Karaburunâ€™da mÃ¼lteciler tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Suriyeli mÃ¼ltecilere dÃ¶nÃ¼k Ä±rkÃ§Ä± tepki ve saldÄ±rÄ±lar yaÅŸanÄ±rken; Karaburun Bilim Kongresinde mÃ¼ltecilerin durumu tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

‘Ne YapmalÄ±’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla düzenlenen Karaburun Bilim Kongresinde ‘Mültecilerin Gözünden Türkiye’de Mültecilik’ sunumu yapÄ±ldÄ±.

10 yÄ±ldÄ±r Kayseri’de yaÅŸayan Zakira Hekmat ‘Türkiye’de Afgan Mültecilerin Durumu’ baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda 2014’te kurduklarÄ± derneklerini açmak için birçok zorlukla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek derneÄŸin yeni gelen bir mülteciye kolaylÄ±k saÄŸlamak amacÄ±yla kurulduÄŸunu vurguladÄ±. Hekmat, hem Suriyeli hem de Afgan mülteciler için kolaylÄ±klar ve uyum süreçleri saÄŸlamak amaçlÄ± çalÄ±ÅŸmalar yürüttüklerini belirterek “Raporlara göre Afganistan’da insanlarÄ±n yüzde 70’i çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle ülkelerini terk ediyor. Türkiye’deki AfganlÄ± mülteciler sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konumunda ve hiçbir haklarÄ± yok. BirleÅŸmiÅŸ Milletler 2013 yÄ±lÄ±ndan beri hiç bir Afgan mültecinin baÅŸvurusunu kabul etmiyor” dedi.

‘SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve Mültecilerin Uydu Kentte YaÅŸam Deneyimi:Düzce DerneÄŸi’ baÅŸlÄ±klÄ± sunumunu gerçekleÅŸtiren Emel CoÅŸkun, uydu kentlerin mülteciler için ciddi sorunlar barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, insanlarÄ±n kimlik alamamasÄ±nÄ±n ciddi sorunlar teÅŸkil ettiÄŸini belirtti.

Farah Mihacer, ‘Türkiye’de LGBTÄ° Mültecilerin Durumu’ baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda, Ä°ran’da rejimden kaynaklÄ± özellikle LGBTÄ° bireylerin yaÅŸama imkanlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek Türkiye’yi geçici göç yolu olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Suriyeli Mültecilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammed Salih Ali ise Tükiye’de mültecilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4 milyona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “IÅŸÄ±kkent’te gerçekleÅŸen Suriyeliler ucuza çalÄ±ÅŸÄ±yor eylemlerinde, ‘Neden hepimiz güvencesiz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz’ sorusunu sorduk. Nefret yaratÄ±ldÄ±. Ama 5 sene sonra Suriyeli ve Türkiyeli iÅŸçiler birlikte mücadele verdiler aynÄ± sitede” dedi. Suriyelilerin devletten maaÅŸ almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece bazÄ±larÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lay Kart ile 120 TL aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ali “Onun da parasÄ± AB’den gelmektedir” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:59

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