonla mücadele ön planda olacak” demesine raÄŸmen, iÅŸin en tepesinde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan farklÄ± düÅŸünüyor. Bir süre önce açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 100 günlük eylem programÄ±nda enflasyonist büyüme modelinin sürdürüleceÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Yani ortada bir uyuÅŸmazlÄ±k var.

NasÄ±l bir uyuÅŸmazlÄ±k?

ErdoÄŸan, mevcut büyüme stratejisinin devam ettirilmesinden yana; en azÄ±ndan yerel seçimlere kadar. Bu ise hem dÄ±ÅŸ açÄ±ÄŸÄ±, hem enflasyonu daha da arttÄ±racak bir strateji. Maliye BakanÄ± ise enflasyonla mücadeleyi önceleyen bir programÄ± anlatÄ±yor. Ä°kisi arasÄ±nda bir çeliÅŸki var, ben bu çeliÅŸkinin giderilmesi konusunda gücün daha çok Saray’da olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Orta Vadeli ProgramÄ± bekleyip, oraya nasÄ±l yansÄ±yacak görmemiz lazÄ±m. Ama bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka gerçeÄŸi de görmemiz gerekiyor. Ekonomik büyüme ikinci çeyrekten itibaren yavaÅŸlamaya baÅŸladÄ±. IMF ve DB raporlarÄ±nda da 2019’da ciddi bir daralmaya iÅŸaret ediliyor. Yani niyet ne olursa olsun, nesnel koÅŸullar ÅŸunu gösteriyor; bu ekonomiyi ne yaparsanÄ±z yapÄ±n eskisi gibi hormonlu da olsa büyütme ÅŸansÄ± kalmadÄ±, sert bir ekonomik çakÄ±lmaya doÄŸru bu iÅŸ gidiyor. Bunun politik sonuçlarÄ± olacaktÄ±r kuÅŸkusuz.

KRÄ°Z DERÄ°NLEÅžTÄ°KÇE FAÅžÄ°ZAN EÄžÄ°LÄ°MLER ARTAR

Bakan Albayrak’Ä±n ‘ciddi tasarruf tedbirleri alacaklarÄ±nÄ±, örneÄŸin lüks makam araçlarÄ±nÄ±n satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kamu harcamalarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±’ söylediÄŸi gün Saray’daki 30 AÄŸustos resepsiyonu menüsünün ejder suyu ve telaffuzunda zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir takÄ±m yiyecek ve içeceklerden oluÅŸtuÄŸunu öÄŸrendik. AynÄ± günlerde MEB bütçesinde yüzde 18’lik bir kesinti yapÄ±ldÄ±. ‘Tasarruf’ ifadesini bu iki olgu üzerinden deÄŸerlendirdiÄŸinizde ne söylersiniz?

Halka, “BakÄ±n biz bir ÅŸeylerden tasarruf yapÄ±yoruz” demek zorundalar. O nedenle böyle ÅŸeyler söyleniyor. Ancak, medya hakimiyeti olsa da biri kalkÄ±yor bu ejder suyunu yazÄ±yor, bunu duyan, bunu öÄŸrenenler de -iktidara oy veren taban da olsa- bir memnuniyetsizlik yaÅŸÄ±yor. Kendisi pazara gittiÄŸinde 5 TL’nin altÄ±nda meyve alamazken, yüzlerce lirayÄ± bulan meyvelerle bunun nasÄ±l olduÄŸunu sorgulamaya baÅŸlÄ±yor. Bu tür siyasal iktidarlar, asÄ±l tasarrufu ve asÄ±l kemeri halk için sÄ±ktÄ±rÄ±rlar, onu görmek lazÄ±m. Lüks makam araçlarÄ±nda azaltma gibi göstermelik bir ÅŸeyler yapÄ±labilir ama ÅŸu soruyu sormamÄ±z lazÄ±m; neden bu kadar lükse giriliyor? Avrupa ülkeleri içinde kamuda lüks araç kullanÄ±mda birinci ülkeyiz. Yani bu artÄ±k yaÅŸam biçimine dönüÅŸmüÅŸ. Cuma günleri Kocatepe Cami’nin önüne bakÄ±n, yüzlerce lüks resmi araç ve koruma ordularÄ±yla cuma namazÄ±na gelen siyasetçiler ve bürokratlar görürsünüz. Bunlar bu alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan vazgeçebilecekler mi, emin deÄŸilim. Ama halk için ciddi kÄ±sÄ±tlamalar geliyor; kÄ±sÄ±lan eÄŸitim harcamalarÄ±nda gördük, saÄŸlÄ±kta tüm bunlar yaÅŸanÄ±yor zaten. Süreç içinde halka kemer sÄ±ktÄ±rmaya yönelik bu tür “tedbirlerin” artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bunu gündeme getirmek, anlatabilmek gerekiyor. Ama bunu anlatabilecek bir muhalefetin olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Neoliberal popülizmin etkileri aÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece insanlarÄ±n fikirlerinin deÄŸiÅŸmesi çok zor, hatta kriz çok daha derinleÅŸtiÄŸinde daha sola eÄŸilim, sisteme muhalif olanlarÄ±n güçlenmesinden ziyade, tersine daha faÅŸizan eÄŸilimlerin artacaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Dünyadaki geliÅŸmeler de bunu gösteriyor.

Nitekim son olarak Cumartesi Anneleri’nde vücut bulan eylem ve grevlerin yasaklanmasÄ± da bunun iÅŸaretlerini oluÅŸturmuÅŸ oluyor...

Aynen öyle. Bunun tarihte de örnekleri var. Çünkü böyle bir rejim inÅŸasÄ±nÄ±n olmazsa olmazÄ± ekonomik krizlerdir. 1930’larÄ±n Almanya’sÄ±na bakÄ±n, ondan öncesi Ä°talya’ya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda her ikisinde de ortak paydalarÄ±ndan biri ekonomik krizdir. EÄŸer iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± örgütsüzse, en geniÅŸ emek kitleleri örgütsüzse bunun gideceÄŸi yer bellidir.

Türkiye sadece iktisadi, sadece politik bir kriz yaÅŸamÄ±yor. Çoklu bir kriz hali var Türkiye’nin. Ekolojik kriz var ki bu da çok önemli. Sosyal krizler var, birçoÄŸu içe patlama biçiminde intiharlar vs biçiminde geliÅŸiyor ama bir süre sonrasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸeye dönüÅŸebileceÄŸinin iÅŸaretlerini de görüyoruz. Bunu Fikret BaÅŸkaya Hoca “çöküÅŸ” olarak nitelendiriyor. Ben henüz o aÅŸamada olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum ama oraya doÄŸru gidiyor maalesef. Sistemde de ciddi bir çürüme olduÄŸunu görüyoruz. Mesela Halk BankasÄ±’nÄ±n mevcut döviz kurunun neredeyse yarÄ±sÄ± oranÄ±nda bir kurdan belli bir süre için döviz satÄ±ÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bunun karÅŸÄ±sÄ±nda ciddi bir soruÅŸturmanÄ±n açÄ±lmamasÄ±, sorumlularÄ±n istifa etmemesi ciddi bir çürümüÅŸlüÄŸün göstergesidir. Son dönemlerde birtakÄ±m sapkÄ±n hareketlerin kendini gösteriyor olmasÄ± çürümüÅŸlüÄŸün göstergesi ama bütün bunlar üzerinden yeni bir ÅŸey inÅŸa edebilme umudu da var. AsÄ±l dikkatlerimizi yönelteceÄŸimiz yer o tomurcuklardÄ±r. ÇÄ±kÄ±ÅŸ için oraya odaklanalÄ±m ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirecek gerçek muhataplarÄ±na gidelim.

ANTÄ°KAPÄ°TALÄ°ST BÄ°R GELÄ°ÅžÄ°M VE KRÄ°ZDEN ÇIKIÅž STRATEJÄ°SÄ° ÜZERÄ°NE KONUÅžMALIYIZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Peki iÅŸçiler, emekçiler bundan nasÄ±l çÄ±kabilir, krizin faturasÄ±nÄ±n halka çÄ±karÄ±lmasÄ± nasÄ±l engellenebilir?

Marx’Ä±n çok güzel bir sözü vardÄ±r; 1859’da Ekonomi PolitiÄŸin EleÅŸtirisi kitabÄ±nÄ±n önsözünde der ki; “Toplumlar tarihte hep çözebileceÄŸi sorunlarÄ± gündemine almÄ±ÅŸtÄ±r. Bir sorun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda onun çözümleri de filizlenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.” Bir baÅŸka söz daha var; kime ait olduÄŸunu tam olarak bilmiyorum; “Sorun yaratanlara sorunun çözümü için gidilmez.” Bu iki sözden hareketle ÅŸunlarÄ± söyleyebilirim; bir, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduÄŸu bu durum eÄŸer yÄ±llardÄ±r uygulamakta olduÄŸu neoliberal sermaye ve servet birikimi stratejisi ve bunu uygulayan bir siyasal iradeyse çözüm onlarda deÄŸildir. Mevcut paradigmanÄ±n reddedilmesi bir ön koÅŸuldur. Bu da antikapitalist bir geliÅŸim ve krizden çÄ±kÄ±ÅŸ stratejisi üzerine konuÅŸmamÄ±zÄ± gerektirir. Hem paradigmanÄ±n, hem de bunun sorumlusu siyasal iradenin, ekonomide üretim ve tüketim biçimlerinin radikal bir biçimde deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir. Ciddi biçimde üretim iliÅŸkilerini yeniden örgütlenmesini gündeme getirmemiz lazÄ±m.

Ne tür örgütlenmeler?

Hemen aklÄ±ma gelenler ÅŸunlar: KooperatifleÅŸme ve yerel meclisler kurmak. Yani yeni bir tanÄ±mla üretici, tüketici kooperatiflerini yerelden baÅŸlayarak kurmak. AyrÄ±ca bunlarÄ± kurulacak iÅŸyeri-iÅŸçi meclisleri, köylü meclisleri, tüketici meclisleri ile desteklemek. Yani hem iktisadi hem de siyasi karar alma mekanizmalarÄ±nÄ± tabana indirmek ve yatay demokratik iliÅŸkilerle bunlarÄ± örgütlemek gerekiyor.

Yerel seçimler gündemde olduÄŸu için altÄ±nÄ± çizmek istiyorum, belediyeler içerisinde ve diÄŸer yerel yönetim biçimleri içerisinde bunlarÄ± hayata geçirmemiz lazÄ±m. Üretimde söz sahibi olmak, karar mekanizmalarÄ±na katmak anlamÄ±nda iÅŸçi kooperatiflerinin örgütlenmesi gerekiyor. Bütün bunlarÄ±n da kendi aralarÄ±nda demokratik bir planlamayla koordine edilerek hayata geçirilmesi gerekiyor. “Krizin sonuçlarÄ±nÄ± bekleyelim, sadece olanlarÄ± teÅŸhir edelim” görüÅŸü yeterli deÄŸil. KuÅŸkusuz olan her ÅŸeyin nesnel bir bakÄ±ÅŸla halka anlatÄ±lmasÄ± gerekiyor, ama halka çözüm yollarÄ±nÄ±n da gösterilmesi lazÄ±m. Özellikle de artmakta olan enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda halkÄ± ezdirmemek için nasÄ±l bir alternatif hayata geçirebiliriz, bunun ilk planda konuÅŸulmasÄ± gerekiyor.

Ä°kincisi, demokrasi ve barÄ±ÅŸÄ± en az ekonomik kriz kadar önemli görüp, amaç haline getirmek gerekli. Bölgede barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±, bölge halklarÄ±nÄ±n kendi gelecekleri ile ilgili olarak yaptÄ±klarÄ± ya da yapacaklarÄ± tercihlere saygÄ±lÄ± olunmasÄ± gerekiyor. Bu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda OrtadoÄŸu’da oynanmakta olan emperyalist oyun bozulabilir, savaÅŸ durur ve bunun ülke ekonomisi üzerinde yaratacaÄŸÄ± tahribat önlenir. Üçüncüsü, siyasetten gelen risklere karÅŸÄ± da kÄ±sa vadede yerinden demokrasiyle daha da güçlendirilmiÅŸ bir parlamenter demokrasiye, hukukun üstünlüÄŸüne dönüÅŸ gerekiyor. Ä°nsan haklarÄ±na, örgütlenme özgürlüklerine saygÄ±nÄ±n olduÄŸu… Bütün bunlarÄ±n da yeni demokratik bir anayasa yapÄ±mÄ±yla mümkün olabileceÄŸinin bilincinde olmalÄ±yÄ±z. Siyasette bu deÄŸiÅŸiklikleri yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sürece, iktisadi olarak paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirseniz bile bunu koruyabilme ÅŸansÄ±nÄ±z yok. Bu bir bütündür.

FAÄ°ZÄ° ARTIRMAYARAK KRÄ°ZDEKÄ° Ä°NÅžAAT SEKTÖRÜNÜ KORUMAYA ÇALIÅžIYORLAR

‘Mevcut kriz dÄ±ÅŸarÄ±da tasarlanmÄ±ÅŸ ama içeride inÅŸa edilmiÅŸ bir kriz’ diyorsunuz. Bu tespitiniz, iktidarÄ±n ‘dÄ±ÅŸ güçler’ argümanÄ±na yakÄ±n bulunabilir. DÄ±ÅŸarda tasarlanmÄ±ÅŸ derken, ne demek istiyorsunuz?

YaÅŸanan krizin Türkiye’nin küresel emperyalist kapitalist sistemle, uluslararasÄ± finans kapitalle baÄŸlarÄ± anlamÄ±nda “dÄ±ÅŸarÄ±da tasarlanmÄ±ÅŸ” olduÄŸunu söylüyorum. Çünkü izlenen birikim stratejisinin ana sürücüsü uluslararasÄ± sermaye akÄ±mlarÄ±. BunlarÄ±n ülkeye bolca ve göreli olarak ucuz bir biçimde girdiÄŸi dönemde, ekonomi coÅŸuyor, tersine olduÄŸunda yani çÄ±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ya da deÄŸirmenin suyu kesildiÄŸinde ülke krize giriyor.

Ekonominin yabancÄ± kaynaÄŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nda krizin dÄ±ÅŸ tasarÄ±mlÄ± olduÄŸunu söylüyoruz. Ancak kriz asÄ±l olarak izlenen ekonomi politikalarÄ± ile yerli olarak imal edildi. ZamanÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken önlemler ya hiç alÄ±nmadÄ± ya da iÅŸ iÅŸten geçtikten sonra alÄ±ndÄ±.

Mesela iktidar, dayandÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±fsal temelleri nedeniyle, bilinçli bir biçimde faiz oranÄ±nÄ±, yüksek enflasyon ve yüksek kur artÄ±ÅŸÄ±na raÄŸmen arttÄ±rmadÄ±. Bu dövizin ateÅŸini bir miktar düÅŸürebilirdi ama yapÄ±lmadÄ±. Muhtemelen 13 Eylül’de ciddi 500-1000 baz puan arasÄ±nda bir faiz artÄ±ÅŸÄ±na gitmek zorunda kalacaklar. Bu kez ekonomi sadece yüksek döviz deÄŸil, yüksek faiz oranlarÄ±nÄ±n kÄ±skacÄ±na girecek.

Bunu bilmiyorlar mÄ±ydÄ±?

Bence biliyorlardÄ±. Ama bu siyasal ve sÄ±nÄ±fsal bir tercih. Faizi artÄ±rmayarak krizdeki inÅŸaat sektörünü korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Milyonlarca satÄ±lmayan konut var, her gün inÅŸaat firmalarÄ±ndan batÄ±ÅŸ haberleri geliyor. Bu sektör son 16 yÄ±llÄ±k birikim stratejisinin en önemli sektörü, göz bebeÄŸi olduÄŸu kadar siyasal iktidarÄ±n da en büyük destekçisi. Yüksek faiz ise emlak, konut, iÅŸyeri biçimindeki inÅŸaatlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± önlüyor zira satÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±n bölümü kredili satÄ±ÅŸlar (mortgage) ÅŸeklinde.

MÄ°LLÄ° PARAYLA TÄ°CARET GERÇEKÇÄ° DEÄžÄ°L

Dolar bozdurma, dolarÄ± hayatÄ±mÄ±zdan çÄ±karma çaÄŸrÄ±larÄ±yla birlikte ErdoÄŸan bir de ‘açÄ±lan ekonomik savaÅŸa karÅŸÄ± milli parayla ticaret’i öneriyor. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var mÄ±?

BankacÄ±lÄ±k, dÄ±ÅŸ ticaret dahil olmak üzere hem küresel kapitalist sisteme baÄŸlÄ± olacaksÄ±nÄ±z ve bu sistemin de en temel para birimi dolar olacak, bu denli entegre olacaksÄ±nÄ±z, sonra da “HayÄ±r, ben dÄ±ÅŸ ticareti milli parayla yapacaÄŸÄ±m” diyeceksiniz, bu gerçekçi deÄŸil.

Türkiye’nin ABD ve NATO ile, BatÄ± ile mevcut baÄŸlarÄ± zaten buna imkan vermez. Kendi parasÄ±yla komÅŸularÄ±yla ticaret yapmasÄ± için de parasÄ±nÄ±n güçlü olmasÄ± gerekir, o paranÄ±n güçlü olmasÄ± için de ekonomisinin güçlü olmasÄ± gerekir. Bence bu söylem son dönemlerdeki yaygÄ±n “yerli”, “milli” söyleminin bir parçasÄ±, o kadar. Böylece seçmen tabanÄ± bir kez daha konsolide edilirken, “çözümsüz deÄŸiliz” mesajlarÄ± verilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Bu ÅŸu soruyu da doÄŸuruyor; dolar hayatÄ±mÄ±zdan çÄ±ksÄ±n, yerli milli para kullanalÄ±m peki, o zaman devlet garantili ihaleler, sözleÅŸmeler neden TL’ye döndürülmüyor?

Çok doÄŸru. 2006-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ± biçiminde 135 milyar dolar yabancÄ± proje baÄŸÄ±tlanmÄ±ÅŸ Türkiye’de. AyrÄ±ca Türkiye’de yaklaÅŸÄ±k 2.2 trilyon liralÄ±k bir mevduat var, bunun neredeyse yüzde 49’u döviz cinsinden. 153 milyar dolarlÄ±k vadeli mevduat var. Yani dolarizasyon o denli yaygÄ±n. DolarÄ±n kira sözleÅŸmelerinden büyük kamu özel iÅŸbirliÄŸi alt yapÄ± projelerine ve ÅŸehir hastanelerinin kira sözleÅŸmelerine kadar yaygÄ±n bir hâkimiyeti var. Banka mevduatlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± döviz cinsinden. Çünkü yatÄ±rÄ±mcÄ±lar gelirlerinin enflasyon nedeniyle erimesini istemiyorlar. UluslararasÄ± finans kapital ve onlarÄ±n yerli proje ortaklarÄ± da dövizli sözleÅŸmelerle kur artÄ±ÅŸÄ±ndan da gelir saÄŸlamak istiyor.

KÄ±saca hem piyasa kapitalizminin en sert modelini benimseyeceksiniz, hem de yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n buna uygun davranmamasÄ±nÄ± isteyeceksiniz ve dolarÄ± hayatÄ±nÄ±zdan çÄ±kartÄ±n diyeceksiniz. Bu da anlamlÄ± deÄŸil. Nitekim bu çaÄŸrÄ±yÄ± yapan bir ticaret odasÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±n döviz bürosu sahibi olmasÄ± bu çeliÅŸkili durumu gösteriyor.

HAVUZ MEDYASI, ‘IMF’YÄ° DÄ°ZE GETÄ°RDÄ°K’ BAÅžLIKLARI ATABÄ°LÄ°R!

FotoÄŸraf: Evrensel

IMF seçeneÄŸi, krizden çÄ±kÄ±ÅŸa karÅŸÄ± zorunlu bir yönelim olarak ÅŸu günlerde daha sÄ±k dillendiriliyor. sendika org’ta 14 Haziran tarihli yazÄ±nÄ±zda ‘AKP iktidarlarÄ±, son 15 yÄ±ldÄ±r IMF olmaksÄ±zÄ±n IMF programÄ±nÄ± ve ilgili politikalarÄ± zaten hayata geçiriyor’ diyorsunuz. Öyleyse, bugün 20. kez baÅŸvurulmasÄ± halinde karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda IMF’ye ne verilecek?

Öncelikle IMF’ye bizden doÄŸru bir ihtiyaç olduÄŸu kadar, BatÄ±’nÄ±n da Türkiye’nin IMF ile anlaÅŸmasÄ±na ihtiyacÄ± var. Çünkü BatÄ±lÄ± bankalar yerli bankalara ortak olmuÅŸlar, krediler vermiÅŸler vs. Öncelikle bu paralarÄ±nÄ± kurtarmak istiyorlar. Yunanistan’da da benzer bir operasyon olmuÅŸtu; IMF programÄ± hayata geçtikten sonra yapÄ±lan ödemelerin yüzde 90’Ä± asÄ±l olarak büyük BatÄ±lÄ± bankalarÄ±n alacaklarÄ±nÄ± tahsil etmede kullanÄ±ldÄ±. Türkiye’de de benzer bir durum olacaktÄ±r. Ä°kincisi, bu borçlarÄ±n ödenebilmesi için standart bir program olan standby anlaÅŸmasÄ±nÄ±n belli kurallarÄ± var, o kurallara mali disiplin falan deniyor ama bunun Türkçesi kemer sÄ±kmadÄ±r, sosyal harcamalardan kÄ±sÄ±lmasÄ±nÄ± isteyeceklerdir. Bu da aÄŸÄ±rlÄ±kla eÄŸitimde ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gibi, saÄŸlÄ±k ve sosyal güvenlik dahil olmak üzere halka dönük olacak. YanÄ±sÄ±ra sosyal güvenlikle ilgili bir ÅŸey yapmalarÄ± gerekiyor, bunu reform olarak adlandÄ±rÄ±yorlar ama bu bize büyük kayÄ±plar olarak dönecek. Kamu emekçilerinin güvencesini külliyen kaldÄ±rabilirler. Geriye kÄ±dem tazminatlarÄ± kalÄ±yor. Türkiye’deki iÅŸverenlerin de fÄ±rsattan istifade istedikleri ÅŸey bu. AynÄ± ÅŸekilde Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’nun amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda daha da yoÄŸun kullanÄ±mÄ± söz konusu olacaktÄ±r.

‘KoÅŸullar ne kadar zorlarsa zorlasÄ±n ErdoÄŸan IMF’ye baÅŸvurmaz. Çünkü düne kadar IMF’nin Türkiye’den borç ister hale geldiÄŸi ile övünen ErdoÄŸan için IMF’ye baÅŸvuru her ÅŸeyden önce psikolojik bir bariyer.’ Sizin deÄŸerlendirmeniz ne?

IMF’nin kapÄ±sÄ±nÄ± çalmamasÄ± için CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n diÄŸer seçeneklere yönelmesi lazÄ±m. Katar, Çin denendi. Ama Katar’Ä±n ne katabileceÄŸi belli. Çin ise baÅŸka bir iliÅŸkilenme gerektiriyor. Yani kÄ±sa vadede bir ÅŸey çÄ±kmayacak. Geriye sermaye kontrollerine baÅŸvurmak kalÄ±yor. AslÄ±nda ufak ufak o yola baÅŸvuruluyor. ÖrneÄŸin hem inÅŸaat firmalarÄ±na, hem ihracatçÄ±lara, hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndakilere “dövizlerinizi ülkeye getirin” diyen bir düzenleme yapÄ±ldÄ±. Bu kÄ±smi bir sermaye kontrolü demek. Ama bankalardaki dövizin kullanÄ±mÄ±na kÄ±sÄ±t getirmek daha aÄŸÄ±r bir güven sorunu yaÅŸatacaÄŸÄ± için en azÄ±ndan ÅŸimdilik düÅŸündükleri bir seçenek olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Geriye döviz rezervleri kalÄ±yor ki bu da yeterli deÄŸil. Türkiye’nin bir yÄ±llÄ±k döviz ihtiyacÄ±nÄ± (230 milyar dolar civarÄ±nda) karÅŸÄ±lamÄ±yor. Geriye IMF ile anlaÅŸma seçeneÄŸi kalÄ±yor. Peki, bu siyasi kariyerinde ciddi bir etkiye yol açar mÄ±? Çok emin deÄŸilim, çünkü ErdoÄŸan’a destek verenler, ÅŸu ana kadar söyledikleri gibi “SaldÄ±rÄ± var, baÅŸka çaresi kalmadÄ±” diyebilirler. Ya da havuz medyasÄ± ÅŸöyle bir baÅŸlÄ±k atarsa ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n: “Sonunda IMF’yi de dize getirdik, bizimle anlaÅŸma yapmak zorunda kaldÄ±!”

AB MALÄ° DESTEK SUNSA BÄ°LE SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ, ÖTELENMÄ°Åž OLUR

Ekonomi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda öne çÄ±kan bir diÄŸer tartÄ±ÅŸma da AB’ye yönelim. AB ile yakÄ±nlaÅŸma krize merhem olur mu?

Ben bu açÄ±klamalarÄ±n o günlerde çok Ä±sÄ±nan para piyasalarÄ±ndaki ateÅŸi biraz düÅŸürsün diye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. AçÄ±kçasÄ± ÅŸu ana kadar yaÅŸananlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman da bu giriÅŸimlerin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Åžunun da altÄ±nÄ± çizmek lazÄ±m, Türkiye’deki ‘yeni rejimin’ yönelimleriyle AB’nin yönelimleri aynÄ± deÄŸil. KaldÄ± ki öyle bir yakÄ±nlaÅŸma olsa ve Türkiye’ye ihtiyacÄ± olan mali destek gelse de sorunlar, çözülmez sadece ertelenmiÅŸ olur. Bunun en güzel örneÄŸi Yunanistan’dÄ±r. ‘Destek paketi’ni alan Yunanistan 2060 yÄ±lÄ±na kadar AB’ye dÄ±ÅŸ borç ödeyecek, bunun için de kemer sÄ±kmaya devam edecek.

KAMUSALLAÅžTIRMAYI YENÄ°DEN TANIMLAMAMIZ GEREKÄ°YOR

Åžarbon, Halk BankasÄ±, kaÄŸÄ±t krizi, Telekom… bu baÅŸlÄ±klarÄ±n aynÄ± günlerde konuÅŸuluyor olmasÄ± bize ne anlatÄ±yor?

Åžöyle söyleyeyim; bir hastalÄ±k ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, vücutta deÄŸiÅŸik ÅŸekilde tezahür eder. Vücut çok hasta, bunlar o hastalÄ±ÄŸÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± birtakÄ±m sonuçlar. Åžarbon, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitirilmesinin sonucudur. AynÄ± ÅŸekilde kaÄŸÄ±t sorunu Türkiye’deki özelleÅŸtirmelerin konuÅŸulmasÄ±nÄ± gerektirir. Yine Telekom’un özelleÅŸtirilmesi öyle. Bir talan yaÅŸandÄ±. ÖzelleÅŸtirmelerin hiçbir ekonomik gerekçesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, özelleÅŸtirmelerin politik tercih olduÄŸunu o zaman da söylemiÅŸtik. Peki, bizim özelleÅŸtirmelere karÅŸÄ± söyleyecek neyimiz var? Ben derim ki, özelleÅŸtirilmiÅŸ kurumlar mevcut siyasal yapÄ± altÄ±nda yeniden devletleÅŸtirilmesin. Bunun hiçbir faydasÄ± olmayacaktÄ±r. Bizim kamusallaÅŸtÄ±rmayÄ± yeniden tanÄ±mlamamÄ±z gerekiyor.

NasÄ±l?

Belki bunu “toplumsallaÅŸtÄ±rma” olarak adlandÄ±rabiliriz. Bunun denetiminin de biraz önce bahsettiÄŸimiz meclisler gibi demokratik bir yapÄ±nÄ±n üzerinden yapÄ±labileceÄŸini düÅŸünüyorum. Böyle bir ÅŸey olursa evet toplumsallaÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±nlar ama aksi halde böyle bir yapÄ± içinde Telekom’un yeniden devletleÅŸtirilerek ortaya çÄ±kan zararÄ±n vergi mükelleflerine ödettirilmesini doÄŸru bulmuyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 23:55

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