â€˜GeÃ§miÅŸi deÄŸiÅŸtiremeyiz, ama geleceÄŸi inÅŸa etmekten korkmamalÄ±yÄ±zâ€™

TÃ¼lin Tankut ile, 1990-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± makalelerinden oluÅŸan â€˜Serbest DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸâ€™ adlÄ± kitabÄ± Ã¼zerine konuÅŸtuk.

Didem ÇELÄ°K

Tülin Tankut’un, 1990-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± makalelerinden oluÅŸan, ‘Serbest DüÅŸüÅŸ’ ismini verdiÄŸi kitap KadÄ±n Yazarlar DerneÄŸinden çÄ±ktÄ±. KitabÄ±n birinci bölümünde kadÄ±n, ikinci bölümünde ise çocuk odaklÄ± makaleler bulunuyor. YazÄ±larÄ±n içinde Evrensel Kültür dergisinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ olanlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir yer tutuyor. Tülin Tankut ile kitabÄ±nda yer alan makaleler üzerine sohbet ettik.

KadÄ±n odaklÄ± yazÄ±larÄ±nÄ±zda, “BaÅŸÄ±mÄ±za gelenleri rastlantÄ± sayamayÄ±z; bunun toplumsal nedenleri olduÄŸunu kavramalÄ±yÄ±z” ÅŸeklinde bir vurgu hissediliyor...

Birey olmak, en yalÄ±n biçimiyle seçimlerini özgürce yapabilmektir. Ama bilgi eksikliÄŸi yüzünden biz kadÄ±nlar gerçek sorunlarÄ±mÄ±zÄ± kavrayamÄ±yoruz, yeterince tanÄ±mlayamÄ±yoruz. Bu nedenle de acÄ± çekiyoruz. KadÄ±nÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± bile hâlâ sorun, yalnÄ±z bizde deÄŸil, birçok ülkede durum böyle. DÄ±ÅŸ dünyada güvenliÄŸi saÄŸlamak devletin görevidir. Ancak kadÄ±n evden dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸÄ±na geleceklerden kendisi sorumlu tutuluyor. (Gece vakti tek baÅŸÄ±na ne iÅŸin vardÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da?) AynÄ± ÅŸekilde kadÄ±n, toplumsal yaÅŸama katÄ±lÄ±rken giyim kuÅŸamÄ±ndan, davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan, yürüyüÅŸüne kadar çevre tarafÄ±ndan teste tabi tutulur. Gözetim altÄ±ndadÄ±r, desek daha doÄŸru olur.

Evlilik birey olmayÄ± güçleÅŸtiriyor mu?

EvliliÄŸin var olan biçimi elbette eleÅŸtiriliyor. Ancak evlilikte birey olmanÄ±n yollarÄ± açÄ±ktÄ±r; tabii öncelikle kadÄ±n ve erkeÄŸin ekonomik prangalarÄ±ndan kurtulmasÄ± koÅŸuluyla. Nitekim genç kuÅŸaklarÄ±n evliliÄŸinde, kadÄ±nÄ±n ve erkeÄŸin toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸini yaÅŸamlarÄ±na geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± gözlemliyoruz.

Çiftlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak evliliÄŸi ekonomi politik bir olgu olarak görmekten vazgeçmesi gerekli mi, demek istiyorsunuz?

YaÅŸam dayatÄ±yor bunu zaten. Ä°ÅŸsizlik, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, geçim zorluÄŸu... KadÄ±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda da sorunlar bitmiyor. Åžiddete maruz kalabiliyor. Nafaka almakta zorlanÄ±yor. Nafaka da yasalara karÅŸÄ±n uygulamada bir geçim yolu olamÄ±yor artÄ±k.

Devletin aileyi kalkÄ±ndÄ±rma politikalarÄ± hakkÄ±nda ne düÅŸünüyorsunuz?

Aileye destek aile içindeki bireylerin -anne, çocuk vb.- yaÅŸamlarÄ±na yansÄ±r. HalihazÄ±rda uygulanan politikalar kadÄ±nÄ± erkeÄŸe daha baÄŸÄ±mlÄ± kÄ±lar durumdadÄ±r. Mevcut politikalarÄ±n kadÄ±na özgürlük alanÄ± açmasÄ± gerekirken daha çok ev içine mahkum edilme durumu söz konusu. Erkek himayesi altÄ±nda kadÄ±n özgürlüÄŸünden de söz edilemez. Devlet kadÄ±nÄ±, eÄŸitime eriÅŸimde, istihdamda vb. alanlarda desteklemelidir.

KadÄ±nÄ±n temel sorunlarÄ±ndan ikisi eÄŸitim ve iÅŸ bulma. Ä°ÅŸsizliÄŸin yaygÄ±n olduÄŸu dönemlerde iÅŸ bulma konusunda erkeÄŸe öncelik tanÄ±nÄ±yor. Belediyelerin, STK’lerin kadÄ±nlarÄ± iÅŸ ve meslek sahibi olmalarÄ± için açtÄ±klarÄ± kurslar var: Biçki-dikiÅŸ, yemek, kuaförlük gibi. Ancak bu iÅŸler geleneksel kadÄ±n rolüyle uyumlu kaldÄ±ÄŸÄ±nda, kadÄ±nÄ±n toplumsal konumunu deÄŸiÅŸtirmesi üzerinde bir etki yapmÄ±yor.

Bizler kadÄ±nÄ±n toplumsal konumunu deÄŸiÅŸtirmesi için kadÄ±nlÄ±k bilinci kazanmasÄ± gerekir, derdik; genç kuÅŸak buna farkÄ±ndalÄ±k kazanmak diyor. KadÄ±nlar belediyelerden öncelikle geleneksel kadÄ±n rolü ile uyumlu diye tariflediÄŸiniz o kalÄ±bÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda taleplerde bulunmalÄ±. ÖrneÄŸin bilgisayar eÄŸitimi talep etmeliler. Siz de biliyorsunuz ki, iÅŸ yaÅŸamÄ±nda artÄ±k okur yazar çalÄ±ÅŸan deÄŸil, bilgisayar okur-yazarÄ± olanÄ± aranÄ±yor.

Bilgisayar kursu dediniz de sanayi 4.0 ile geleneksel iÅŸçilik döneminin kapanacaÄŸÄ±, üretim süreçlerinde robotlarÄ±n devreye sokulacaÄŸÄ± dillendiriliyor. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nda istihdam ölçütleri deÄŸiÅŸiyor, eÄŸitimde çÄ±ta yükseliyor. Ä°leri teknolojideki geliÅŸmeler kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ yaÅŸamÄ±ndaki konumunu nasÄ±l etkileyecek?

Bu geliÅŸmeleri ben de izlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. KuÅŸkusuz teknolojiyi toptan reddetmek olmaz. Ancak teknoloji kimlerin iÅŸine yarÄ±yor sorusu, bizi teknolojinin kamusal çÄ±karlar için kullanÄ±lmasÄ± yönünde mücadele vermeye yöneltiyor. Ä°ÅŸçinin yerini robotun almasÄ± haliyle iÅŸsizliÄŸe yol açacaktÄ±r. Bunun örneklerini bugünden yaÅŸÄ±yoruz. Online alÄ±ÅŸveriÅŸ, hizmet sektöründe çoÄŸunluÄŸu oluÅŸturan kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸsiz bÄ±rakÄ±yor. KadÄ±nlar üretim, hizmet sektörü, saÄŸlÄ±k vb. emek yoÄŸun iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±ndan kadÄ±n istihdamÄ± yeni teknolojinin devreye girmesinden haliyle darbe alacaktÄ±r. Birbirinin yerini alabilen iÅŸ gücü içinde kadÄ±nlar çoÄŸunlukta. Oysa yeni uluslararasÄ± “siber iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±”nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gündeme geliyor. VasÄ±flÄ± iÅŸçi yetiÅŸtirecek eÄŸitim sistemine gidiliyor. DolayÄ±sÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi mücadelesini güçlendirmeleri büyük önem kazanÄ±yor.

Türkiye’de siyasi iktidarlarca sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸtirilen eÄŸitim politikalarÄ±ndan kÄ±z çocuklarÄ± daha çok zarar gördü. KaldÄ± ki, ailenin gelirinden kÄ±z çocuklarÄ±, erkek çocuklarÄ± kadar pay almaz. ÖrneÄŸin erkek çocuÄŸun eÄŸitimine öncelik verilir. Peki, kÄ±z çocuÄŸunun bu maÄŸduriyeti nasÄ±l aÅŸÄ±lacak?

Devletin gözünde kadÄ±nÄ±n eÅŸ ve anne olarak önceliÄŸi vardÄ±r; onun yurttaÅŸ kimliÄŸi ikinci planda kalmaktadÄ±r. Bu nedenle devlet kadÄ±nÄ±n iÅŸ talebini umursamaz. Küresel politikalarla, baÅŸta “ev kadÄ±nlaÅŸtÄ±rma” olmak üzere, bu eÄŸilim dünyanÄ±n her yerinde artÄ±ÅŸ göstermektedir. Türkiye’ye gelince; sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa teknolojiyi geliÅŸtirme olanaÄŸÄ±na sahip bir ülke. Öte yandan Türkiye’de güçlü bir kadÄ±n hareketi var. ÖrneÄŸin, ana akÄ±m medyada kadÄ±nlar için yaÅŸamsal önemde sorunlar gündeme gelmezken, internette kadÄ±n sitelerinde, kadÄ±n örgütlerinin yayÄ±nlarÄ±nda kadÄ±n sorunlarÄ± adÄ±m adÄ±m izleniyor, bÄ±kÄ±p usanmadan ele alÄ±nÄ±yor, çözüm yollarÄ± da gösterilerek... (Herkese bu yayÄ±nlarÄ± izlemelerini öneririm. KÄ±z çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi anne ve babalarÄ±n birlikte örgütlü mücadelelerinde diyorum.)

Yeni teknolojiler, yeni iÅŸ bölümü toplumsal iliÅŸkileri altüst edeceÄŸe benziyor. Zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ± daha ÅŸimdiden cinsel rol kalÄ±plarÄ±nÄ± çatÄ±rdatmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸsiz kalan erkek, evde ev iÅŸleri yapÄ±p çocuk bakÄ±yor. Ä°skandinav ülkelerinde baÅŸlayan bir uygulama var: ÇalÄ±ÅŸan eÅŸlerden erkek isterse doÄŸum sonrasÄ±nda bebeÄŸe bakmak için izin alabiliyor. Gerçi toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi iÅŸ yaÅŸamÄ±nda da hâlâ sürdüÄŸünden ailenin maddi durumu düÅŸünülerek bu izni daha çok gene kadÄ±n kullanÄ±yor. Ama araÅŸtÄ±rmalara göre, babalÄ±ÄŸÄ± yalnÄ±zca soyunu sürdürmek için deÄŸil, baba olmanÄ±n hazzÄ±nÄ± yaÅŸayabilmek için arzu eden erkeklerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor.

KadÄ±nlarÄ±n bazÄ±larÄ± da çocuk bakÄ±mÄ±nÄ± erkeÄŸe bÄ±rakmak istemiyor. Ancak bu uygulamanÄ±n toplumda yerleÅŸmesi zaman alacaktÄ±r. Nihai hedef tabii ki anne-babanÄ±n birlikte kreÅŸ talebinde bulunmalarÄ± olmalÄ±dÄ±r.

Türkiye’de de bazÄ± belediyeler, iÅŸçi ve kadÄ±n örgütlerinin de desteÄŸiyle çalÄ±ÅŸan erkeklere bir aylÄ±k doÄŸum izni vermeye baÅŸladÄ±lar. Üniversitelerde de babalÄ±k araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi için bunlar yeterli mi?

GeleceÄŸin kadÄ±n mücadelelerine güç kazandÄ±rabilecek olan bugün verilen kadÄ±n mücadelesidir. Ancak, kitaptaki yazÄ±larÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±m dönemlerde hayal bile edemeyeceÄŸimiz olay ve olgularla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz bugün, ülkemizde ve dünyada. Küresel kapitalizmle birlikte, yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda sorunlar hem çeÅŸitlendi hem arttÄ±. Öyle ki artÄ±k mücadele için kadÄ±nÄ±yla erkeÄŸiyle halkÄ±n geniÅŸ kesimlerinin örgütlenmeleri kaçÄ±nÄ±lmaz hale geldi.

KadÄ±nlara iletmek istediÄŸiniz ÅŸeyler var mÄ±?

Anne babalarÄ±n, çocuklarÄ±nÄ±n gelecekteki beklentilerini karÅŸÄ±lamalarÄ± için toplumsal cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmamalarÄ± gerekir.

Bundan umutlu musunuz?

Ä°nsandan umudu kesmemek gerek. GeçmiÅŸi deÄŸiÅŸtiremeyiz, ama geleceÄŸi inÅŸa etmekten korkmamalÄ±yÄ±z. Bu konuda sorumluluk almaktan geri durmamalÄ±yÄ±z. Toplumsal yapÄ±, bireyin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yorsa, deÄŸiÅŸmesi kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r.

‘1990’DAN BU YANA GRUPTAN KOPMADIM’

Tülin Tankut, sohbetimizde Evrensel’e de vurgu yapÄ±yor: “Evrensel Kültür’de yazmak bana hem okuma hem de yazma deneyimi kazandÄ±rdÄ±. Evrensel grubunun yayÄ±nlarÄ±nÄ±n üzerimde kalÄ±cÄ± bir etkisi oldu. 1990’dan bugüne gruptan kopmadÄ±m. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyarak yayÄ±n yapmanÄ±n her koÅŸulda mümkün olabileceÄŸini ben o insanlarda gördüm. Çok deÄŸerli yazarlarÄ±, televizyoncularÄ±, siyasetçileri, dernekçileri orada tanÄ±dÄ±m. Ä°simlerini vermeye kalksam yer kalmaz. KadÄ±nÄ±yla erkeÄŸiyle, tümü güzel insanlar... ÅžanslarÄ±na genç kuÅŸaklar da öyle...”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 17:14

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